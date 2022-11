Kontroverzní Musk víří vody: „Když budu muset, vyrobím si vlastní smartphone“

Fotografie: Elon Musk (Twitter)

Excentrický Elon Musk, který po dlouhých peripetiích nakonec skutečně převzal sociální síť Twitter, přišel s dalším zajímavým výrokem, a to samozřejmě nikde jinde než na Twitteru.

V odpovědi na jiný příspěvek totiž fakticky potvrdil, že si vyrobí svůj vlastní smartphone, pokud by se rozhodl Apple a Google zakázat Twitter v příslušných virtuálních obchodech, tedy AppStore a Obchodě Play. Ačkoliv by se k tomuto kroku Elon Musk musel jen nerad uchýlit, byl by připraven k vytvoření vlastního (alternativního) smartphonu (nebude-li mít jinou možnost).

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

I v případě, že by již nebylo v Obchodě Play a AppStore oficiálně možné Twitter stáhnout, stále by na internetu zůstalo k dispozici APK (instalační soubor) a v neposlední řadě by rovněž nebylo možné zakázat možnost používat sítě Twitter skrze webový prohlížeč. Vytvoření vlastního smartphonu se tedy zdá trochu zbytečné, na druhou stranu by bylo zajímavé vidět, jak by telefon od Elona Muska, který se proslavil elektromobily Tesla, společností Starlink a dalšími projekty, vypadal.