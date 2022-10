Nejdražší, ale také nejlépe vybavené Apple Watch Ultra lákají zákazníky na netradiční vzhled, sportovní funkce a vylepšenou výdrž. Jak se osvědčily v redakčním testu?

Apple Watch jsem vždy považoval za jedny z nejlepších chytrých hodinek na trhu, a to nejen kvůli špičkové haptické odezvě či kvalitnímu displeji, ale především díky propracovanému operačnímu systému. S vyspělým systémem, který dokáže do velké míry fungovat autonomně, se však pojí také neduh v podobě krátké výdrže. A když k tomu přidáme fakt, že Apple začal nedávno škálovat i portfolio chytrých hodinek, bylo nasnadě představit i špičkově vybavený model Ultra. Jaké jsou mé dojmy z používání?

Apple Watch Ultra (RECENZE) - Jde Apple správným směrem?

Technické parametry Apple Watch Ultra Kompletní specifikace Konstrukce 44 × 49 × 14,4 mm , 61,3 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej OLED, 1,92" (502 × 410 px), tvar: hranatý Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: ? Akumulátor 542 mAh , nabíjení: bezdrátové Dostupnost , 24 990 Kč

Obsah balení: Ultra obal pro ultra hodinky

Ultra, Plus, Pro. Časy, kdy pojmenování produktů od Applu dávalo smysl i laikovi, jsou už asi dávno pryč, co se ale nemění, to je dvojí metr, když přijde na obalové materiály a environmentální přístup společnosti. Platí tak, že Apple Watch Ultra, produkt podstatně menší než Apple iPhone 14 Pro Max, který jsem nedávno rovněž testoval, obdržíte asi ve dvakrát větší krabičce. Obsahem je přitom v tomto případě kromě samotných hodinek pouze řemínek a nabíječka, která má na rozdíl od klasických Apple Watch pletený kabel. Za 25 tisíc korun, tedy cenu Apple Watch Ultra, bych si představoval alespoň delší kabel, ale to už bych chtěl asi až příliš.

Líbilo se nám pletený kabel

Nelíbilo se nám kabel by mohl být delší

„ultra velké“ množství obalového materiálu

Konstrukční zpracování: do společnosti spíše ne

Vysokou pořizovací cenu si chce ale Apple kromě balení obhájit také zpracováním hodinek. Titan a safírové sklo sice lze považovat u elektroniky za prémiové materiály, ale buďme upřímní, takřka za desetinu ceny Apple Watch Ultra si můžete pořídit designově nadčasověji vypadající Huawei Watch GT2 Pro, které se rovněž chlubí titanovým pouzdrem a safírovým sklem. Jen o materiálech to tedy není. Oproti běžným Apple Watch tady máme jedno speciální nastavitelné tlačítko navíc, zapuštěnou korunku, ale podle mě také upravenou haptickou odezvu, která zvládá vibrovat ještě o něco výrazněji.

Na co si ale nemůžu tak úplně zvyknout, to je design hodinek, zejména pak podivné zaoblení okrajů mezi pouzdrem a sklíčkem. Hrany jsou totiž poměrně ostré a zkrátka to na mě celé působí trochu zvláštně. Rozumím tomu, že ploché sklo bez zaoblení bude méně náchylné k poškození, ale přesto vypadá tvar klasických Apple Watch lépe a také se příjemněji nosí.

Tyto hodinky působí totiž trochu jako tank na zápěstí. Na první pohled dávají najevo, že jde o odolný sportovní model a pokud nemáte košili s manžetami na míru, pravděpodobně je ani neschováte pod košili (či sako). I když změníte řemínek, stále je evidentní, že jde zkrátka o sportovní odolné hodinky, i když možná právě to může chtít někdo dávat najevo po celou dobu nošení. Vysokou odolnost IP6X alespoň nově doplňují také standardy WR100, EN13319 a MIL-STD 810H. Hodinky by tak měly spolehlivě zvládnout potápění až do hloubky 40 metrů a teoreticky jsou voděodolné do hloubky až 100 metrů. S hmotností 61 gramů na zápěstí (bez řemínku) se pak jedná již o těžší hodinky, čehož si budete minimálně při běhání vědomi.

Líbilo se nám fantastická haptická odezva

velmi vysoká odolnost (včetně potápění)

prémiové materiály

tlačítko navíc

Nelíbilo se nám rámeček displeje mírně řeže

vzhled není pro každého

Displej: nyní až 2 000 nitů

1,92" OLED obrazovka s jemností 338 PPI na vás zapůsobí již na první pohled, tradičně se totiž jedná o vysoce kvalitní displej, jenž je v tomto případě schopen maximální svítivosti až 2 000 nitů, tedy stejně, jako je tomu u iPhonů 14 Pro. Svajpování po displeji je pak spojeno s již zmíněnou hrubější hranou rámečku okolo zobrazovače, která mírně řeže do prstů, jinak mu však nelze nic vytknout.

Výrobce jako tradičně nabízí širokou řadu ciferníků s možnostmi nastavení jednotlivých komplikací. Apple Watch Ultra pak mají i speciální ciferník Wayfinder, jenž v sobě ukrývá celkem 8 rychlých odkazů k dalším funkcím/aplikacím a pootočením korunky jej lze přepnout do speciálního režimu, kdy svítí červeně (na černém podkladu). Výtek nelze mít ani k rychlosti rozsvícení v návaznosti na zvednuté zápěstí či odolnosti díky nasazení safírového skla.

Líbilo se nám kvalitní LTPO OLED panel

pěkně zpracovaný Always-On

extrémně vysoký jas

ciferník Wayfinder

Systém a výkon: stejné jako klasické Apple Watch?

Apple Watch Ultra přichází s 64bitovým dvoujádrovým procesorem S8, 32GB úložištěm (z něhož je uživatelsky dostupných 28 GB), technologií UWB pro přesné vyhledání předmětů na úrovni domácnosti či podporou Bluetooth 5.3 a NFC pro bezkontaktní platby v rámci Apple Pay. Výrobce pochopitelně nezapomněl ani na Wi-Fi, „pouze“ však standardu 802.11 b/g/n. Jsou tedy Apple Watch Ultra vůbec v něčem jiné oproti Apple Watch 8? Vylepšení najdeme u GPS, která je u tohoto modelu dvoufrekvenční (L1 + L5) – dosahuje tedy vyšší přesnosti zejména v zastavených oblastech, kde by se klasická GPS (L1) hůře připojila k satelitům.

Nejnovější operační systém watchOS 9 (který však dorazí také na starší Apple Watch, není tak ničím exkluzivním pro Apple Watch Ultra či Apple Watch 8) přináší několik novinek na poli měření sportovních aktivit, připomínek (braní) léků a samozřejmě novou nabídku ciferníků. Pěkně zpracovaný je rovněž kalendář, který je podle mě nyní přehlednější a samozřejmě je stále přítomna možnost rychlého přepínání aplikací tzv. z Docku, který je možné vyvolat zmáčknutím tlačítka pod otočnou korunkou. Specialitou Apple Watch Ultra je pak například aplikace pro měření hloubky pod vodou či vyloženě potápění.

Líbilo se nám dospělý systém s možností doinstalování aplikací

svižný chod

výkonný hardware

velké úložiště

dvoufrekvenční GPS

Nelíbilo se nám stejný procesor i úložiště jako u AW 8

Výdrž a nabíjení: dvojnásobná výdrž?

Co je na Apple Watch Ultra možná úplně nejzajímavější, je výdrž, která je rozhodně lepší než u všech hodinek, které Apple doposud představil. V praxi jsem tak zvládal dva celé dny včetně dvou nocí s aktivovaným monitoringem spánku na jedno nabití bez aktivovaného úsporného režimu. Pokud bych jej v rozumné míře používal, zvládl bych zhruba tři dny bez nabíjení, což už není špatná hodnota, ale na ty nejlepší Apple Watch Ultra pořád ztrácí. Možná, že však právě dva dny komfortního používání bez ústupků, budou pro mnoho uživatelů jakousi psychologickou bariérou, kdy si řeknou, že se s tímto dá žít. Rozhodně to však nebudou ti, kteří jsou zvyklí nabíjet jednou týdně nebo dokonce jednou za několik týdnů.

Pro lepší představu ještě uvedu, že zhruba 30 minut běhu s měřením trasy znamená snížení kapacity baterie o 3 až 4 procenta. Nabití z 0 na 50 % pak trvá zhruba 35 až 40 minut, což v dnešní době už rovněž nikoho příliš neoslní. Útěchou bohužel nebude ani situace s bezdrátovým nabíjením, jelikož Apple Watch Ultra se stále nabíjí jen na některých bezdrátových nabíječkách. Nejlépe tak uděláte, když si pořídíte bezdrátovou nabíječku přímo s certifikací pro Apple Watch.

Líbilo se nám delší výdrž oproti standardním Apple Watch

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení

kompatibilní pouze s některými Qi podložkami

Sportovní a zdravotní funkce: změří hloubku vody i EKG

Co se senzorů týče, neliší se Apple Watch Ultra nijak zvlášť od Apple Watch 8, na hodinkách tak najdete teploměry, monitoring EKG, snímač srdečního tepu či okysličení krve. Oproti Watch 8 však mají tři mikrofony namísto jednoho – lépe tak zaznamenají zvuk a hlavně mají hlasitější reproduktory schopné vydat nouzový signál o hlasitosti až 86 dB, kdybyste se někdy ocitli v problémech a třeba vás zradily hlasivky, abyste si zavolali o pomoc.

Automatické rozpoznání chůze v současnosti příliš dobře nefunguje.

Líbí se mi, že například i u eliptického trenažéru hodinky umí rozpoznat, že se jedná o daný sportovní režim. Co se mi naopak příliš nelíbí a párkrát jsem se s tím setkal, je nespolehlivé rozpoznávání sportovních aktivit, konkrétně chůze. Neberte to však nutně jako vlastnost hodinek, dost možná se jedná pouze o chybu v softwaru. Na procházkách, třeba i když jsem našel tři kilometry, mi hodinky nabídly, jestli chci aktivovat monitoring chůze například až v okamžiku, když jsem dorazil domů, snad to však Apple vylepší.

Další novinkou je detekce autonehod, která funguje podobně jako rozpoznání pádu a také platí, že má Apple velmi dobře zpracované samotné rozpoznávání tak, aby nedošlo k omylu. K detekci pak hodinky využívají údaje z různých senzorů a při rozpoznání (vážné) autonehody mohou přivolat pomoc podobně jako iPhony 14.

Z dalších zdravotních a sportovních funkcí neschází klasická nabídka, tedy EKG, měření okysličení krve či srdečního tepu, spánku, ale také mírně přesnější měření běhu a dalších sportů. Stále platí, že Apple Watch mají monitoring sportů velmi pěkně zpracovaný, stejně jako naměřené hodnoty. A pokud vám nespočet podporovaných sportovních režimů či monitoring spánku nevyhovuje, nic vám nebrání v tom si stáhnout jednu z dalších sportovních/zdravotních aplikací v App Store.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

přehledné statistiky

nově umí měřit teplotu

Nelíbilo se nám teploměr nemá v tuto chvíli mnoho využití

nespolehlivá automatická aktivace monitoringu

Zhodnocení

Apple Watch Ultra jsou zajímavě vybavené, ale podle mě alespoň v tuto chvíli velmi úzce zaměřené chytré hodinky. Na to, kolik stojí, totiž nenabídnou o mnoho víc než Apple Watch 8, design doslova „křičí“, že se jedná o odolné/sportovní hodinky (což se nemusí líbit každému) a výdrž stále nemůže konkurovat například populárním sportovním hodinkám Garmin. >

Za mě osobně je tedy volba jasná – když Apple Watch, tak bych si raději zakoupil Watch 8... a abych byl upřímný, tak možná klidně i levnější Watch SE (2022).

