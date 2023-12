Jako každý rok, i letos je skutečně vlajkovým modelem Pixel s přídomkem Pro, ovšem také základní varianta stojí za pozornost. Mezigeneračně je výrazně kompaktnější (nejkompaktnější od dob Pixelu 5), oproti Pixelu 8 Pro je zhruba o třetinu levnější a navíc disponuje identickým výkonem, ale třeba i extrémně dlouhou podporou ze strany výrobce. Jak se mi Pixel 8 osvědčil během každodenního používání?

Google Pixel 8 se na první pohled jeví jako ideální vlajkový telefon menších rozměrů a rozumné hmotnosti s operačním systémem Android. Nabízí nový čipset Google Tensor G3, kvalitní OLED panel s vysokým jasem, dlouhou podporu z hlediska softwarových aktualizací i náhradních dílů a navíc i zajímavou fotovýbavu.

Technické parametry Google Pixel 8 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 150,4 × 71 × 8,9 mm , 187 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,2" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Google Tensor G3 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 575 mAh , bezdrátové nabíjení: ano , doba nabíjení: 1:10 hodin Dostupnost říjen 2023, ?

Obsah balení: vše, na co jsme zvyklí

V balení Pixelu 8, které je naprosto shodné s Pixelem 8 Pro, se nenachází žádné plasty a samotná krabička je logicky ještě menší. Uvnitř ní je uložen USB-C/USB-C kabel, nástroj pro vytažení SIM slotu, miniaturní manuály, ale také i dnes stále praktický adaptér (či redukce) z USB-A na USB-C.

Líbilo se nám environmentální prodejní balení bez plastů

Konstrukční zpracování: ideální telefon do menší dlaně?

Pixel 8 se designově od Pixelu 8 Pro nijak výrazně neliší, ostatně hlavním rozlišovacím prvkem (kromě evidentního rozdílu ve velikosti) je pozměněná nabídka barevných variant. Shodné pro Pixel 8 i Pixel 8 Pro je černé provedení Obsidian, Pixel 8 má však rovněž dvě unikátní barvy, a to růžovou + testovanou šedou (Hazel). Právě testovaná barevná možnost vypadá velmi slušivě, není tak nudná jako černá (či velmi tmavě šedá) Obsidian a rovněž je praktičtější v tom smyslu, že relativně dobře skrývá nevzhledné otisky prstů. Hazel by tak rozhodně byla mou osobní volbou, kdybych si Pixel 8 pořizoval.

Samotná konstrukce je pak shodná s Pixelem 8 Pro, nechybí tedy horizontálně situovaný fotomodul ani na něj napojený rám zařízení. Rovněž rozmístění anténních předělů, které je nezvykle symetrické, je identické, což chválím. Stále také platí, že díky tvaru fotomodulu i tomu, že vystupuje nad okolní povrch zad, jej lze použít také jako opěrný bod pro prst, a částečně tím eliminovat riziko, že vám například v zimě telefon vyklouzne z dlaně.

Silnou disciplínou nového Pixelu 8 jsou pochopitelně rozměry, neboť je menší než dvě předchozí generace, což je podle mě dobře. Tloušťka rámečků sice atakuje 9 milimetrů, ale osobně mi vyhovovala a Pixel 8 se mi drží a používá skvěle. Zařízení si měli možnost krátce vyzkoušet i kolegové, podle nichž byl však rámeček tlustý, určitě tedy (jako u všeho) záleží i na vašich osobních měřítkách a preferencích.

Google uzavřel dohodu s iFixed o zajištění náhradních dílů pro Pixely 8 do roku 2030.

Co již subjektivní záležitostí rozhodně není, je odolnost dle IP68. Pixel 8 se tak nezalekne prachu, deště ani ponoření pod vodu. Zajímavostí rovněž je, že se Pixely 8 otevírají z přední strany, je tedy nejprve potřeba odlepit (a odpojit) obrazovku na rozdíl od velkého množství moderních smartphonů, jež se otevírají přes zadní stranu. Teoreticky tak hrozí větší riziko, že například při výměně baterie v budoucnu poškodíte i samotný displej. Google uzavřel dohodu s iFixed o zajištění náhradních dílů pro Pixely 8 (minimálně) do roku 2030, Pixel 8 vám tedy jako telefon může vydržet skutečně dlouho. A samozřejmě platí, že čím déle jej budete používat, tím environmentálnější budete.

Na závěr bych rád vyzdvihl prémiovou haptickou odezvu, ale také nasazení ochranného skla Corning Gorilla Glass Victus. Pixel 8 Pro sice disponuje sklem Victus 2, osobně to však považuji za nepodstatný detail. Stejně jako u Pixelu 8 Pro pak platí, že telefon pojme pouze jednu nanoSIM s možností ji doplnit o eSIM. Paměťová karta je pro Pixely samozřejmě passé.

Líbilo se nám vysoká odolnost

příjemně se drží

prémiová haptická odezva

nadstandardní garance náhradních dílů do roku 2030

povedený design (zejména v testované verzi Hazel)

Displej: budete spokojeni

Obrazovka Pixelu 8 (Google ji přezdívá Actua) sice nenabídne technologii LTPO, kterou najdeme u Pixelu 8 Pro, jinak ji lze však máloco vytknout. Zobrazovací panel si zvládá sám regulovat obnovovací frekvenci (tedy podobně jako u cupertinské konkurence zde nemáte na výběr a telefon si vše nastavuje sám) až do maximální hodnoty 120 Hz, s níž je vše nádherně plynulé. Neschází však ani velmi vysoký jas 2 000 nitů, který je naprosto dostačující, stejně jako Full HD+ rozlišení. Na 6,2" by bylo vyšší rozlišení doslova zbytečné, neboť je i tak jemnost velmi slušných 428 PPI.

Z dalších vlastností stojí za zmínku podpora HDR, ovšem Dolby Vision (stejně jako u Pixelu 8 Pro) naopak chybí. Během používání jsem rovněž zaregistroval příkladnou automatickou regulaci jasu, pěkně zpracovaný Always-On a ocením také povedenou čtečku otisků prstů. Levnějšímu Pixelu 8 již nebudu vytýkat, že se nejedná o ultrazvukovou (ačkoliv by jí samozřejmě mohl disponovat, když to umí jihokorejská konkurence), naopak budu chválit za rychlou odezvu a i ideální umístění.

Druhou možností biometrické identifikace uživatele je pak rozpoznávání obličeje, které je pouze 2D (tedy nevyužívá žádných senzorů, které by zachytily hloubku tváře), avšak Google slibuje, že by mělo být za využití AI o něco bezpečnější. Bezpečnost nemohu příliš hodnotit, ovšem například ve srovnání s Face ID od Applu jsou zde patrné limity řešení. I z menšího úhlu vás tak například Pixel nerozpozná, zatímco iPhone ano, nemluvě o zhoršených světelných podmínkách, kde budou iPhony jasně vítězit. Chválím však za možnost po rozpoznání obličeje telefon okamžitě odemknout na hlavní obrazovku (tedy bez nutnosti svajpnout u zamykací obrazovky apod.).

Líbilo se nám parádní obrazovka s vysokým jasem

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám chybí podpora Dolby Vision

Zvuk: stereo samozřejmostí

Pixel 8 nezklame zvukovým přednesem, který je podle mého názoru identický s Pixelem 8 Pro. Potěší výraznějšími basy, ale také vysokou hlasitostí. Stěžovat si nelze ani na kvalitu přenosu zvuku během hovorů, kdy mě druhá strana (i já ji) vždy slyšela bez problémů.

Líbilo se nám vysoká zvuková kvalita stereo reproduktorů

Výkon hardwaru: Tensor nezklamal

S přihlédnutím k recenzi Pixelu 8 Pro se sluší i zde zmínit, že Pixel 8 rovněž startuje se 128GB úložištěm, ovšem vzhledem k ceně nižší k o třetinu (a praktikám konkurence) to lze v tomto případě odpustit. Přítomnost 8 GB namísto 12 GB RAM, jako je tomu u Pixelu 8 Pro, pak může být trochu diskutabilní z hlediska používání telefonu za 5 či třeba rovnou 7 let. Bude 8 GB operační paměti skutečně stačit i v roce 2030? Toť otázka...

Použitý procesor Google Tensor G3 je pak stejný, jako se nachází i v Pixelu 8 Pro. To znamená, že vychází z architektury Exynosu, který je v některých kruzích mírně kontroverzní. Co se týče výkonu v benchmarcích, nedosahuje hodnot těch nejvýkonnějších konkurentů, ale ne vše lze vyjádřit čísly. Pro každodenní používání včetně natáčení 4K videa je výkon zcela dostačující a pokud Google garantuje, že i za 7 let bude mít procesor dostatek výkonu, osobně nemám důvod tomu nevěřit, i když bych byl raději za 12 GB RAM namísto 8.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Líbilo se nám více než dostačující výkon

Výdrž baterie: nic neschází

Vzhledem k rozměrům je i baterie Pixelu 8 o něco menší než u Pixelu 8 Pro. Konkrétně nabídne 4 575 mAh, tedy o 475 mAh méně, což je ve výsledku menší (kapacitní) rozdíl, než bych byl čekal. Vzhledem k menší obrazovce jsem pak dosahoval víceméně stejných hodnot jako u Pixelu 8 Pro, u Pixelu 8 možná i o něco lepších. V praxi to znamená, že s telefonem spolehlivě zvládnete jeden náročnější den, avšak velký problém nepředstavuje ani 1,5 dne a během víkendového režimu klidně i dva dny. Kromě 27W drátového nabíjení, s nímž lze telefon nabít z 0 na 100 % celkem za 70 minut (i zde se druhá fáze nabíjení od 50 % mezigeneračně zrychlila), je k dispozici i 18W bezdrátová alternativa. Výrobce nezapomněl ani na reverzní bezdrátové nabíjení o nespecifikovaném výkonu.

Zajímavou novinkou je rovněž softwarová utilitka pro diagnostiku stavu baterie. Skrze ni lze vyřešit základní problémy či rovnou kontaktovat podporu. Lze předpokládat, že se tato praktická funkce rozšíří postupně do všech smartphonů s Androidem. Na závěr dodám, že během používání smartphonu jsem se nesetkal s žádným nadměrným zahříváním (v žádném scénáři používání).

Líbilo se nám podpora bezdrátového i reverzního bezdrátového nabíjení

velmi solidní výdrž

konečně rychlejší nabíjení (v druhé polovině)

Konektivita: 5G k vaším službám

V oblasti konektivity podporuje nový Pixel 8 výrobcem na našem trhu dlouho opomíjené 5G i VoLTE (ostatně šušká se o tom, že zde v příštím roce bude mít Google oficiální zastoupení pro telefony). U Pixelu 8 sice není k dispozici technologie UWB, ale stále platí, že zvládá Wi-Fi 7 či Bluetooth 5.3.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: tři stačí

Pixel 8 má oproti verzi Pro o teleobjektiv méně a také mu schází nová generace ultraširokoúhlého objektivu, ovšem i tak se nemusí za fotovýbavu vůbec stydět, jak se můžete sami přesvědčit v přiložené tabulce.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 10,5 Mpx Clona f/1.68 f/2.2 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah 25 mm (82˚) 125,8˚ 95˚ (20 mm) Velikost senzoru 1/1,31" 1/2,9" 1/3,1" Velikost pixelu 1,2 µm 1,25 µm 1,22 µm Typ ostření Octa PDAF, Laser AF AF pevné OIS ano ne ne

Novinka mě potěšila nasazením ultraširokoúhlého objektivu s AF, který tak díky dostatečně nízké ostřící vzdálenosti poslouží i jako makro. Netvrdím sice, že běžný uživatel je závislý na makro záběrech a jsou zcela klíčové, ovšem domnívám se, že když tuto funkci umí i řádově levnější smartphony, neměla by u vlajkových kompaktů scházet. Konkurence od Applu či Samsungu přitom zatvrzele odolává u svých kompaktních smartphonů AF (u ultraširokoúhlého objektivu) nasadit.

Asi vás ale nepřekvapí, že celková kvalita fotovýbavy se řadí k tomu nejlepšímu v dané kategorii. Podobně jako u Pixelu 8 Pro se tak můžete těšit na barevně velmi líbivé snímky (ale v některých případech i překvapivě věrné skutečnému podání), vždy správně nastavenou expozici, příkladné HDR či množství detailů. Spousta aspektů výsledné fotografie se pak odvíjí primárně od použitého softwaru, respektive nejrůznějších algoritmů, které výsledný snímek upraví. Google je tímto pověstný a navzdory absenci teleobjektivu se tak můžete těšit například na extrémně povedené portréty osob i zvířat. Stejně tak ale nezklamou noční fotografie, již zmíněné makro záběry či speciální režimy ve fotoaplikaci, jako je třeba dlouhá závěrka. Také selfie kamerka má podle mě dostačující kvalitu pro běžného, ale i mírně náročnějšího uživatele, důkazem budiž například podpora záznamu ve 4K s 60 FPS, což mnoho dražších vlajkových telefonů bohužel neumí.

Google Pixel 8 4K 60 FPS

Google Pixel 8 4K 60 FPS selfie video

Z hlediska uživatelského komfortu mohu pochválit i samotnou fotoaplikaci, která je přehledná, přesto v ní najdete velké množství nejrůznějších nastavení včetně třeba možnosti aktivovat 10bitový videozáznam. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou videa, a to včetně rychlosti přeostřování, která je ukázková.

Líbilo se nám velmi kvalitní fotovýbava

vysoce kvalitní videozáznam

Software: rekordní podpora

Nové Pixely 8 mají velmi dlouhou softwarovou podporu (do roku 2030) s tím, že mají garantován vždy nejnovější operační systém a nejnovější bezpečnostní záplaty. Myslím si, že by měli zákazníci „tlačit“ na výrobce, aby byla softwarová podpora co nejdelší a nezastávat postoj, že si stejně za rok či za dva koupí nový telefon, tudíž je jim to jedno. Dlouhá softwarová podpora, když nic jiného, zvyšuje i zůstatkovou prodejní cenu zařízení, které následně pošlete dál, takže si Google za délku softwarové podpory zaslouží velkou pochvalu.

Tentokrát jsem se naštěstí nesetkal ani s žádnými softwarovými problémy během používání, vše fungovalo příkladně svižně a v telefonu byl pochopitelně nejnovější Android 14.

Líbilo se nám skvělá softwarová podpora

příkladný chod systému

Zhodnocení

Google Pixel 8 sice nedisponuje tak špičkovou fotovýbavou jako větší Pixel 8 Pro (chybí mu teleobjektiv a ultraširokoúhlý objektiv se nedá srovnávat s tím z Pixelu 8 Pro), ve většině ohledech však nabídne identický (z hlediska rozměrů pak podle mě ještě lepší) zážitek z používání. Pochválit lze kvalitní displej, fotovýbavu, výkon, ale třeba také výdrž, nehledě na fantastickou podporu ze strany výrobce. Jako celek je tak za mě Pixel 8 velmi povedený kompaktní Android, jehož nákup byste měli minimálně zvážit, a to navzdory tomu, že v ČR Google stále nemá oficiální zastoupení, což by se snad mohlo změnit v příštím roce.

