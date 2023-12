Pokrok v oblasti displejů i konstrukcí přinesl návrat véček. Dokáží díky tomu nabídnout velký ohebný displej i neskutečně malé rozměry. To je případ i Oppa Find N2 Flip, které navrch přidává i rozměrný venkovní displej či nejnovější Android 14. Má však v praxi smysl i s přihlédnutím k vyšší ceně?

Prvně si řekněme, že Find N2 Flip není vyloženě horkou novinkou, avšak právě díky zmíněné konstrukci, dobré výbavě i příchodu Androidu 14 má stále co nabídnout a čím oslovit. Proto se pokusíme zodpovědět otázku, kterou si možná někteří z vás kladou také. Lze skládací telefon véčkové konstrukce používat stejně dobře, nebo možná ještě lépe než ten klasický.

Technické parametry Oppo Find N2 Flip Kompletní specifikace Konstrukce 85,5 × 75,2 × 16 mm , 191 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,8" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset MediaTek Dimensity 9000+ , CPU: 1×3,2 GHz + 3×2,85 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q1 2023, 20 990 Kč

Obsah balení: dokonce i něco navíc

V poměrně rozměrném a reprezentativně působícím prodejním balení, které se po otevření prakticky a efektně vyklopí, najdete vyjma samotného telefonu ještě nabíjecí adaptér a USB kabel. Mezi návody se pak ukrývá i plastové průhledné pouzdro. Složeno je s ohledem na konstrukci mobilu ze dvou části, každá se nasadí zvlášť.

Líbilo se nám včetně pouzdra, kabelu i nabíječky

Konstrukční zpracování: překvapivě vysoká úroveň

Oppo Find N2 Flip je v zavřeném stavu příjemně malý, takřka jej schováte do dlaně a tvarem připomíná čtverec. Výrobce zvolil příjemnou a praktickou povrchovou úpravu, která vypadá dobře a současně na ní vůbec neulpívají otisky prstů. Díky povrchu telefon ani neklouže z ruky. Zkosené kovové boky jsou pak naopak lesklé a dodávají zařízení punc prémiového produktu.

Konstrukce sice není po vzoru Samsungů odolná proti vodě, ale působí vcelku robustně. Ostatně sám výrobce ji testoval na 400 tisíc otevření/zavření. Při rozevírání telefonu vůbec nic nevrže, vše je tiché a vcelku snadné. Od určitého úhlu vám telefon pomůže sám a zcela se otevře. Mechanismus je však nastaven tak, aby konstrukce uměla držet i pravý úhel, což se hodí, například při fotografování nebo videohovorech. Pokud s rozevřeným telefonem zahýbáte, jistou drobnou vůli v pantu objevíte, avšak ta není nijak velká a rozhodně se nehorší, a to jsme telefon intenzivně používali bezmála měsíc.

Pakliže jste pamětníci a před 20 lety jste véčka otevírali jednou rukou tak, že jste mezi obě části vsunuli palec a telefon efektně rozevřeli, máme pro vás dvě zprávy. Je to možné i zde, avšak chce to trochu cviku a mít pro strach uděláno. Není to totiž tak jednoduché a je zde riziko, že vám telefon vypadne z ruky. Příliš to proto nedoporučujeme praktikovat. Lepší je tedy k rozevření mobilu používat obě ruce. Tím se však dostáváme k první hlavní nepříjemnosti. Někdy nastane chvíle, kdy máte jednu volnou ruku, venkovní displej nestačí a vy smartphone potřebujete. V danou chvíli je véčko vlastně k ničemu a způsobuje spíše potíže.

S ohledem na konstrukci jsou boční tlačítka umístěna ideálně v zavřeném stavu. Po otevření jsou celkem vysoko, naštěstí je ale nemusíte tak často používat. Po zavření se telefon může ihned zamknout, případně po třech vteřinách, záleží na vašem nastavení. Do odemykacího tlačítka je umístěna čtečka otisků prstů, která funguje spolehlivě a rychle. Při přenášení si nemohu vynachválit kompaktnost telefonu a hmotnost. Tloušťka 16 milimetrů v zavřeném stavu je stále ucházející a 191 gramů na tento typ telefonu rovněž.

Líbilo se nám praktický povrch

kompaktní rozměry

bytelný pant

Nelíbilo se nám pro otevření je lepší použít obě ruce

chybí zvýšená odolnost

Displeje: dva, které oceníte

Vnitřní displej je 6,8" a jde o LTPO AMOLED panel, který je samozřejmě ohebný. Prstem samozřejmě pocítíte onen ohyb a mírnou vlnu zhruba uprostřed displeje. Při rozevření se však téměř vytrácí a na první pohled není vůbec vidět. Samozřejmě ale není neviditelný, takže kdo hledá, najde. Je však nutné dodat, že Oppo Find N2 Flip patří spíše k těm dostupnějším telefonům s ohebným displejem a vzhledem k tomu to výrobce zvládl opravdu velmi dobře.

Displej snese přísná měřítka, má jemné rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a vysoký jas, který může dosáhnout až 1 600 nitů. Čitelnost je skvělá ze všech úhlů, nedochází k žádnému zkreslení. Fanoušci co nejtenčích rámečků asi radost mít nebudou, kolem displeje je malinký rámeček a pak samotný rám telefonu, ostatně jinak to ani u tohoto druhu konstrukce řešit nelze. Displej není chráněn odolným sklíčkem, je na něj třeba dávat o něco větší pozor. Nehtem ho běžnou prací nijak nepoškrábete, ale například není dobré jej zavírat, pokud byste displej omylem něčím posypali.

Jelikož nebudete mít telefon neustále otevřený, přijde vhod i venkovní displej, který je dostatečně velký. Má 3,26" a jde opět o AMOLED panel se sytými barvami a skvělou čitelností. Je rovněž dotykový a orientovaný na výšku s poměrem stran 21:9. Chráněn je odolným sklíčkem Gorilla Glass 5. Na displeji si přečtete vše potřebné. Jelikož podporuje zhruba dvě desítky aplikací, lze na něm například nouzově odpovědět na zprávy. Nejpraktičtější je ale samozřejmě při fotografování. Je však třeba dodat, že komfort na používání skrze venkovní displej chybí a většinou budete telefon chtít beztak otevřít.

Líbilo se nám dva kvalitní displeje

hlavní panel s minimální „vlnou“

velký venkovní panel

Nelíbilo se nám obsluha aplikací na venkovním displeji je kompromisní

Zvuk: spíše za očekáváním

Zvukově vás Oppo Find N2 příliš neoslní. Má sice dva reproduktory na standardních místech, nicméně zejména ten sekundární nad displejem hraje opravdu špatně. Na poslech hlasité hudby tak telefon určen není. Chybějící 3,5mm jack patrně nikoho nepřekvapí, nejjednodušší je tak využít služeb nějakých bezdrátových sluchátek.

Nelíbilo se nám zvuk mohl být kvalitnější

Výkon hardwaru: moderní MediaTek

O pohon telefonu se stará moderní 4nm procesor Dimensity 9000 od MediaTeku, který ve své třídě rozhodně neudělá ostudu. Napomáhá mu 8GB RAM a ve výsledku si zahrajete klidně i náročné hry. Dostatek místa byste měli mít v interní paměti, která nabízí 256 GB, respektive reálně zhruba 231 GB po prvním zapnutí. Zamrzí ale starší typ úložiště UFS 3.1. Smířit se musíte i s absencí slotu pro paměťové karty.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostatečně výkonný hardware

256GB paměť

Nelíbilo se nám chybí slot pro paměťovky

Výdrž baterie: příjemně překvapí

Baterie uvnitř telefonu má spíše skromnější kapacitu 4 400 mAh, avšak na poměry véčkových ohebných mobilů jde o solidní průměr. Výdrž mě pak osobně velmi příjemně překvapila. Ačkoliv jsem telefon používal poměrně dost a takřka ke všemu vnitřní displej, nabíjel jsem až na konci druhého dne. Radost udělá i svižné 44W nabíjení, kdy se telefon na 50 % dobije za 23 minut, kompletní nabití zabere slabou hodinku. Podporováno je i kabelové reverzní nabíjení. Naopak na bezdrátové nabíjení se již vůbec nedostalo.

Líbilo se nám slušná výdrž

svižné nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: nic nechybí

V rámci konektivity skládací Oppo slibuje podporu 5G, Wi-Fi 6, Blutooth 5.3, ale také veškeré navigační služby, jako je GPS (L1 i L5), GLONASS, Galileo či BDS. Zvládá také Dual SIM a technologii eSIM, kdy můžete do telefonu snadno přidat jakoukoliv SIM kartu pouze skrze prostředí telefonu a spolupráci s operátorem. V tomto ohledu tak nic neschází ani náročnějšímu uživateli.

Líbilo se nám špičková konektivita

Nelíbilo se nám chybí eSIM

Fotoaparát: spíše jen průměrné výkony

Oppo nasadilo v rámci prostoru maximum fotoaparátů. Zvenku to je hlavní 50megapixelový snímač, který však bohužel postrádá optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje jej 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Na teleobjektiv se tentokrát už nedostalo. Oppo Find N2 Flip těží kromě proprietární jednotky NPU také z partnerství se společností Hasselblad, jejíž DNA se projevilo kromě barevné kalibrace třeba také v (digitální) spoušti, která má stejnou barvu a vydává stejný zvuk právě jako Hasselblad.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamera Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 13 Mpx Označení snímače Sony IMX890 Sony IMX355 Sony IMX709 Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 Velikost snímače 1/1.56" ?" 1/2,74" Ohnisková vzdálenost 23 mm 112 stupňů 22 mm Velikost pixelů 1,0 μm ? μm 0,8 μm Ostření vícesměrové PDAF fixní ostření automatické ostření Optická stabilizace ne ne ne

Prostředí aplikace fotoaparátu je přehledné, to se Oppu skutečně povedlo. Po ruce je praktická možnost duálního náhledu, kdy scénu vidíte na obou displejích současně. Tím narážíme i na výhodu, kdy fotíte hlavními foťáky v zavřeném stavu. Případně lze telefon rozevřít do tvaru písmena L a položit jej. Získáte tak vlastně smartphone na stativu. To jsou výhody, které vám konvenční mobily rozhodně nenabídnou.

Samotná kvalita fotografií není vůbec špatná, ale u telefonu za více než 20 tisíc korun bychom očekávali přeci jen více. Hlavní fotoaparát produkuje spíše nepatrně tmavší barevné tóny, ale ostrost je příkladná. Vše se však zhoršuje za horších světelných podmínek, kdy mají snímky tendenci se rozmazat. Optická stabilizace by se skutečně hodila. Ultraširokoúhlý objektiv je pak spíše obyčejný, sráží ho nižší rozlišení a vhod přijde zejména venku, případně v prostorech s opravdu dostatečným osvětlením.

V průstřelu vnitřního displeje je připravena i 32megapixelová kamerka, avšak přes vysoké rozlišení nedosahuje kvalit hlavního snímače, pro selfies tak bude využívána zřejmě minimálně. Vhod ale může přijít pro videohovory.

Záznam videa je omezen na 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu, více z telefonu nedostanete, což je trošku škoda. Výsledky nejsou špatné, ale mohly by být přeci jen plynulejší.

Líbilo se nám pěkné snímky z hlavního snímače

možnost fotit i v zavřeném stavu

duální zobrazení

Nelíbilo se nám slabší fotky v noci

chybí teleobjektiv

méně kvalitní ultraširokoúhlý objektiv

Software: nově s Androidem 14

Prostředí obstarává vůbec nejnovější Android 14 a nadstavba ColorOS 14. V tomto případě máme pomyslnou novinářskou exkluzivitu, neboť na veřejné kousky nový Android prozatím nedorazil. Paradoxně jsou však v mobilu jen říjnové bezpečnostní záplaty. Nadstavba Oppa mění vzhled systémových ikonek a částečně i prostředí. Spolehnout se však můžete na tradiční rozložení, nechybí přehled všech aplikací a poměrně přehledné nastavení. Jinými slovy se v prostředí Find N2 Flip vcelku rychle zorientujete.

Optimalizace se vydařila na jedničku, telefon ani s téměř 300 nainstalovanými aplikacemi neztrácí dech a na nic se nečeká. Ukázkově funguje přepínání mezi displeji, máte-li rozpracovanou věc na venkovním displeji, po otevření se ocitnete přesně tam, kde jste skončili. Platí to o kalkulačce i zprávách.

Na venkovním displeji můžete spouštět nativní aplikace a v beta verzích i několik programů třetích stran. V současné chvíli jde o Outlook, X, Telegram, WhatsApp, TikTok, Google Mapy, Poznámky Google, Diktafon, Fotoaparát, Gmail, Kalendář, YouTube Music a PocketPlayer. Poslední jmenovaná aplikace do sebe dokáže „nasáknout“ Spotify, vy tak můžete obsluhovat i tuto aplikaci. Všechny fungují spolehlivě, pouze psaní zpráv je na malém displeji opravdu nepohodlné. Hlavní obrazovka venkovního displeje je upravitelná. Nejde jen o tapety, ale také o tři zástupce, kteří vás rychle přenesou do konkrétní aplikace. Vhod pak přijde třeba i widget přehrávání.

Nemohu nezmínit patrně nejstylovější funkci, kterou véčka kdy přinesla – přijmutí hovoru prostým rozevřením telefonu. Tato vychytávka funguje i zde a přiznám se, jde o návykovou věc. Stejně tak hovor ukončíte zavřením, telefon se také po uzavření může ihned zamknout.

Líbilo se nám svižnost systému

nejnovější Android 14

perfektní přepínání mezi venkovním a vnitřním displejem

dostatek aplikací pro venkovní displej

Nelíbilo se nám starší bezpečnostní záplaty

Zhodnocení

Oppo Find N2 Flip je v tuto chvíli zajímavým telefonem, který především dokáže zpřístupnit ohebný displej širší skupince uživatelů. Jeho cena totiž už spadla k 20 tisícům Kč, což jej řadí mezi levnější zařízení tohoto druhu. Současně nejde o žádná prastaré ořezávátko, což dokazuje rozměrný venkovní displej, na kterém můžete vyřídit zprávy, nahlédnout do map, e-mailů či na počasí. Dost věcí tedy vyřídíte i bez otevření telefonu. Na druhou stranu je to vždy cesta kompromisu, tou jsem například osobně často jít nechtěl a telefon spíše otevíral.

Funkcemi je mobil poměrně nabitý. Vyzdvihnout lze výkonný procesor nebo 256GB interní paměť. Kvalitní displeje jsou samozřejmostí, radost udělá, že vnitřní ohebný neobtěžuje nějak výraznou vlnou při rozevření. Líbí se nám i skvěle fungující prostředí a pevně doufáme, že Android 14 nezůstane určen jen pro novináře. Plusové body se Find N2 Flip připisuje za lehce nadprůměrnou výdrž i rychlé nabíjení. V čem tedy ztrácí? Primárně zamrzí jen průměrné fotoaparáty a chybějící teleobjektiv. Telefon mohl být také alespoň lehce odolný a bezdrátové nabíjení by rovněž potěšilo.

Sečteno a podtrženo, Oppo Find N2 Flip je veskrze dobře vybavený smartphone s ohebným displejem, který dobře poslouží i náročným uživatelům. Pokud jste však zvyklí na pohodlí klasického smartphonu, ohebný mobil véčkové konstrukce vás nemusí zcela potěšit. Venkovní displej se snaží, ale vše nezastane a pro mnohé věci je nezbytné telefon stále otevírat.

Konkurence

Hlavním konkurentem pro Oppo Find N2 Flip bude Motorola Razr 40 Ultra, která je sice o zhruba 2 tisíce korun dražší, má však výkonnější procesor, ještě větší venkovní displej a podporuje bezdrátové nabíjení. Na druhou stranu musíte počítat s menší baterií.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Razr 40 Ultra Rozměry 170,8 × 74 × 7 mm , 188 g Displej POLED, 6,9" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , 1×3,2 GHz + 1×2,75 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 800 mAh

Véček s ohebným displejem je na trhu opravdu málo. Důkazem budiž fakt, že druhým konkurentem je opět Motorola, a to model Razr 40. Její nevýhodou je, že má malinký venkovní displej. Na druhou stranu nabízí bezdrátové nabíjení či lepší ultraširokoúhlý objektiv. Za pozornost stojí také cena nižší o 3 tisíce korun.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Razr 40 12/256 GB Rozměry 170,8 × 74 × 7,4 mm , 188,6 g Displej POLED, 6,9" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 200 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz