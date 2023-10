Příjemně kompaktní rozměry, displej bez výřezů či slot pro paměťové karty a 3,5mm jack, ale také chybějící teleobjektiv či jen 128GB úložiště. Nová Xperia 5 V dorazila letos s mírně rozporuplnou výbavou. Jak se povedla? To prozradím v této recenzi.

Telefony Sony zůstávají dlouhodobě věrné své identitě a u nové Xperie 5 V se v tomto ohledu zhola nic nemění. Již na první pohled snadno rozpoznatelný smartphone (což je v dnešní době stejně vypadajících „placek“ sám o sobě menší zázrak) přináší mezigeneračně několik vylepšení, avšak v některých jiných oblastech je patrná typicky japonská sveřepost. Jak jsem byl nakonec s novinkou spokojen? A dokázala mě pětková řada Xperie i letos zaujmout?

Technické parametry Sony Xperia 5 V Kompletní specifikace Konstrukce 154 × 68 × 8,6 mm , 183 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,1" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , , GPU: Adreno 740 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost říjen 2023, 24 990 Kč

Obsah balení: Sony to bere vážně

V podstatě všechny nové produkty Sony se vyznačují maximálně environmentálním balením, tedy absencí klasické krabičky, k jejíž výrobě je potřeba nemalé množství surovin a častokrát je i zbytečně rozměrná. Tu u Xperie 5 V (stejně jako u Xperie 1 V) nahrazuje Sony miniaturní krabičkou z recyklovaného materiálu, který lze znova recyklovat. Pokud jsou vám smartphony Sony blízké, nepřekvapí vás ani již tradiční absence kabelu či adaptéru. Osobně se mi design balení velmi líbí i po designové stránce, obdobnou krabičku lze pak najít třeba i u nedávno testovaných sluchátek Sony WF-1000XM5.

Líbilo se nám maximálně environmentální balení

Konstrukční zpracování: styl má v DNA

Stejně jako u Xperie 1 V, i pro Xperii 5 V platí, že po designově stránce se jedná o velmi vkusně vypadající a celkově i velmi stylové zařízení, jež se mi zejména v testovaném stříbrném provedení velmi líbilo a strhávalo na sebe i patřičnou pozornost. Jediné, co mě trochu zamrzelo, je rozhodnutí Sony u Xperie 5 V nasadit standardní ploché rámečky, tedy nikoliv ty s vroubkováním, které najdeme právě u vlajkového modelu. Ve své podstatě to ničemu nevadí a jedná se především jen o designovou rozdílnost, právě mřížkování by však podle mě dodalo Xperii 5 V ještě trochu víc stylu.

Co se každopádně nemění, to jsou použité materiály tedy nejnovější Corning Gorilla Glass 2 (skleněná jsou záda a samozřejmě i displej) či hliníkové rámečky v matné povrchové úpravě. Kromě schopnosti velmi dobře odolávat nevzhledným otiskům oceňuji rovněž prémiovou haptickou odezvu (jednu z nejlepších u smartphonů s Androidem) i mnou velmi oblíbený slot pro dvojici nanoSIM, případně kombinaci jedné nanoSIM a jedné microSD karty o max. kapacitě až 1 TB. Ten lze navíc kdykoliv pohodlně vytáhnout pouze za pomoci nehtu, není tedy vyžadován žádný speciální nástroj.

K DNA Xperií patří rovněž dvojitá certifikace odolnosti dle IP68 a IP65, stejně jako kapacitní čtečka otisků prstů na pravém boku, jež fungovala spolehlivě a pohotově. Opomenout nelze ani dedikované tlačítko fotoaparátu (spoušť), jež je dvoustupňové. U nových iPhonů 15 Pro lze tzv. akční tlačítko použít rovněž jako spoušť fotoaparátu, není však dvoustupňová. V tomto ohledu má tak Xperia stále konkurenční výhodu.

Líbilo se nám slot pro SIM a paměťovou kartu, který lze vytáhnout nehtem

praktické zpracování rámečků a zad

odolnost dle IP68/IP65

rychlá čtečka otisků prstů

prémiová haptická odezva

Displej: Full HD+ plně postačí

Displej Xperie 5 V se mezigeneračně nijak výrazně nezměnil, ačkoliv výrobce během briefingu prozradil, že se jedná o odlišný panel, avšak bez parametrových rozdílů. Těšit se tak můžete na 6,1" OLED obrazovku se schopností vykreslit více než miliardu barevných odstínů, Full HD+ rozlišení je pak na danou uhlopříčku (upřímně i na větší) zcela dostačující.

Velmi rychle si rovněž zvyknete na absenci jakéhokoliv výřezu či průstřelu, ačkoliv jsou rámečky o něco širší. V nich se však ukrývají reproduktory a nahoře i selfie kamerka, své odůvodnění tedy mají. Oblastí, kde by Sony mělo inovovat, je nasazení technologie LTPO. Výdrž telefonu je výtečná, avšak LTPO obrazovky dnes najdeme i v levnějších smartphonech, než je Xperia 5 V. Také management změny obnovovací frekvence by si zasloužil upgrade, uživatel má totiž na výběr pouze mezi 120 Hz a 60 Hz, nic mezi tím, což je opět škoda. S aktivovanými 120 Hz se každopádně můžete těšit na krásně plynulý obraz, který oceníte třeba při skrolování textem. Díky poměru stran 21:9 se čtou na Xperii knihy (a text) obecně velmi příjemně, pochopitelně jej oceníte i při sledování videí v tomto filmovém poměru stran. Nechybí ani podpora HDR10+, Dolby Vision se však nekoná.

Podobně jako v jiných systémových nastaveních má uživatel i u zobrazení široké možnosti nastavení kvality obrazu (včetně režimu autora pro maximální věrnost), což oceňuji (viz screenshoty). Jediný přepínač pro obnovovací frekvenci pak v tomto kontextu působí trochu jako pěst na oko. Nakonec zmíním maximální jas, který byl zcela dostačující pro používání venku i na sluncem zalitém Zakynthosu v pravé poledne, ale také velmi nízký minimální jas, který zase oceníte například při používání telefonu před spaním.

Líbilo se nám celistvý displej bez průstřelu či výřezu

kvalitní OLED

dostačující maximální jas

Nelíbilo se nám omezená regulace obnovovací frekvence (displej není LTPO)

Zvuk: prostě paráda

Podobně jako u Xperie 1 V, i Xperii 5 V musím pouze chválit, když přijde na reproduktory. Ty jsou tradičně dva a směřují přímo k uživateli, což je samo o sobě velká výhoda, neboť se nemusíte obávat toho, že si výdechy reproduktorů zakryjete dlaněmi. Druhou nespornou předností je špičková kvalita, ať už jde o hlasitost či hutnost zvuku, kterému nechybí basy, klidně tak nahradí i menší přenosný reproduktor. Sony ostatně letos nasadilo nový zesilovač, který má mezigeneračně kvalitu ještě vylepšit, nezapomnělo však ani na stále velmi praktický 3,5mm jack pro sluchátka či mikrofon.

Líbilo se nám špičkové hlasité reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: sázka na jistotu

Sony Xperia 5 V spoléhá na velmi povedený procesor Snapdragon 8 Gen2 vyráběný v továrnách TSMC. Jedná se svým způsobem o sázku na jistotu, neboť má tento čipset brutální výkon, ale také se nadměrně nezahřívá. V kombinaci s upraveným chlazením Xperie se vám tak nestane, že by se telefon přehříval či se dokonce kvůli vysoké teplotě ukončovaly vybrané aplikace. Výtku nemám ani k 8 GB RAM LPDDR5X, která zajistí svižný chod a lze předpokládat, že bude dostačující i na nějakou dobu dopředu. Problém však spatřuji v opětovném nasazení pouze 128GB úložiště. Samo Sony vydává Xperii 5 V za zařízení cílící na mladé uživatele/tvůrce, kteří chtějí často natáčet videa a fotit. Ti si tak téměř automaticky budou muset dokoupit paměťovou kartu či využít cloudového úložiště. 128 GB je navíc s přihlédnutím k ceně skutečně málo, jsem tedy toho názoru, že v tomto ohledu měla mít nová Xperie minimálně dvojnásobnou kapacitu úložiště.

Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 1 V

Líbilo se nám špičkový výkon

nezahřívá se oproti předchozím generacím

podpora paměťových karet

Nelíbilo se nám malé integrované úložiště

Výdrž baterie: dvoudenní parťák

Již u Xperie 1 V jsem uváděl, že s ní lze při troše snahy zvládnout i dva dny na jedno nabití, což pochopitelně platí i u Xperie 5 V s tím rozdílem, že v tomto případě se ani nebudete muset tolik snažit a dvoudenní výdrže dosáhnete vcelku snadno. Naprostou jistotou je pak minimálně jeden den používání, a to i když budete hodně fotit, natáčet videa či mít dlouhodobě aktivovaný hotspot a obrazovku na vysoký jas. Xperia 5 V je rovněž famózní v tom, jak pomalu jí klesá úroveň nabití během nečinnosti. Telefon by tak snad mohl v pohotovostním režimu ležet možná i dva týdny. Vzhledem k výše uvedenému nelze příliš kritizovat ani nijak zvlášť rychlé nabíjení. Z 35 % jsem nabil baterii do plna za hodinu, přičemž prvních 50 % (z 0 %) lze nabít zhruba za půl hodinu.

Kromě drátového nabíjení je pak k dispozici i bezdrátová alternativa bez udávaného výkonu (což platí i pro reverzní bezdrátové nabíjení). Líbí se mi, že po uložení telefonu na bezdrátovou nabíječku se zobrazí na displeji kříž určený ke správnému vycentrování pro co nejrychlejší nabíjení. Jedná se o malý, ale praktický detail.

Líbilo se nám skvělá výdrž na nabití

podpora bezdrátového nabíjení (včetně reverzního)

Nelíbilo se nám pomalejší drátové nabíjení

Konektivita: kompletní

V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, GPS, GLONASS i Galileo. Využít lze i NFC pro rychlé spárování či bezkontaktní placení, stejně tak nechybí 5G i VoLTE (minimálně u operátora Vodafone).

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: bude vám teleobjektiv skutečně chybět?

Fotovýbava přináší mezigeneračně zbrusu nový hlavní snímač, ale také znamená absenci klasického teleobjektivu, viz tabulka. Výrobce na druhou stranu slibuje, že dokáže díky vysoce kvalitnímu primárnímu senzoru vykouzlit minimálně stejně kvalitní 2× zoom. Jak to tedy je?

Standardní senzor Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.9 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače 1/1,35" 1/2,5" 1/2,9" Označení snímače Sony ExmorT IMX 888 Sony IMX 563 Sony IMX 663 Velikost pixelů 1,8 µm ? µm ? µm Ohnisková délka 24 mm 16 mm 24 mm Stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Rozsah objektivu 84° 123° 83° Ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Fixní

Během několikatýdenního používání Xperie 5 V na různých místech (včetně návštěvy Zakynthosu) jsem došel k názoru, že chybějící klasický teleobjektiv skutečně nepředstavuje žádné velké omezení. Nelze sice pochybovat o tom, že vyříznutí 12 Mpx ze senzoru s použitelným rozlišením 48 Mpx bude mít stejné optické vlastnosti, jako kdybychom fotili klasickým teleobjektivem s vyšším ohniskem, 2× přiblížené snímky však obecně vypadají velice dobře, výhodou je navíc třeba i zaručené dokonalé barevné sladění s primárním senzorem. Ať už tak budete fotit na 1× či 2× zoom, dostane se vám pěkně barevných záběrů s velkým množstvím detailů a zpravidla i správně nastavenou expozicí (ačkoliv v tomto ohledu má Xperia občas mezery a stejně jako u fotoaparátů je vhodné si nastavení manuálně upravit). Spolehnout se můžete rovněž na správné zaostření, ale i velmi povedené noční snímky, které jsou prosvícené tak akorát a zachovávají si vzhled, který by měly noční snímky mít, tedy nejsou zbytečně vysvícené.

Kromě hardwarové výbavy nepřekvapí ani tři samostatné foto/videoaplikace, které Sony neustále využívá a na jejich možnosti jsem se už v minulosti několikrát podrobně zaměřil, včetně speciálního srovnání s kamerou Sony Alpha. V tomto ohledu jsou možnosti nastavení nevídané a na své si přijde skutečně každý. Samotné rozhraní těchto aplikací je navíc daleko před běžným režimem Pro, který vídáme ve fotoaplikacích běžných výrobců, stejně jako možnost natáčet ve 4K se 120 FPS na všechny zadní snímače či fenomenální (velmi rychlé a spolehlivé) ostření na oko.

Po prvním seznámení s telefonem však zřejmě většina uživatelů skočí do základní fotoaplikace, kde bude pořizovat snímky a natáčet videa na automatiku. A právě pro ně mám dobrou zprávu, neboť jsou mezigeneračně snímky i v tomto režimu lepší, přičemž stále platí, že si zachovávají některé vlastnosti typické pro Alphy, ovšem jednoduše řečeno vypadají mnohem lépe. Sony se povedlo najít lepší rovnováhu mezi zachováním reálného podání zachycené scény a líbivostí. Škoda jen, že ultraširokoúhlý objektiv s ostřením Dual Pixel PDAF má tak velkou minimální ostřící vzdálenost, že neumožňuje zachytit makro záběry. Nakonec zmíním i selfie kamerku, která zvládá rovněž záznam 4K videa a fotky z ní jsou kvalitativně na velmi slušné úrovni.

Sony Xperia 5 V 4K 120 FPS

Líbilo se nám pokročilé foto/videoaplikace

velmi vysoká kvalita

nový primární senzor

absence klasického teleobjektivu není překážkou

Nelíbilo se nám bez podpory makro záběrů

Software: záruka Androidu 15

Xperia 5 V má přislíbenou minimálně dvouletou softwarovou podporu v oblasti velkých aktualizací operačního systému a tři roky bezpečnostních záplat, což je identická podpora jako u vlajkové Xperie 1 V. Vzhledem k zhruba o třetinu nižší ceně lze nad kratší podporou o něco víc přimhouřit oko, pravdou však zůstává, že jsou na trhu telefony s takřka dvojnásobnou podporou a dvakrát nižší cenou. Chuť by však mohlo spravit víceméně čisté prostředí operačního systému Android s několika vychytávkami (jako je třeba vlastní aplikace pro hudební přehrávač) i svižný chod.

Líbilo se nám svižný chod systému, v podstatě čistý Android

Nelíbilo se nám softwarová podpora by mohla být delší

Zhodnocení

Sony Xperia 5 V by mohla být snadno dokonalým kompaktním telefonem, nebýt ovšem několika zbytečných přešlapů, jako je nepřiměřeně malé úložiště, ultraširokoúhlý objektiv s příliš velkou ostřící vzdáleností (který tak nelze použít jako makro) či mírně zaostávající softwarová podpora. Na druhou stranu se jedná o krásně zpracovaný smartphone se špičkovou odolností, 3,5mm jackem, slotem pro paměťové karty či dedikovanou spouští fotoaparátu. Zapomínat nesmíme ani na brutální výkon, skutečně excelentní výdrž na nabití či povedené reproduktory a displej. Také obavy z chybějícího teleobjektivu se naštěstí ukázaly jako liché, neboť si novinka velmi dobře vystačí i jen s dvojicí fotoaparátů na zádech. Přičteme-li k tomu pokročilé možnosti nastavení focení a natáčení videa, mohu i tuto Xperii tradičně doporučit všem příznivcům Sony a netuctových zařízení.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz