Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnešní díl mNews bude krásně zaměřený na náš tuzemský trh. Ukážeme si totiž telefony, které tu vstupují do prodeje. Ale nakonec to odlehčíme i jednou hodně cool hrou. Tak pojďme na to.

mNews #217 – Přísun novinek od Oppo i HTC do Česka a útok pixelů

Podcast v audio formě

Oppo Reno 10 má teleobjektiv

První ze zmíněných telefonů jsou Oppo Reno 10 5G a 10 Pro. Větší úspěch značka očekává u levnějšího modelu, takže se na něj zaměřím. Ten láká hlavně dvojnásobným teleobjektivem od Sony, ale nechybí ani ultraširokoúhlý snímač. Vpředu je velký AMOLED displej se 120 Hz a zakřivením po stranách. Na zádech přitom nechybí matné sklo a telefon působí prémiově. O výkon se stará Dimensity 7050 a baterii o kapacitě 5 000 mAh nabijete rychlostí 67 W. Bohužel se nedostalo na bezdrátové nabíjení. Za cenu 11 590 Kč už to trochu mrzí. Verze Pro se liší čipsetem Snapdragon 778G a menší baterií s rychlejším nabíjením. Nabídne však lepší hlavní foťák. Cena 15 390 Kč je už však vzhledem k výbavě hodně sebevědomá. Tak uvidíme, jak s ní tu Oppo pochodí.

HTC U23 Pro v Česku

Asi se mi teď budete smát, ale vážně mě zahřálo u srdce, když k nám do redakce dorazilo nové HTC U23 Pro. Kdysi přední výrobce telefonů s Androidem jaksi upadl v zapomnění. Ale kdo ví, třeba se to časem zlomí. U23 Pro míří do střední třídy. Má sice plastová, ale příjemně působící záda i rámečky a potěší odolností IP67. 120Hz OLED je pak samozřejmostí, i když větší rámečky trochu bijí do očí. Snapdragon 7 Gen1 s 12 GB RAM nabídne dostatek výkonu. 30W drátové nabíjení vám dech nevyrazí, ale bezdrátové nabíjení rozhodně potěší. Na zádech budete využívat hlavní 108Mpx fotoaparát s PDAF ostřením i optickou stabilizací. Jak telefon fotí uvidíte již brzy. Do prodeje vstoupí na konci tohoto měsíce, přičemž cena 13 490 Kč není malá a v čínské konkurenci bude mít telefon co dělat, aby si ji obhájil.

Find N2 Flip konečně u nás

Ještě jednou se vraťme ke značce Oppo, která se rozhodla na našem trhu proniknout i do další kategorie, konečně sem přinesla svou povedenou véčkovou skládačku Find N2 Flip. Na tu jsme se ostatně byli podívat v Barceloně a tehdy nás potěšila svým velkým vnějším displejem. Dnes už sice nejde o úplně žhavou novinku, ale aspoň cena 23 990 Kč vypadá poměrně rozumně vzhledem ke stále netradiční konstrukci s ohebným displejem.

Space Invaders v ulicích

Zatímco před covidem byl boom her s rozšířenou realitou, dnes jakoby úplně umřely. Studio Niantic vyvíjející Pokemon GO propustilo 230 zaměstnanců, Harry Potter Wizards Unite bylo zrušeno, stejně tak třeba hra ze světa Zaklínače. Čínská společnost Taito však věří, že se značkou Space Invaders prorazí a hru s podtitulem World Defense můžete již nyní stahovat pro Android i iOS. Hrát musíte venku a snažíte se chránit svět před mimozemskou pixelovou invazí. Tak uvidíme, jak se hře bude dařit, když dnes už spousta lidí tento retro fenomén ani nezná.

A co vy? Znáte Space Invaders? Vyzkoušíte novou mobilní hru? Dejte mi vědět do komentářů.