Chtělo by se říct, že technologický vývoj v mobilním segmentu škodí zpravidla drahým vlajkovým telefonům, neboť si průměrný uživatel vystačí s dobře vybavenou střední třídou. V případě Pixelu 8a se lze navíc těšit hned na několik vyloženě vlajkových vlastností převzatých z dražších sourozenců. Dokázala si mě novinka během testování patřičně získat, nebo jsem narazil také na nedostatky?

Řadu Pixel 8 tvoří trio zajímavě vybavených smartphonů, kdy platí, že s žádným z nich nešlápnete vedle. Nejdůležitějším, ačkoliv ne nejdražším, modelem, je pak podle mého názoru právě nově uvedený Pixel 8a, který cílí na nejširší základnu uživatelů. Na ty, kteří jednoduše nemají potřebu investovat vyšší částky, ale zároveň jsou již náročnější a nespokojí se s čímkoliv, co má displej a fotoaparát.

Technické parametry Google Pixel 8a 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 152,1 × 72,7 × 8,9 mm , 188 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP67 Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Google Tensor G3 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 492 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost květen 2024, 15 990 Kč

Obsah balení: nic neschází

Bílá krabička je dle posledních trendů zcela environmentální, což znamená, že neobsahuje plastové obalové materiály či napájecí adaptér. V krabičce tak najdeme úhledně uložený Pixel 8a, USB-C/USB-C kabel o délce jednoho metru a pro Google typickou redukci USB-A/USB-C.

Líbilo se nám balení bez plastových materiálů

redukce navíc

Konstrukční zpracování: rychle si jej zamilujete

Zřejmě nikoho nepřekvapí, že Google Pixel 8a zůstává věrný současnému designovému jazyku série, který se vyznačuje především horizontálním fotomodulem, jenž opticky navazuje na kovový rám. Jedná se skutečně jen o optické propojení, neboť lze pozorovat tenkou mezeru mezi fotomodulem a rámečkem, na první pohled si jí však takřka není možné všimnout. Povedená jsou také záda, kdy se Google rozhodl pro nasazení identického barevného odstínu pod i nad fotomodulem. Záda jsou plastová, přesněji řečeno využívají 70 % recyklovaných plastů, ale vůbec nepůsobí nijak lacině, právě naopak. Na první pohled si plast můžete splést se sklem, v každém případě však stojí za zmínku špičková odolnost vůči ulpívajícím (viditelným) otiskům a praktický matný povrch. Testovaná černá verze je bezpochyby ideální volbou konzervativců, osobně bych si však při pořízení Pixelu 8a dělal zálusk spíše na modrou Bay či zelenou Aloe v limitovaném počtu kusů.

Neschází odolnost IP67, tedy kompletní odolnost vůči prachu, ale také voděodolnost při ponořením do hloubky max. 1 metru. Kdybych měl zhodnotit to, jak se novinka drží, tak jí bez váhání udělím jedničku s hvězdičkou. Velmi příjemně se mi používal také Pixel 8, který má takřka identický rozměry. Telefon má příjemně zaoblené boky i tlačítka v ideální výšce. Stejně tak mě potěšila prémiová haptická odezva. Domnívám se, že do Pixelu 8a byl nasazen stejný vibrační motor, jaký najdeme ve zbylých Pixelech 8, což je rozhodně chvalitebné.

Krátce odbočím také k dodávanému originálnímu pouzdro, jež je ve stejných barvách jako samotný telefon. Kromě toho, že pouzdro na telefonu perfektně sedí, se můžete těšit na na dotyk velmi příjemný silikonový materiál. Výrobce se rovněž chlubí tím, že pouzdro obsahuje nejméně 38 % recyklovaných materiálů, pokud jste naladěni na environmentální notu. Za velmi praktický pak považuji výřez pro USB-C, díky jehož tvaru máte jistotu, že můžete telefon v pouzdru nabíjet i kabelem, který má tlustší objímku konektoru. Na závěr prozradím, že do Pixelu 8a lze dostat pouze jednu nanoSIM (žádnou paměťovou kartu), nechybí však podpora eSIM.

Líbilo se nám odolnost IP67

skvěle padne do dlaně a používá se

podporuje eSIM

kompaktní rozměry

hliníkové rámečky a fotomodul

originální design

Displej: tohle si za rámeček nedá... skutečně?

Při detailním srovnání (takřka identických) rozměrů Pixelu 8a a Pixelu 8 vyvstává otázka, proč má Pixel 8a o 0,1" menší displej než Pixel 8. Odpovědí na ni jsou samozřejmě rámečky, resp. jejich tloušťka, která je u Pixelu 8a větší. Subjektivně mám však dojem (aniž bych měl oba telefony vedle sebe), že rámečky například nejsou ani zdaleka tak tlusté jako u konkurenčního Samsungu Galaxy A55. Přiznám se, že v duchu „něco za něco“ jsem si na tloušťku rámečků rychle navykl a nijak mi nevadila. Svým způsobem by se dalo i říct, že tlustší rámečky u Pixelu 8a zapadají do celkového designu zařízení a zkrátka nepůsobí nijak ošklivě, tedy alespoň podle mého názoru. Pokud tak máte obavy, že je tloušťka rámečků výrazným nedostatkem, doporučuji si zajít Pixel 8a prohlédnout naživo, abyste se sami mohli přesvědčit o tom, že to není žádný velký problém.

V rámci ostatních parametrů již k žádným zásadním ústupkům víceméně nedošlo, neboť výrobce slibuje stejný maximální jas až 2 000 nitů a jedná se o 120Hz AMOLED (i když bez podpory technologie LTPO). Celkově jsem byl s obrazovkou velmi spokojen, neboť vypadá hezky a během používání se na ní ani neobjevily žádné škrábance, zřejmě díky nasazení skla Gorilla Glass 3. Uživatelé pak mají různé možnosti nastavení displeje, viz přiložené screenshoty, včetně jednoduchého, ale podle mě zcela dostačujícího režimu Always-On. Maximální jas byl dostačující pro bezproblémovou čitelnost i na ostrém slunci a stejně tak jsem byl spokojen s jeho automatickou regulací. V noci zase oceníte velmi nízký jas, který lze ještě snížit aktivací funkce „Velmi tmavé“. Displej lze také probudit klepnutím či zvednutím telefonu nebo si zvýšit citlivost obrazovky.

Kladině hodnotím i čtečku otisků prstů, u které jsem sice zpočátku vícekrát registroval otisk stejného prstu, jelikož jsem měl pocit, že jej občas nechtěla rozpoznat, ale ke konci testování (s nejnovější aktualizací) již byl zážitek z odemykání telefonu naprosto bezproblémový. Čtečka je navíc výše, za což osobně velice chválím, neboť se pohodlněji nahmatá. Alternativou ke čtečce je pak 2D rozpoznání obličeje. Jediným drobným nedostatkem může být pro některé absence Dolby Vision, HDR je však podporováno, a to třeba i v oblíbené aplikaci Netflix.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED zobrazovací panel

vysoký max. jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám mírně širší rámečky

nepodporuje Dolby Vision

Zvuk: postačí i náročným

Ani po zvukové stránce nemohu Pixelu 8a nic vytknout, neboť disponuje dvojicí hlasitých a také kvalitních reproduktorů, kterým neschází solidní basový nádech. Pixel 8a používá k vylepšení zvuku funkci „Adaptivní zvuk“, jež upravuje nastavení ekvalizéru na základě okolní akustiky. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou hovorů či doplňkovou funkcí „Co to hraje“, jež umí „on-device“ rozpoznávat skladby, které v okolí telefonu hrají a do zařízení ukládat seznam interpretů/skladeb pro pozdější potřebu.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

praktické doplňkové funkce

Výkon hardwaru: starý známý Google Tensor

Novinku pohání čipset Google Tensor G3, který najdeme i v dalších Pixelech 8 a představuje v současnosti to nejlepší od Googlu. V rámci srovnávacích benchmarků sice platí, že v případě CPU má Pixel 8a o něco nižší výkon než zbylá dvojice Pixelů 8, avšak během měření GPU naopak nasbíral více bodů. V každém případě tento čipset doplňuje také speciální čip Titan M2 starající o bezpečnost uložených dat a také 8 GB RAM LPDDR5x v kombinaci se 128/256GB úložištěm typu UFS 3.1. Je sympatické, že Google bez okolků uvádí, o jaké typy úložišť se jedná, neboť si to mnozí výrobci nechávají pro sebe (či se o to alespoň snaží). V každém případě se jedná o velmi výkonný smartphone, který bez problémů zvládne i náročnější multitasking či záznam videa v 4K s 60 FPS bez jakéhokoliv „zamyšlení“ v podobě zpomalení systému. Pokud tak nelpíte na absolutních hodnotách v benchmarkových testech, budete velmi spokojeni a dovolím si tvrdit, že výkonnější a lépe odladěný (nový) telefon v této ceně najdete jen stěží.

Líbilo se nám vlajkový výkon

Výdrž baterie: dlouhá výdrž, pomalejší nabíjení

Pixel 8a je osazen baterií o kapacitě 4 492 mAh, tedy opět de facto identické hodnotě, jakou najdeme v Pixelu 8. V praxi to znamená, že budete na plné nabití zvládat přibližně 1,5 dne používání, jeden den je pak s naprostou jistotou, i když byste telefonu dávali hodně zabrat. Google navíc nabízí hned několik různých funkcí, jak lépe pečovat o baterii. Jedná se například o možnost adaptivního (chytrého) nabíjení dle návyků uživatele či do dvou úrovní rozdělený spořič baterie, který lze i programovat, co se týče povolených aplikací či automatické aktivace režimu. Zajímavá je rovněž sekce diagnostiky baterie, kde lze snadno dopátrat možnou příčinu případného problému. V neposlední řadě oceňuji i možnost si zobrazit, kolika nabíjecími cykly baterie prošla, stejně jako možností zjistit, kdy byla vyrobena, což bylo v případě testovaného Pixelu 8a v lednu 2024.

Oproti cenově srovnatelné konkurenci Pixel 8a ztrácí v oblasti nabíjení s 18 W, což rozhodně není nic k chlubení a plné nabití trvá přibližně hodinu a půl. Novinka se vám to však zároveň pokusí vynahradit podporou bezdrátového nabíjení (o max. výkonu 15 W), s reverzním bezdrátovým nabíjením však již nepočítejte.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

podpora bezdrátového nabíjení

Nelíbilo se nám drátové nabíjení má dnes již podprůměrný výkon

Konektivita: vše potřebné

V oblasti konektivity podporuje Pixel 8a vše důležité, tedy Wi-Fi 6E ve frekvencích 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, ale také Bluetooth 5.3, NFC, 5G či navigační systémy GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: prostě paráda

Telefony Pixel oplývají legendárními schopnostmi v oblasti pořizování snímků a natáčení videa. Pixel 8a v tomto ohledu naštěstí není výjimkou, čemuž nasvědčují i pěkné hardwarové parametry. V podstatě jediným nedostatkem je absence automatického ostření u ultraširokoúhlého objektivu, ačkoliv je vcelku pochopitelné, že si Google potřebuje ponechat několik důvodů k nákupu Pixelu 8.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 64 Mpx 13 Mpx 13 Mpx Clona f/1.89 f/2.2 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah 26 mm (80˚) 120˚ 20 mm (96,5˚) Velikost senzoru 1/1,73" ?" ?" Velikost pixelu 0,8 µm 1,12 µm 1,12 µm Typ ostření Dual Pixel PDAF pevné pevné OIS ano ne ne

Kdybych měl jedním slovem zhodnotit, jak fotí Pixel 8a s přiměřením k pořizovací ceně, byl by na místě termín „paráda“. Novinka umí díky schopným snímačům, ale (a to je snad ještě důležitější) špičkovému softwaru a různým kouzlům s AI, zachytit skutečně působivé snímky v rámci běžných světelných podmínek. Těšit se můžete na pro Pixely typické barevné naladění, které vypadá velmi líbivě, ale není ani nijak agresivně saturované, dostatek detailů, slušnou ostrost i skvělou práci s nastavením kontrastu a expozice. To, že se jedná o levnější Pixel, prozradí až zhoršené světelné podmínky, kde zkrátka ztrácí na dražší Pixel 8, ale stále se podle mě nemá za co stydět. Také video lze natáčet až v rozlišení 4K/60 FPS na hlavní snímač, což u zařízení v tomto segmentu obvykle nevídáme. Ultraširokoúhlý objektiv zvládne sice jen Full HD, avšak selfie kamerka opět 4K (s 30 FPS). Rovněž kvalita videa je pak velice slušná a v dané třídě se řadí k tomu nejlepšímu.

Denní snímky

Zhoršené světelné podmínky

Portrétní a selfie snímky

Google Pixel 8a 4K 60 FPS

Google Pixel 8a 4K 60 FPS

Google Pixel 8a 4K 60 FPS

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

podpora 4K s 60 FPS na hlavním snímači

„kouzelný“ software

Nelíbilo se nám ultraširokoúhlý objektiv bez automatického ostření

Software: ostatní mohou jen závidět

V oblasti softwaru lze Pixel 8a pouze a jen chválit, neboť se dočkáte naprosto svižného a bezproblémového chodu, různých vychytávek (jako například Circle to Search), ale také nadprůměrné sedmileté softwarové podpory až do roku 2031. Osobně považuji prostředí Pixelů za nejlepší možnou verzi Androidu (ano, ještě lepší než One UI), které zároveň umožňuje testovat třeba i nejnovější beta verzi nového Androidu. Chválím rovněž absenci balastu.

Líbilo se nám špičková délka podpory

bez balastu

Zhodnocení

Google Pixel 8a je perfektní volbou pro všechny, kteří chtějí ze svých peněz „vytřískat“ maximum, rádi fotí a natáčí a zároveň si chtějí odpustit mnohdy těžkopádné nadstavby čínských výrobců. Velkou předností je rovněž 7letá softwarová podpora, která počáteční investici postupem času ještě rozmělní, a je tak jedním z velkých důvodů, proč si koupit právě Pixel 8a. Novinka má navíc parádní design i vysokou odolnost či prémiovou haptickou odezvu, což jsou rovněž důležité aspekty. Za nevýhodu lze označit snad jen pomalejší nabíjení či tlustší rámečky kolem displeje. V obou případech se však podle mého názoru jedná o zcela ospravedlnitelné ústupky a nákup Pixelu 8a vřele doporučuji.

