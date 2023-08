Oppo Reno 10 Pro 5G

Na našem trhu nejlépe vybavený model z nedávno představené řady Oppo Reno10 láká na vzhled, ale také fotoaparáty od Sony či podporu 80W nabíjení. Jak se osvědčil v testu?

Oppo Reno10 Pro je novinkou (vyšší) střední třídy s relativně zajímavou fotovýbavou, rychlým nabíjením i velkým AMOLED displejem. Má s ohledem na sebevědomější cenu přesahující 15 tisíc korun novinka čím zaujmout?

Technické parametry Oppo Reno10 Pro 5G Kompletní specifikace Konstrukce 162,4 × 74,2 × 8 mm , 185 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 778G , Paměť vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 15 390 Kč

Obsah balení: včetně adaptéru

V krabičce zákazníci najdou kromě telefonu rovněž 80W napájecí adaptér, USB-C/USB-A kabel a již z výroby předinstalovanou ochrannou fólii na displeji.

Líbilo se nám včetně adaptéru

Konstrukční zpracování: chce se líbit, odolností však neoslní

Oppo Reno 10 Pro je designově vydařený telefon, kterému nechybí styl ani praktičnost díky matnému povrchu zad, na nichž neulpívají otisky prstů. Záda mají být skleněná (výrobce však neuvádí, o jaký typ skla se jedná) se speciální „soft“ povrchovou úpravou. Zařízení se pohodlně drží také díky zaobleným bokům, které navazují na (plastový) lesklý rámeček. Právě ten již ale tak praktický není, neboť jsou na něm otisky vidět a je potřeba jej leštit.

U telefonu potěší také solidní haptická odezva, v oblasti zvýšené odolnosti však novinka pokulhává (pouze IPX4). Četná konkurence je na tom výrazně lépe, a to i když stojí podstatně méně, Oppo by se tedy mělo z tohoto nedostatku poučit. Na spodní straně se pak nachází slot výhradně pro dvojici nanoSIM, podporovány nejsou paměťové karty ani eSIM. K umístění ovládacích prvků na pravém boku naopak nemám co vytknout.

Líbilo se nám praktická záda s matnou úpravou

povedený design

Nelíbilo se nám nízká odolnost pouze dle IPX4

Displej: tenké rámečky a kvalitní OLED

Chloubou novinky je nepochybně 6,7" AMOLED panel, který má velmi tenké rámečky (spodní rámeček má mít dle výrobce tloušťku jen 2,32 mm) a poměr obrazovky k tělu 93 %. Nabízí zcela dostačující Full HD+ rozlišení, tedy i velmi solidní jemnost 394 PPI.

Použitý panel je mírně zaoblený (pouze na bocích), což zpříjemňuje používání gest a mělo by jej chránit odolné sklo Asahi Glass AGC DT-Star2. Co se týče sledování obsahu, chvalitebná je podpora HDR10+, ale také schopnost zobrazit více než miliardu barevných odstínů. Spokojen jsem byl i s maximálním jasem, který je zcela dostačující pro používání obrazovky na přímém slunci. Maximální obnovovací frekvence činí až 120 Hz, což je dostačující pro pro hraní her i svižné procházení dalšího obsahu.

Líbilo se nám kvalitní 10bitový 120Hz AMOLED

velmi tenké rámečky

vysoký maximální jas

Zvuk: přešlap vedle

Oppo Reno 10 Pro je z nepochopitelných důvodů osazeno pouze jedním reproduktorem, což je s přihlédnutím k ceně vyloženě zklamáním. Zvuková kvalita je navíc pouze průměrná, 3,5mm jack schází a neexistuje nic, co by alespoň trochu napravilo prohřešek s chybějícím sekundárním reproduktorem.

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor

Výkon hardwaru: výkonu dostatek

Oppo Reno 10 Pro se alespoň nenechá zahanbit v oblasti výkonu, kde vsadilo na starší, ale stále spolehlivý Snapdragon 778G s podporou 5G i dostatkem výkonu a solidní energetickou účinností. Společnost mu dělá solidní 256GB úložiště (jak již bylo zmíněno, bez možnosti rozšíření kartou) a štědrých 12 GB operační paměti. RAM lze navíc rozšířit dalšími 12 GB, které si zařízení vypůjčí z úložiště, důvod k tomu však podle mě není. Ačkoliv je kapacita úložiště pro většinu uživatelů dostačující, stojí za to zmínit, že v těchto cenových hladinách se na trhu pohybují i modely s 512GB úložištěm.

Líbilo se nám na danou třídu dostačující výkon

štědré úložiště i RAM

Výdrž baterie: 80W, ale jen drátově

Novinka je osazena 4 600mAh baterií, která bez problémů zvládne jeden den na plné nabití a při troše snahy se můžete dostat i na den a půl. Není k tomu však důvod, neboť je nabíjení velmi rychlé. Dodávaný 80W telefon nabije z 0 na necelých 60 % za čtvrt hodiny a plné nabití zabere přibližně 35 minut. Vzhledem k ceně již však nelze odpustit absenci bezdrátového nabíjení, které dnes najdeme i u třikrát levnějších zařízení.

Líbilo se nám slušná výdrž

velmi rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám nepodporuje bezdrátové nabíjení

Konektivita: zkrátka kompletní

V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS, GLONASS i Galileo, ale třeba také NFC či podporu 5G.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: teleobjektiv, co stojí za to?

Nedostatky telefonu by mohla spravit fotovýbava, která je skutečně velmi zajímavá už jen tím, že se skládá výhradně ze snímačů Sony. Oppo si navíc ještě donedávna vyvíjelo vlastní jednotku ISP zodpovědnou za procesování fotografií, tudíž by mělo mít v této oblasti i potřebné know-how.

Hlavní senzor Dvojnásobný teleobjektiv Ultraširokoúhlý snímač Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 32 Mpx 8 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.0 f/2.2 f/2.4 Velikost snímače 1/1,56" 1/2,74" 1/4,0" 1/2,74" Velikost pixelů 1,0 µm 0,8 µm 1,12 µm 0,8 µm Ohnisková délka 24 mm 47 mm ? mm 22 mm Rozsah objektivu ?° ?° 112° 74° Označení senzoru Sony IMX890 Sony IMX709 Sony IMX355 Sony IMX709 Ostření PDAF PDAF fixní automatické Optická stabilizace ano ne ne ne

Nejvíc mě z celé sestavy zaujal portrétní snímač, který dokáže vykouzlit solidní bokeh efekt a přitom zachytit pěkně ostré snímky plné detailů s dobře odděleným pozadím od foceného objektu. Na střední třídu se rozhodně jedná o nadprůměr, přičemž i barevně vypadají snímky líbivě. Barevné sladění je pak obecně vcelku dobré napříč všemi senzory, což chválím. Méně pak fakt, že u hlavních fotek jsou snímky často měkčí, než by bylo záhodno. Z hlediska kontrastu či nastavení expozice však nemám mnoho co vytknout. I HDR funguje vcelku příkladně, na rozdíl od ultraširokoúhlého objektivu, kde je schopné občas vykouzlit různé podivné artefakty. Selfie kamerka je rovněž schopná a na rozdíl od většiny čelních kamer u konkurence disponuje automatickým ostřením. Natáčet videa je možné maximálně ve 4K s 30 FPS.

Portrétní snímky

Denní fotografie

Noční fotografie

Oppo Reno 10 Pro 4K 30 FPS

Líbilo se nám povedený teleobjektiv

senzory Sony (včetně selfie)

Nelíbilo se nám snímky jsou občas měkčí

Software: bude to mít těžké

Oppo Reno 10 Pro dorazilo s Androidem 13, výhledy na budoucí aktualizace jsou však daleko od ideálu. Výrobce totiž garantuje pouze jednu velkou aktualizaci Androidu a čtyři roky softwarové podpory. Zatímco bezpečnostní záplaty jsou tedy bez problémů, příslib pouze jedné aktualizace systému je zkrátka málo. Telefon využívá nadstavbu ColorOS 13, která mně osobně vyhovuje třeba více než MIUI (zdá se mi přehlednější), avšak hned na začátku si pravděpodobně budete muset smazat aplikace, jako je booking.com, různé hry a další.

Líbilo se nám 4 roky bezpečnostních záplat

Nelíbilo se nám garance pouze jedné velké aktualizace Androidu

Zhodnocení

Oppo Reno 10 Pro je v nezáviděníhodné pozici. Za relativně vysokou cenu totiž nenabídne bezdrátové nabíjení, delší softwarovou podporu ani sekundární reproduktor. Pořídí si je tak zřejmě fanoušci značky, kteří ocení kvalitní displej, dostačující výkon či solidní fotovýbavu, přiznejme si však, že na trhu jsou výrazně lepší alternativy a Reno 10 Pro je v tomto ohledu bohužel jednou z ukázek špatné cenotvorby.

Konkurence

Samsung Galaxy A54 nabídne za méně peněz odolnost dle IP67, kompatibilitu s eSIM i výrazně delší softwarovou podporu, ačkoliv rovněž nenabízí bezdrátové nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A54 Rozměry 158,2 × 76,7 × 8,2 mm , 202 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1380 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Sice dražší, ale stylovou a ještě lépe vybavenou alternativou může být Nothing Phone (2). Ten se chlubí podporou bezdrátového nabíjení, LTPO displejem, ale také výkonnějším procesorem Snapdragon 8+ Gen1. Navíc nabídne i delší softwarovou podporu.

Přejít do katalogu Nothing Phone (2) Rozměry 162,1 × 76,4 × 8,6 mm , 201 g Displej OLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh

Motorola Edge 40 je skvělou volbou, pokud hledáte designový smartphone se zvýšenou odolností dle IP68, rychlým nabíjením a kvalitním displejem. Ani po stránce výkonu nebudete strádat díky nasazení povedeného čipsetu MediaTek Dimensity 8020.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 40 Rozměry 158,4 × 72 × 7,6 mm , 167 g Displej POLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 820 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz