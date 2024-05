Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pokud jste fanoušci tabletů, Apple by vás chtěl oslnit novinkami iPad, které hýří inovacemi. Výbornou zprávu pro nás má Google, který oficiálně přináší Pixely na náš trh. A zakončíme jednou retro novinkou. Tak vítejte u mNews.

mNews #237 – Pixel vstupuje na český trh, ceny iPadů vám vyrazí dech

Podcast v audio formě

Apple představil novou generaci iPadů Pro, které se mohou pochlubit nejen špičkovou výbavou, ale také zajímavými inovacemi v oblasti displeje. Levné to však nebude. Nová je například možnost připlatit si za krycí sklo „nano-texture glass“, které omezuje odlesky a zpříjemňuje dotyk. Údajně. Sám displej je nyní složen ze dvou panelů, které tak dohromady dosahují lepšího HDR i XDR a chlubí se jasem až 1 600 nitů. A nový je samozřejmě i čipset. Apple M4 má být o 50 % rychlejší než M2 při poloviční spotřebě. To vše v tenkém těle 5,3, resp. 5,1 mm. Inovací doznala také Magic Keyboard a zapomenout nesmíme ani na Apple Pencil Pro. A teď ty ceny. Menší verze začíná na 30 tisících Kč, větší na 40 tisících. S příplatkem za sklo, největším úložištěm, s klávesnicí a perem se dostáváme ke 100 tisícům korun. Apple je prostě přesvědčen, že nový iPad Pro je na práci lepší než kdejaký notebook.

Představen byl také iPad Air nové generace, který se mnohem více drží při zemi a inovací přináší podstatně méně. Hlavní jsou dvě novinky. Na výběr máte nyní z 11" a 13" verze. Vybíráte také podle velikosti úložiště a Wi-Fi, případně 5G varianty. Takže na ceny potřebujete celou komplikovanou tabulku. Vězte, že začínají na 18 tisících a končí na 43,5 tisících Kč. Na verzi Pro to nemá, ale stále je to hodně. Druhou zásadní inovací je přitom hlavně nový čipset Apple M2, který nabídne více než dost výkonu. Obzvlášť, pokud je pro vás iPad hlavně multimediální zařízení.

Google konečně do Česka oficiálně přinesl telefony Pixel. A že to trvalo! Ale osmou generaci Pixelů si u nás pořídíte již z oficiální distribuce. Ne, že by zde telefony dříve nebylo možné sehnat, ale obchody je sem přivážely ze zahraničí a s přirážkou. Kromě již dříve představených a u nás i recenzovaných Pixelů 8 a 8 Pro si nově můžete vybrat i model Pixel 8a, který v mnohém kopíruje Pixel 8, akorát s drobnými kompromisy. Telefony je však nyní možné získat se značnými slevami.

A kdyby vám to všechno přišlo drahé a zbytečné, vždy se můžete vrátit k tlačítkovým telefonům. Společnost HMD Global pod legendární značkou Nokia nyní vydává model 3210 (2024). Má všechny základní funkce, zahrajete si na něm Hada, nechybí přístup k internetu, FM rádio a dokonce pořídíte i nějaké fotky 2Mpx fotoaparátem. Trochu paradoxní je, že vzhledem novinka spíše připomíná moderní 6310 než starou 3210 z roku 1999. Telefon bude stát okolo 2 tisíc korun.

Co říkáte na nové iPady? Myslíte, že svou cenu obhájí, nebo se už Apple dočista zbláznil? Dejte nám vědět do komentářů a pro všechny novinky ze světa mobilních technologií sledujte mobilenet.cz.