Oblíbená střední třída nabízí telefony s často překvapivou výbavou za příznivou cenu. A právě do ní zamířilo Oppo Reno10 5G, které se snaží ukázat, že i na vzhledu záleží. Nabízí štíhlé tělo, příjemnou povrchovou úpravu či kvalitní AMOLED displej. Vhod přijde i sestava tří schopných fotoaparátů.

Oppo sice patří mezi největší světové výrobce, ale na českém trhu se nadále jedná o okrajovou značku, o které je slyšet méně. Přesto stojí některé kousky za pozornost, jedním takovým je i model Reno10 5G, který se nachází na pomezí střední a vyšší střední třídy, zejména díky (nebo kvůli?) ceně nad hranicí 11 tisíc korun.

Technické parametry Oppo Reno10 5G Kompletní specifikace Konstrukce 162,4 × 74,2 × 8 mm , 185 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 7050 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 11 590 Kč

Obsah balení: včetně nabíječky

V krabičce je kromě telefonu rovněž 67W napájecí adaptér, USB-C/USB-A kabel a již z výroby předinstalovaná ochranná fólie na displeji.

Líbilo se nám včetně nabíječky

Konstrukční zpracování: styl mu není cizí

Telefon se snaží zalíbit na první pohled, nejen tenkým tělem s tloušťkou 8 mm, ale i ztenčujícím se designem na čelní i zadní straně. Díky tomu působí například ve srovnání s konkurenčními Samsungy jako z budoucnosti. Reno10 5G je tak příjemně elegantní a skvěle padne i do menší dlaně. Napomáhá tomu i hmotnost 185 g, kterou lze dnešní optikou označit za příjemnou.

Zalíbí se vám i povrchová úprava zad, která je spíše matná a neulpívají na ní otisky. Je i příjemná na dotek a celkově podtrhuje vzhled mobilu. Ten je natolik povedený, že dokud jej neuchopíte, nepoznáte, že se šetřilo na použitých materiálech. Jak záda, tak boky zařízení jsou jen plastové. Abychom ale Oppu nějak příliš nekřivdili, plastová těla bývají v této kategorii poměrně obvyklá.

Zpracování mobilu hodnotíme jako velmi dobré, konstrukce je bytelná, neprohýbá se, jednoduše taková, jak uživatel očekává. K dokonalosti ale přeci jen něco chybí – zvýšená odolnost. V této cenové hladině už začíná být vcelku běžná.

Líbilo se nám praktická záda s matnou úpravou

povedený design

Nelíbilo se nám chybí zvýšená odolnost

Displej: tenké rámečky a kvalitní OLED

Chloubou modelu Reno10 5G je nepochybně 6,7" AMOLED panel, který má velmi tenké rámečky, je mírně zakřivený a disponuje Full HD+ rozlišením. Co se týče sledování obsahu, chvalitebná je podpora HDR10+, ale také schopnost zobrazit více než miliardu barevných odstínů. Spokojen jsem byl i s maximálním jasem, který je zcela dostačující pro používání obrazovky na přímém slunci. Maximální obnovovací frekvence činí 120 Hz, což je dostačující pro pro hraní her i svižné procházení dalšího obsahu. O ochranu se stará sklíčko Asahi Glass AGC DT-Star2.

Líbilo se nám kvalitní 120Hz AMOLED

velmi tenké rámečky

vysoký maximální jas

Zvuk: solidní klasika

Oppo Reno10 5G má dva reproduktory, jeden na spodní hraně, druhý těsně nad displejem. Hrají vcelku hlasitě, kvalita je spíše průměrná, ale v rámci střední třídy ostudu nedělají. Poslech hudby je však samozřejmě lepší praktikovat skrze sluchátka, ideálně ta bezdrátová, neboť 3,5mm jack chybí.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Výkon hardwaru: výkonu dostatek

V oblasti hardwaru si Oppo Reno10 5G vede velmi obstojně. Osazeno je procesorem Dimensity 7050 od MediaTeku, kterému napomáhá 8GB RAM. Telefonu nedochází dech ani u náročnějších aplikací. V případě námi testovaného kousku je k dispozici 256GB interní paměť, respektive získáte 231 GB po prvním zapnutí. Počítat musíte jen se starším úložištěm typu UFS 2.2. Pokud by byl prostor malý, můžete využít paměťovou kartu, avšak slot je hybridní, tedy slouží buď pro paměťovku, nebo pro sekundární SIM kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám na danou třídu dostačující výkon

štědré úložiště i RAM

Výdrž baterie: nabíjení otázkou chvíle

Reno10 5G je osazeno 5 000mAh baterií, která bez problémů zvládne jeden den na plné nabití a při troše snahy se můžete dostat i na den a půl. Opětovné dočerpání energie netrvá věčně, neboť je podporováno 67W drátové nabíjení. Nabití celého telefonu je otázkou zhruba 45 minut, což je skvělý čas. Na bezdrátové nabíjení se již ale bohužel nedostalo.

Líbilo se nám slušná výdrž

velmi rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám nepodporuje bezdrátové nabíjení

Konektivita: zkrátka kompletní

V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, GPS, GLONASS i Galileo, ale třeba také NFC či 5G. Telefon zvládá i dvěnano SIM, avšak pouze bez vložené paměťové karty.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: nečekaný teleobjektiv

Sestava fotoaparátů na zadní straně je tak trochu překvapivě poměrně zajímavá, ale nepředbíhejme. Hlavní snímač má 64 Mpx a světelnost f/1.7, avšak postrádá optickou stabilizaci obrazu, což je poměrně velká škoda. Většina konkurence ji má. Ultraširokoúhlý objektiv patří spíše ke slabším kvůli jen 8 Mpx a menšímu záběru 112°. Výčet zadních fotoaparátů uzavírá 32Mpx teleobjektiv s 2× optickým zoomem, což je vlastnost, kterou Reno10 5G naopak oproti konkurenci vybočuje. Bohužel i zde postrádáme stabilizaci obrazu.

Kvalita snímků z hlavního snímače není vůbec špatná, dodejme, že nativně se fotí do 16 megapixelů, ale lze samozřejmě využívat i maximální možné rozlišení. Fotografie jsou ostré i barevně věrné, jen jim dle očekávání svědčí dostatek světla. Za šera či tmy je problém udržet telefon v klidu tak dlouho, aby došlo k nabrání dostatku světla. Zde by se stabilizace opravdu hodila. Teleobjektiv rovněž není příliš dobré používat za šera.

Záznam videa je spíše příjemným překvapením díky podpoře 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Výsledné záběry jsou plynulé, neroztřesené a působí příjemně při sledování.

Vyznavače selfies jistě potěší čelní kamerka s vysokým rozlišením 32 Mpx. Pro potřeby sdílení skrze sociální sítě je kvalita plně dostačující.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám povedený teleobjektiv

senzory Sony (včetně selfie)

Nelíbilo se nám snímky jsou občas měkčí

Software: výrobce se nikam nežene

Prostředí telefonu obstarává operační systém Android 13 a nadstavba ColorOS 13.1, což není to, co bychom v roce 2024 rádi viděli. Výrobce se nesnaží telefon aktualizovat, také je tu poměrně masivní nadstavba, která je sice přehledná a dobře optimalizovaná, avšak na první pohled i tak trochu zbytečná. V tuto chvíli se na telefonu nacházejí listopadové bezpečností záplaty a výrobce slíbil tři velké aktualizace systému a celkem 4 roky vydávání bezpečnostních záplat. Dle všeho to ale vypadá, že si bude dávat na čas.

Nelíbilo se nám starší Android 13

Oppo je pomalé ve vydávání aktualizací

Zhodnocení

Oppo Reno10 5G je líbivým telefonem, který zůstává poměrně nezaslouženě stranou. Co se týče vzhledu, hravě zastíní mnohé konkurenty ze střední třídy. Přihazuje fajn výdrž a rychlé nabíjení, kvalitní AMOLED displej či dostatečně výkonný hardware. Nebýt starého Androidu, mohli bychom chválit i prostředí, protože samo o sobě funguje skvěle. Ve střední třídě však už vyžadujeme podporu od výrobce, jež v případě Rena10 5G skutečně vázne. Na druhou stranu zde máme teleobjektiv, což je vlastnost, která ve střední třídě není pravidlem. Reputaci si však zástupce Oppa kazí chybějící zvýšenou odolností. S ohledem na cenu nad 11 tisíci korunami to Reno10 5G nebude mít vůbec snadné.

Konkurence

Konkurentem číslo jedna může být doprodávající se Samsung Galaxy S21 FE, který stojí zhruba stejně, ale má zvýšenou odolnost, bezdrátové nabíjení i lepší fotoaparáty s optickou stabilizací obrazu. Navrch má již nyní Android 14.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S21 FE 256+8 GB Rozměry 155,7 × 74,5 × 7,9 mm , 177 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 1:17 hodin Kč

Dále se nabízí Xiaomi 13T, která za opět podobnou cenu přináší kvalitnější sestavu fotoaparátů, nechybí mu zvýšená odolnost či tělo z hodnotnějších materiálů.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi 13T Rozměry 162,2 × 75,7 × 8,5 mm , 197 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 8200 , 1×3,1 GHz + 3×3 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz