Trochu nečekaně se do Evropy vrací značka HTC s novým telefonem. Známe začátek prodeje skládačky Pixel Fold a řekneme si, kdo má nerychlejší 5G síť v Praze. Vítejte u mNews.

mNews #211 – HTC hlásí návrat do Evropy, USA zakazuje TikTok

HTC U23 Pro přichází do Evropy

Je to už tak 10 let, kdy jsme tu běžně vídali nové telefony pod značkou HTC. Podívejte se však do obchodů dnes a žádný kousek tohoto průkopníka Androidu nenajdete. Na domácím tchajwanském trhu však s prodejem pokračoval a nyní se jeho novinka U23 Pro vrací do Evropy. Design je značně konzervativní, nechybí 120Hz OLED displej i ochrana IP67. Snapdragon 7 Gen 1 posílá telefon spíše do střední třídy, kam sedne i 108megapixelový foťák. Potěší pak určitě podpora bezdrátového nabíjení. K dispozici je u nás varianta s 256GB úložištěm a 12 GB RAM za 13,5 tisíc korun. Až do 4. června pak běží předobjednávky na oficiálním webu HTC, kde zdarma k telefonu získáte bezdrátová sluchátka. Schválně, měl někdo z vás v minulosti telefon HTC?

Pixel Fold za 50 tisíc

Nedávno představený skládací telefon Google Pixel Fold se již 4. července podívá i na náš trh. Google zde své telefony oficiálně stále neprodává, ale pokud nechcete nakupovat v zahraničí, větší obchody již skládačku zařadily do nabídky. Dle současných informací má telefon přijít začátkem července v černé a bílé variantě. Základní verze s 256GB úložištěm vás vyjde na 50 tisíc korun, půlterabajtová stojí 53 tisíc Kč. Lidovka to tedy asi úplně nebude.

Kdo má nejrychlejší 5G síť v Praze?

Změřili jsme rychlost sítí 5G na deseti místech po celé Praze. Naším referenčním telefonem byl iPhone 14 Pro Max a měření probíhalo venku s přímým výhledem na oblohu. Více informací o detailech testu najdete v článku. Hlavně nás zajímaly maximální rychlosti stahování a nahrávání dat. V případě stahování na většině místech vyhrála síť od O2. Naopak v rychlostech nahrávání dominoval T-Mobile. Je jasné, že přenosová rychlost není vším a test zároveň ukazuje, že ikona 5G ještě sama o sobě nic neznamená.

Montana zakázala TikTok

V Americe velice bouřlivě probíraný zákaz sociální sítě TikTok začíná nabírat na obrátkách. První stát totiž podepsal legislativu, která sociální sít zakazuje. Konkrétně 1. ledna 2024 vstupuje v Montaně v platnost zákon SB 419, který prohlašuje, že TikTok nesmí působit na území státu Montana. Nijak přitom netrestá samotné uživatele, ale zaměřuje se na provozovatele obchodů s aplikacemi a samotný TikTok, kterým hrozí pokutami. K zákazu došlo v zájmu ochrany osobních a soukromých údajů před čínskou komunistickou stranou. Dost pravděpodobně nás nyní čeká soudní bitva, která by snadno mohla skončit jako v roce 2020, kdy Trumpova administrativa neprokázala bezpečnostní riziko sítě a k zákazu nedošlo.

