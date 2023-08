Novinka od HTC přichází na náš trh se zajímavou výbavou a rozumnou cenou s cílem zatopit konkurenci, jako je třeba oblíbená řada Galaxy A od Samsungu. Během testování se však ukázalo, že na první pohled slušně vypadající hardware nemusí vždy stačit...

Tchajwanská společnost HTC si ve světě Androidu historicky připsala skutečně významné zásluhy. Ačkoliv se v posledních letech soustředí spíše na virtuální realitu, přeci jen si na český trh našel cestu nový model HTC U23 Pro. Jak se novinka povedla a jestli dělá čest legendám, jako je HTC Magic nebo třeba HTC Desire, prozradím na řádcích níže.

HTC U23 Pro – videorecenze

Technické parametry HTC U23 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 166,6 × 77,1 × 8,9 mm , 205 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP67 Displej OLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červenec 2023, 13 490 Kč

Obsah balení: vše potřebné?

V prodejním balení čeká v rámci šetrného přístupu k přírodě pouze samotný telefon, nástroj na vytažení SIM slotu a USB-C/USB-C kabel.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: bílá mu sluší

HTC U23 Pro míří s cenou 13,5 tisíc korun do střední třídy, kde jsme už poměrně zvyklí na zvýšenou odolnost a novinka v tomto ohledu naštěstí nezůstává pozadu, ba naopak mnohou konkurenci překonává díky standardu IP67, tudíž se nezalekne prachu či ponoření do vody. Telefon s celoplastovou konstrukcí se sice nehonosí prémiovými materiály, jako jsou skleněná záda či kovový rámeček, v ruce však působí solidně a minimálně v testovaném bílém provedení mu to i sluší. Líbí se mi například, že záda mají praktickou matnou povrchovou úpravu, ale také rozhodnutí designerů bílou kombinovat s lehce bronzovým (či zlatým) odstínem kruhů kolem fotoaparátů a vypínacího tlačítka.

Mimochodem, stejnou odolnost jako HTC U23 Pro nabízí třeba i Galaxy A54, který má však skleněná záda a řekl bych, že i o něco lepší haptickou odezvu, jež ale není vůbec špatná ani u HTC. Samotná čtečka otisků prstů je, stejně jako ovládání hlasitosti, pěkně na dosah ruky, jen odezva by mohla být o něco svižnější. Podobně jako u nedávno testované Xperie 10 V totiž někdy potřebuje HTC U23 Pro chvilku na promyšlenou, než se telefon odemkne a rozsvítí se displej. Malý detail, kterého si možná zpočátku ani nevšimnete, je zkosení boků mobilu od displeje směrem k zadní straně, které však napomáhá skutečně pohodlnému úchopu. Do slotu na dolní straně lze vložit dvě nanoSIM, případně nanoSIM + microSD kartu, eSIM telefon nepodporuje, přestože to procesor umožňuje.

Líbilo se nám odolnost dle IP67

příjemně se drží (neklouže)

snadno nahmatatelná tlačítka

Nelíbilo se nám pomalejší a ne vždy zcela spolehlivá čtečka otisků prstů

Displej: téměř dokonalý?

Špatně si novinka nevede v oblasti displeje, neboť má 6,7" OLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí a Full HD+ rozlišením. Radost udělá třeba odolné sklíčko Gorilla Glass Victus, méně pak tlustší brada, ovšem něco, co už se dnes nevidí, je dioda v pravém horním rohu. Ta vás upozorní na kritický stav nabití baterie (červeným blikáním), přičemž v nastavení si ji můžete pouze vypnout/zapnout bez možnosti jakýchkoliv úprav (barvy, frekvence blikání apod.). Také zvládne upozornit na přijatou notifikaci (zeleným blikáním) do doby, než telefon odemknete. Pokud se vám tak stýská po časech, kdy byly notifikační diody vcelku běžnou záležitostí a Always-On (který je zde k dispozici stejně jen v podobě zobrazení času a počasí) používat nechcete, měli byste dát HTC U23 Pro šanci.

Z čistě praktického hlediska pak mohu pochválit dostatečný maximální jas, nebýt již zmíněné tlustší brady či stříbrného kroužku selfie kamerky, který vídáme u levnějších telefonů, neměl bych novince co vytknout, neboť neschází ani podpora HDR10 a HLG, stejně jako Widevine L1 důležitý pro streamování HD a HDR obsahu na platformách jako Netflix.

Líbilo se nám dostačující jas

Gorilla Glass Victus

neschází ani notifikační dioda

Nelíbilo se nám mírně tlustší brada

Zvuk: stereo, které neoslní

Co se zvuku týče, rozhodně potěší přítomnost 3,5mm jacku. Nechybí ani stereo reproduktory, avšak kvalita je pouze průměrná, chybí jim výraznější basová složka a na nejvyšší hlasitost i trochu „tahají“ za uši.

Líbilo se nám 3,5mm jack

stereo reproduktory

Nelíbilo se nám kvalita reproduktorů by mohla být lepší

Výkon hardwaru: oblíbený Snapdragon

Výkonu má novinka dost díky Snapdragonu 7 Gen1, který sám o sobě umí zajistit hladký chod, ačkoliv mu do toho občas hodí vidle software (viz příslušená kapitola). Nutno však dodat, že jsou na trhu za dané peníze i výkonnější alternativy. Stěžovat si však rozhodně nelze na 12 GB RAM LPDDR5 či 256GB úložiště (UFS), které si navíc můžete rozšířit o paměťovou kartu o neudávané maximální kapacitě.

Líbilo se nám podpora paměťových karet

12 GB RAM

Výdrž baterie: s přehledem

Telefon je vybaven baterií o kapacitě 4 600 mAh s podporou 30W drátového nabíjení, takže jsem si, co se rychlosti nabíjení týče, nic moc nesliboval. Ovšem za 30 minut se mi povedlo jej nabít z 10 na 80 %, což už je solidní hodnota, která by měla uspokojit i náročnější uživatele. Plné nabití pak zabere zhruba hodinu, přičemž je k dispozici i 15W bezdrátové nabíjení + reverzní bezdrátová možnost. Za ni si zaslouží HTC U23 Pro pochvalu, neboť se obvykle v levnějších telefonech (s bezdrátovým nabíjením) vůbec nenachází. Zároveň je však jedním z příkladů nedokonalého překladu, neboť je tato možnost v angličtině. Z hlediska výdrže zvládal mobil na jedno nabití zhruba 1,5 dne, což je také solidní.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

rychlé drátové nabíjení

podpora bezdrátového (včetně reverzního) nabíjení

Konektivita: bezproblémová

Po stránce konektivity umí HTC 23 Pro vše důležité, jmenovitě Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS a Galileo, ale také NFC pro bezkontaktní placení a rychlé párování. Samozřejmostí je i podpora 5G, které modem v použitém čipsetu podporuje.

Líbilo se nám vše důležité

Fotoaparát: promarněná šance

V oblasti fotovýbavy telefon láká především na 108Mpx snímač s optickou stabilizací a světelností f/1.7, ovšem výsledky vás rozhodně příliš neoslní a už používání samotné fotoaplikace je celkem utrpení, neboť se často zpomaluje a má trhané animace. Třeba to vyřeší budoucí aktualizace, ovšem rozhodně bych se na to při koupi telefonu nespoléhal. Na problematický překlad do češtiny i zde upozorňuje portrétní režim označován jako „na výšku“.

Kvalita snímků je pak vesměs slabá. Téměř okamžitě si všimnete velmi špatně fungujícího HDR, slévání detailů, ne úplně spolehlivého ostření, ale také výrazně odlišného barevného podání hlavního snímače a 8Mpx ultraširokoúhlého objektivu, ze kterého lezou až příliš často vyloženě ošklivé snímky, s nimiž byste se spokojili možná tak u dvakrát levnějšího smartphonu. Chválím sice za implementaci 5Mpx makro objektivu (nikoliv pouze oblíbené varianty s 2 Mpx), ovšem ani ten si mě úplně nezískal. Paradoxně možná nejvíc jsem byl spokojený s 32Mpx selfie kamerkou, která sice umí natáčet jen ve Full HD, ale snímky z ní jsou ucházející. Kvalita videa natáčeného na hlavní snímač, která dosahuje maximálně 4K s 30 FPS, je pak rovněž nízká, stabilizace nefunguje vůbec dobře a lze si všimnout i trhaného záznamu, ačkoliv by telefonu výkon chybět neměl.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Makro objektiv Bokeh snímač Selfie kamerka Rozlišení 108 Mpx 8 Mpx 5 Mpx 2 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.7 f/2.4 f/2.2 f/2.4 f/2.45 Ohnisko/rozsah záběru ? mm 120 stupňů ? mm ? mm ? mm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF pevné ostření pevné ostření pevné ostření pevné ostření

Níže přiložené snímky byly standardně pořízeny bez jakýchkoliv dodatečných úprav, manuálního zaostřování, změny expozice apod. Prohlédnout si můžete fotografie zachycené v různých světelných podmínkách na všechny snímače, kterými smartphone disponuje. Do komentářů nám pak můžete napsat, jak jste s kvalitou spokojeni.

Denní snímky

Makro snímky, portrétní režim a selfie záběry

Noční záběry

HTC U23 Pro 4K 30 FPS 1

Líbilo se nám slušná selfie kamerka

Nelíbilo se nám trhaná fotoaplikace

problémy s HDR i barevným sladěním objektivů

špatně fungující stabilizace

Software: zde leží zakopaný pes

Již zmíněná angličtina v systému (respektive nekompletní překlad) mi nijak nevadí, ovšem celé prostředí působí jedním slovem trochu zvláštně. V telefonu je sice víceméně čistý Android 13, který tak často připomíná například Pixely, a během testování dorazila i jedna aktualizace bezpečnostních záplat, občas na vás ale „vyskočí“ dialogová okna, která vypadají jako z Androidu 6 (viz videorecenze). Je škoda, že alespoň vizuálně HTC trochu víc nezapracovalo na tom, aby systém vypadal líbivěji, navíc bohužel ani po stránce svižnosti to není vždy úplně ideální a setkáte se s různými zpomaleními (především již zmíněná fotoaplikace představuje problém). Výrobce navíc ani oficiálně neuvádí, jak dlouho hodlá vlastně tento model softwarově podporovat, což příliš důvěry nebudí.

Líbilo se nám takřka čistý Android

Nelíbilo se nám horší optimalizace/plynulost

bez jakékoliv oficiální garance podpory

místy ošklivý vizuál ze starých verzí Androidu

Zhodnocení

HTC U23 Pro je rozporuplné zařízení, které na jednu stranu nabídne slušný displej, až dvoudenní výdrž, rychlé nabíjení (a to i s podporou bezdrátového) či vysokou odolnost dle IP67, na stranu druhou má však horší fotovýbavu či pomalejší čtečku otisků prstů. Nejvíc mu ale škodí software. Novinku tak mohu doporučit pouze někomu, kdo hledá něco neotřelého, se slzou v oku vzpomíná na zašlou slávu prvních smartphonů tohoto výrobce a chtěl by jej podpořit, ostatní by se však raději měli poohlédnout jinde.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz