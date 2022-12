Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Firmy Huawei a Xioami měly nyní představit nové produkty. Kvůli úmrtí bývalého čínského prezidenta se konference odkládají, ale díky únikům třeba víme o nečekaných hodinkách od Huawei. Dále si posvítíme na odolná skla a telefon od Elona Muska. Vítejte u mNews.

mNews #195 – Sluchátka schovaná v hodinkách a odolnost Apple Watch Ultra

Podcast v audio formě

Blíží se Huawei Watch Buds

Již zítra se měly představit nové hodinky od Huawei s unikátní funkcionalitou. Představení bylo nakonec odloženo, ale díky únikům víme, co se chystá. Na první pohled se jedná o poměrně běžné chytré hodinky, které byste si klidně spletli s Watch 3. Pravá legrace se však skrývá pod displejem, který bude výklopný. A právě tam na vás čekají bezdrátová špuntová sluchátka. Ta se v hodinkách samozřejmě nejen přenáší, ale také dobíjí. Upřímně jsem zvědavý, jakou výdrž na nabití nám tady Huawei slíbí, protože i přes tlustší tělo hodinek těžko nabídnou výrazně větší baterii. Která navíc musí dobíjet dvě různá zařízení. Ať je to jak chce, na výsledek se opravdu těším.

Gorilla Glass Victus 2 přichází

Pokud patříte mezi ty, kterým telefon často padá na zem, určitě bedlivě sledujete informace o využívání odolných skel displeje. Nejvíce využívány jsou přitom skla společnosti Corning s názvem Gorilla Glass. A nyní přichází druhá generace jejich vlajkové řady Victus. Novinkou má být právě vyšší odolnost při pádech na tvrdé povrchy, jako je beton a asfalt. U prvního zmiňovaného Corning slibuje přežití pádu z jednoho metru. Dále hovoří o vyvážené odolnosti proti pádům i škrábancům, což jde paradoxně často proti sobě kvůli konfliktu pružnosti v jednom případě a tvrdosti v druhém. Victus 2 by se měl objevit v prvních telefonech již na začátku příštího roku.

Odolnost safíru od Applu

A když už se bavíme o odolných sklech, pojďme se podívat na Apple Watch Ultra. Populární kanál JerryRigEverything si je vzal na paškál a otestoval je spolu s hodinkami Samsung Galaxy Watch5 a Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar. Všechny tyto hodinky se chlubí safírovým sklem. A přestože dle testu skutečně všechna sklíčka jsou safírová, kvalitou se značně liší. Nejvyšší odolnosti dosahuje jednoznačně Garmin a hodinky od Applu se začínají škrábat o trochu dříve, než by měly. Samsung je na tom podobně jako Apple, i když se zdá, že je jeho sklo o fous lepší. Ale skutečně jen o fous. Pokud si tak Apple Watch Ultra koupíte, určitě si dávejte pozor. Jsou sice odolnější než běžné sklo, ale zázraky nečekejte.

Musk vyhrožuje vlastním telefonem

Kontroverzní Elon Musk nechodí pro fantastické výkřiky daleko a jeho Twitter je jich plný. Nově rozvířil debatu, když naznačil, že by mohl vytvořit vlastní telefon. A to jako alternativu pro zařízení s Androidem i iOS. Apple totiž omezuje reklamu na Twitteru a Musk se údajně obává, že by společnosti Apple nebo Google mohly aplikaci Twitter vykázat ze svých obchodů s aplikacemi. V takovém případě by prý zvažoval vývoj vlastního telefonu. Rovnou říkám, že k tomu pravděpodobně nedojde, na druhou stranu bych byl vážně zvědavý, s čím by majitel Tesly přišel.

Jak by podle vás vypadal telefon od Elona Muska? Měl by vůbec šanci dohnat konkurenci v podobě Android a iOS? Je pravda, že Tesle také dlouho spousta lidí nevěřila. Dejte nám vědět do komentářů.