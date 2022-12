Nové Apple Watch se osamostatnily od iPhonů. Naučily se spoléhat pouze na vlastní GPS

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple Watch se bezpochyby řadí mezi jedny z nejvyspělejších chytrých hodinek na trhu, ačkoliv mnohé majitele iPhonů odradí stále pouze průměrnou výdrží na nabití. Jako jedny z prvních wearables tohoto druhu nabídly rovněž integrovanou GPS, a to již od modelu Apple Watch 2 představeného v září roku 2016. Zabudovaná GPS však paradoxně ve většině případech nebyla aktivovaná, neboť hodinky využívaly GPS propojeného iPhonu. To se však s příchodem posledních třech modelů (tj. Apple Watch 8, sportovně zaměřených a rovněž velmi drahých Apple Watch Ultra a cenově dostupného modelu Apple Watch SE 2. generace) změnilo.

Sám Apple na support.apple.com (na které upozornil dcrainmaker.com spolu s The Verge) uvádí, že tato trojice hodinek spoléhá na zabudovanou GPS, i když jsou v propojení s iPhonem. Oficiálním důvodem, proč předchozí generace Apple Watch využívaly GPS iPhonu (a stále využívají, v tomto případě se nic nezmění, ačkoliv by to softwarově jistě možné bylo), je podle Applu úspora energie, ačkoliv ani nová trojice Apple Watch nepatří v říši chytrých hodinek mezi žádné rekordmany.

U Apple Watch Ultra je však již výdrž vcelku rozumná s přihlédnutím na vyspělost systému a vše ostatní, co hodinky umí, ovšem u Apple Watch 8 a Apple Watch SE 2. generace například k nějakému zásadnímu nárůstu výdrže oproti jejich předchůdcům nedošlo. Se sledováním GPS přímo z hodinek by tak teoreticky mělo dojít ke zvýšení přesnosti lokace, obzvlášť pak u Apple Watch Ultra, které spoléhají na dvoufrekvenční GPS (L1 + L5), čímž by měl dosáhnout vyšší přesnosti zejména v zastavených oblastech, kde by se klasická GPS (L1) obtížněji připojila k satelitům. Telefon navíc může být uložen například v batohu, kabelce či kapse zimní bundy, odkud by mohla být schopnost přesného rozpoznání lokace poněkud omezená.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple Watch Ultra Konstrukce 44 × 49 × 14,4 mm , 61,3 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano Displej OLED, 1,92" (502 × 410 px) Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Konektivita Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 542 mAh , nabíjení: bezdrátové Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple Watch 8 45 mm Konstrukce 45 × 38 × 10,7 mm , 38,8 g , odolnost: ano Pásek ?, vyměnitelný: ? Displej OLED, 1,9" (484 × 396 px) Systém watchOS , kompatibilní s: ? Konektivita Bluetooth: 5.0, Wi-Fi, NFC Akumulátor 308 mAh , nabíjení: bezdrátové