Čekání je u konce! Google do ČR oficiálně přináší špičkové telefony Pixel

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnost Google netřeba příliš dlouze představovat, neboť je součástí každodenního života většiny z nás, ať už se jedná o stejnojmenný vyhledávač, Gmail nebo třeba oblíbené Google Mapy. Do širokého portfolia nabízených služeb a produktů přitom spadá také rodina zařízení Pixel, jež ale velmi dlouho neměla v české kotlině oficiální zastoupení.

Až doposud přitom platilo, že zájemci o smartphony Pixel, jež jsou vyhlášené fotovýbavou i dlouhou softwarovou podporou a různými speciálním funkcemi, se museli spolehnout na české (pře)prodejce, kteří telefony dováželi, případně si udělat výlet například do Německa, kde se oficiálně prodávají. Nyní Google vyslyšel příznivce této značky a rozšiřuje se oficiálně i do České republiky. Pro našince to pak konkrétně znamená okamžitou dostupnost nově představených modelů, bonusy v rámci (před)objednávek, ale také oficiální podporu výrobce i operátorů.

Vstup do ČR ve velkém stylu

Google, jenž tak pro Českou republiku oficiálně otevírá svůj internetový obchod Google Store, začne nabízet uživatelům nejnovější řadu Pixelů 8, a to včetně zcela nového Pixelu 8a. Kromě zmíněných telefonů, jejichž ceny najdete přiložené níže v přehledně tabulce, zde však bude Google oficiálně nabízet také příslušenství v podobě různých krytů či sluchátek Pixel Buds A-Series.

128 GB 256 GB 512 GB Pixel 8a 14 490 Kč 15 990 Kč - Pixel 8 20 990 Kč 22 490 Kč - Pixel 8 Pro 28 490 Kč 29 990 Kč 33 490 Kč

Pouzdra pro horkou novinku Pixel 8a výrobce nacenil na 990 Kč a sluchátka Pixel Buds A-Series na 2 690 Kč. Potenciální zájemce by měla spolehlivě zaujmout i přichystaná akce s platností do 3. června 2024, kdy lze v Google Store získat Pixel 8a, Pixel 8 a Pixel 8 Pro s bonusem v podobě kreditů na nákup v hodnotách 3 800 Kč, 4 000 Kč, resp. 7 000 Kč. Rozhodnete-li se zakoupit si nový Pixel 8a, Pixel 8 nebo Pixel 8 Pro u O2, Alzy či Datartu mezi dneškem (7. květnem) a 3. červnem 2024, lze získat přímou slevu v identické výši, tedy ve výši 3 800 Kč, 4 000 Kč, resp. 7 000 Kč.

S každým Pixelem 8a zákazníci získají 3 měsíce služby YouTube Premium, Google One a 6 měsíců služby Fitbit Premium. S Pixelem 8 nebo 8 Pro obdrží k výše uvedenému ještě 3 měsíce služby Google One. Všechna tato zařízení včetně krytů a sluchátek Pixel Buds A-series budou od 14. května k dostání v obchodech Google Store a u již zmíněných partnerů O2, Alza a Datart.