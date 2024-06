Apple iPad Air (2024)

Toužíte po novém iPadu, ale řada Pro je již mimo vaše finanční možnosti? Možná by vás mohl zaujmout nový iPad Air, který přejímá extrémně výkonný čipset M2 z předešlé generace iPadu Pro, ale také si rozumí s novým perem Apple Pencil Pro. Kromě toho slibuje dlouhou výdrž, až 13" obrazovku či iPadOS. Povedlo se mu obstát v našem testu?

Po testu vlajkového iPadu Pro osazeného zbrusu novým čipsetem M4 do redakce zavítal cenově dostupnější model Air. Také ten dostal dávku výkonu navíc, podporu nového pera Apple Pencil Pro či (možná vůbec nejdůležitější) novinku v podobě varianty 13" obrazovky. Jak se iPad Air osvědčil během několikatýdenního používání?

Obsah balení: bez adaptéru, zato s kabelem

V balení nového iPadu Air najdeme kromě samotného iPadu a sady legislativou vyžadovaných příruček již jen USB-C/USB-C kabel. Jedná se o metr dlouhý pletený kabel, který by měl z dlouhodobého hlediska něco vydržet. Svým způsobem je alespoň přítomnost kabelu chvalitebná, neboť třeba Sony již ke svým produktům (pochopitelně smartphonům, nikoliv tabletům) nepřibaluje již zhola nic.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: pro práci jako stvořený?

Jak již bylo zmíněno, jednou z hlavních inovací nové řady iPad Air je možnost pořídit jej v 13" provedení, které jsem mohl po dobu několika týdnů testovat. Pokud jste četli mou recenzi na 11" iPad Pro, kde jsem uvedl, že 11" provedení na práci není úplně ideální, respektive nenahradí MacBook, možná vás napadá, jestli je 13" iPad Air již tím opravdovým substitutem MacBooku. Ovšem ani tentokrát jsem nebyl úplně spokojen, což má na svědomí Magic Keyboard. Na rozdíl od řady Pro je totiž k sérii Air dostupná původní generace klávesnice, které chybí funkční řada kláves, jež je pro některé uživatele nepostradatelná. Nová generace Magic Keyboard měla rovněž lepší touchpad a celkově se mi na ní (pomineme-li velikost) pracovalo lépe, což je důvodem, proč je podle mě velká škoda, že si nelze k iPadu Air pořídit stejnou klávesnici jako k iPadu Pro. Ideálním řešením by samozřejmě bylo, kdyby bylo možné k řadám Pro i Air zakoupit a používat stejné příslušenství, ale tak jednoduché to samozřejmě není, i když...

Pro někoho možná nečekanou výjimkou je v tomto případě podpora Apple Pencil Pro, nejnovější generace pera, s níž si nový Air rozumí. Osobně mě na používání pera příliš neužije, neboť nekreslím ani jej nepoužívám k editaci videí či čehokoliv podobného. Přesto musím uznat, že je nové Apple Pencil Pro velmi povedené, má parádní haptickou odezvu i praktický snímač, pomocí kterého můžete rychle měnit nástroje či barvy. Samozřejmostí je rovněž magnetické uchycení k iPadu, během něhož dochází také k nabíjení, či integrace do sítě Find My pro případ, že byste pero někde zapomněli.

Samotný iPad Air je pak tradičně velmi pěkným kusem hardwaru, má precizní dílenské zpracování, přijatelnou hmotnost necelých 620 gramů (se zohledněním velikosti), moderní USB-C a tloušťku tak akorát pro pohodlné držení a používání. Podobně jako u iPadu Pro, avšak v tomto případě se jedná o menší výtku, neboť Air logicky nepředstavuje to nejlepší od Applu, lze vytknout snad jen absenci zvýšené odolnosti. Ta by se mohla stát normou i u komerčních tabletů, zřejmě si ale ještě chvíli počkáme. Potenciální zákazníky potěší také široká paleta barevných provedení a spolehlivé i časem osvědčené Touch ID. Odemykání pomocí otisku prstu je velmi pohotové a čtečka rozpozná otisk spolehlivě snad za všech okolností. Jako někdo, kdo před Airem používal právě iPad Pro, jsem měl však pocit, že je to trochu cesta do minulosti. Face ID je zkrátka a jednoduše mnohem pohodlnější forma biometrického rozpoznání a je škoda, že není k dispozici také v Airu, ačkoliv je (stejně jako u klávesnice Magic Keyboard) docela zjevné, že se právě pomocí těchto prvků Apple snaží své produkty diferenciovat.

Líbilo se nám prémiové zpracování

nově také 13" velikost

špičkové pero Apple Pencil Pro

spolehlivé a rychlé Touch ID

Nelíbilo se nám nerozumí si s nejnovější generací Magic Keyboard

Face ID by bylo přeci jen pohodlnější a rychlejší

Displej: osvědčená Liquid Retina?

Jednou z velkých novinek nedávno představených iPadů bylo nasazení OLED panelů, které si však prozatím užijí pouze majitelé řady Pro. V případě Air byl nasazen již z dřívějška známý Liquid Retina panel, tedy IPS LCD s 13" uhlopříčkou a symetrickými rámečky. Pokud si vedle sebe postavíte iPad Pro a Air, je rozdíl v kvalitě displejů patrný, avšak na obrazovku iPadu Air si přesto nemohu stěžovat. Především mohu pochválit maximální jas, který byl dostačující i pro práci na přímém slunci, s čitelností jsem tak neměl problém. Spokojen jsem byl ale také s jemností obrazovky, tloušťkou rámečků, které jsou tak akorát široké, abyste mohli iPad pohodlně držet, či pozorovacími úhly. Ano, obnovovací frekvence činí pouze 60 Hz, což je rozhodně škoda, na druhou stranu se sluší zmínit, že prostředí iOS s ní umí oproti Androidu lépe pracovat, animace tak vypadají stále relativně plynule. Obrazovce nedělá problém ani obsah v Dolby Vision či HDR10.

Líbilo se nám dostačující jas i jemnost

symetrické rámečky

Nelíbilo se nám pouze 60 Hz

Zvuk: bez problémů

Apple iPad Air je osazen dvojicí reproduktorů, což by se na první pohled mohlo zdát jako málo, ve skutečnosti však dokáže novinka vyloudit velmi hlasitý a také kvalitní zvuk, který je zcela dostačující pro sledování filmů či občasný poslech. Výrobce iPad osadil také dvojici mikrofonů pro záznam zvuku, avšak 3,5mm jack tradičně schází.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory

Výkon hardwaru: o výkon není nouze

Mezigenerační změna spočívá i ve výkonu, neboť byl nasazen čipset Apple M2. Jedná se konkrétně o 8jádrové CPU doplněné o 9jádrové GPU a 16jádrovou jednotku Neural Engine, vše doprovázeno 8 GB operační paměti. Vzhledem k tomu, že byl ještě nedávno tento čipset v řadě Pro a výrobce jej používá také v zařízení Mac, je zřejmé, že o výkon nebudou mít uživatelé nouzi. Vše funguje svižně, systém reaguje bez zaváhání a problém nepředstavuje ani hraní velkých her, jako je třeba Resident Evil Village. Koupě iPadu Air tak bude z hlediska výkonu jistotou dlouhé životnosti. Výrobce nabízí výběr ze 128, 256, 512 a 1 024GB verze, vybrat by si tedy měl skutečně každý.

Líbilo se nám špičkový výkon

až 1TB úložiště

Výdrž baterie: nabíjíme dvakrát do týdne

Výrobce do zařízení integroval 36,59Wh lithium‑polymerovou baterii, která je schopna zprostředkovat zhruba 9 až 10 hodin používání na jedno nabití. Běžně jsem tak iPad Air nabíjel zhruba jednou za 3 dny a vzhledem k slušné výdrži mi nevadilo ani delší, zhruba 2hodinové, nabíjení.

Líbilo se nám dostatečně dlouhá výdrž

Nelíbilo se nám nabíjení by mohlo být rychlejší

Konektivita: Wi-Fi 6e i Bluetooth 5.3

Nové iPady Air jsou nabízeny jak čistě ve Wi-Fi konfiguraci, tak s podporou 5G výlučně skrze eSIM. K dispozici je konkrétně Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, digitální kompas či podpora mikrolokalizace iBeacon. 5G verze má navíc také GPS a GLONASS.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Fotoaparát: postačí i náročnějším

Apple iPad Air je osazen dvěma fotoaparáty o shodném rozlišení 12 Mpx. Zatímco snímač na zadní straně má běžný rozsah záběru (výrobcem označovaný jako „širokoúhlý“), selfie kamerka je ultraširokoúhlá, tudíž se do záběru klidně vměstná i více osob. Samozřejmě neschází funkce centrování záběru neboli Center Stage, která bude (softwarově) udržovat osobu na videu uprostřed záběru, ovšem za největší novinku lze považovat praktičtější umístění kamerky na „dlouhou stranu“ iPadu. Zadní snímač si poradí dokonce i s 4K videem s 60 FPS, což je na poměry tabletů stále neobvyklé. Kvalita snímků je pak úměrná předpokládanému využití, tedy zpravidla „skenování“ různých dokumentů či momentkám, přesto se řadí k tomu nejlepšímu, co u tabletů najdeme.

Líbilo se nám ultraširokoúhlá selfie kamerka + funkce Center Stage

vysoká kvalita snímků z primárního (zadního) senzoru

Software: dobře známý iPadOS

Testovaný iPadOS 17.5 nabízí několik multitaskingových vychytávek, jako je funkce Dock a Split Screen pro přetahování a dělení oken s aplikacemi, zároveň je velmi svižný a intuitivní. Samozřejmě, že větší revoluci přinese až iPadOS 18, avšak i nyní lze iPad Air považovat za schopný multimediální nástroj.

Líbilo se nám svižný chod

nejrůznější vychytávky

Zhodnocení

Je zřejmé, že nový iPad Air je větší, výkonnější a celkově schopnější než předchůdce, přesto se najde pár oblastí, kde by mohl být ještě lepší. Po přesedlání z nové generace Magic Keyboard dostupné u iPadu Pro mě zamrzela podpora „jen“ původní Magic Keyboard, stejně tak bych ocenil integraci Face ID. Právě tyto rozdíly však mají motivovat uživatele k investování do řady Pro. V tomto kontextu bych také doporučil zvážit nákup „základního“ iPadu, který by mohl velkému množství uživatelů rovněž postačit.

