Tabulkové srovnání Pixelu 9 Pro XL a 8 Pro. O kterých změnách byste měli vědět?

Fotografie: Google

Letošní řada Pixelů 9 obsahuje hned dva modely s přídomkem „Pro“, které nabízejí téměř shodnou výbavu v různých velikostech. Předešlým modelům Pro přitom více odpovídá Pixel 9 Pro XL, který má podobné rozměry i kapacitu baterie. Jednou z na první pohled patrných změn je nepochybně přepracovaný design, v čele s novým fotomodulem, který si zachovává horizontální uložení. Výrobce se také chlubí tím, že jsou nové Pixely 9 dvakrát odolnější než předešlá generace, navíc nechybí ochrana IP68 či sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 na displeji a Corning Gorilla Glass Victus na zádech.

Velký rozdíl se skrývá v displeji, kde nově najdeme ultrazvukovou čtečku otisků prstů. V minulosti byla optická čtečka Pixelů mnohdy kritizována za ne zcela ideální spolehlivost, a to především v období na začátku prodejů, kdy ji bylo potřeba vyladit skrze aktualizace. To by se doufejme s novými Pixely 9 stávat nemělo. Naopak by neměl být problém čtečku odemknout i mokrým či zimou prokřehlým prstem. Velkou, na první pohled skrytou novinkou je pak rychlost nabíjení, kdy se Pixel 9 Pro XL jako jediný z řady Pixelů 9 nabije na 70 % za pouhých 30 minut, což je na poměry Pixelů skvělá hodnota.

Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 8 Pro Rozměry (mm) 162,8 × 76,6 × 8,5 162,6 × 76,5 × 8,8 Hmotnost 221 gramů 213 gramů Barevné varianty černá Obsidian, bílá Porcelain, šedá Hazel a růžová Rose Quartz černá Obsidian, bílá Porcelain, modrá Bay Odolnost (IP a displeje) IP68, Gorilla Glass Victus 2 IP68, Gorilla Glass Victus 2 Uhlopříčka a typ displeje 6,8" Super Actua OLED 6,7" Super Actua OLED Obnovovací frekvence 120 Hz (1–120 Hz) 120 Hz (1–120 Hz) Rozlišení displeje 2 992 × 1 344 pixelů 2 992 × 1 344 pixelů Maximální jas displeje 3 000 nitů 2 400 nitů Velikost RAM 16 GB 12 GB Procesor 4nm Google Tensor G4 4nm Google Tensor G3 Nabízená velikost interního úložiště 128, 256, 512, 1 024 GB 128, 256, 512, 1 024 GB Hlavní snímač 50 Mpx, f/1.68, OIS, Octa PD, LDAF 50 Mpx, f/1.68, OIS, Dual Pixel PDAF, Laser AF Ultraširokoúhlý objektiv 48 Mpx, f/1.7, Quad PD, 123˚ 48 Mpx, f/2.0, Quad PD, 126˚ Teleobjektiv 48 Mpx, f/2.8, Dual PD, OIS 48 Mpx, f/2.8, Dual PD, OIS Selfie kamerka 42 Mpx, f/2.2, Dual PD 10,5 Mpx, f/2.2, PDAF Kapacita baterie 5 060 mAh 5 050 mAh Startovací cena 30 490 Kč 28 490 Kč*

*Cena je platná k 7. 5. 2024, kdy Google oficiálně vstoupil na český trh.