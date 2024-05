Nové iPady Pro tlačí technologie displeje na novou úroveň. Levné to ale nebude

Fotografie: Apple

Apple se rozhodl oživit iPady a u modelů Pro se do toho pořádně opřel. Pořád tedy platí, že model s přídomkem Pro se už podle názvu hodí pro „profesionály“, tedy práci všeho druhu, hlavně pak tu tvořivou. Ale samozřejmě se můžete s tímto tabletem i bavit nebo dělat něco jiného a Pro se hodí v případě, že k tomu potřebujete nejmodernější technologie.

Začněme tedy displejem, který je bezpochyby to nejdůležitější. Nové je například krycí sklo, kterému Apple říká „nano-texture glass“. Kromě toho, že má být ještě příjemnější na dotyk, má také omezit odlesky a společně s dalšími vlastnostmi displeje ho učinit vhodný pro práci ve všech prostředích.

To hlavní je ale nasazení úplně nové technologie OLED displeje. Podle Applu jediný panel OLED nevytváří dostatečný jas pro XDR, proto firma vyvinula něco, co nazývá „Tandem OLED“. Zjednodušeně řečeno jde o dva displeje položené na sobě. Společně pak mohou dosáhnout jasu 1 000 nitů a špičkového jasu 1 600 nitů. To se samozřejmě hodí nejen pro nasazení na přímém světle, ale také pro ještě lepší HDR a XDR.

Další velkou změnou je nasazení nového čipu M4. Apple má celou řadu čísel, v čem jsou jeho schopnosti lepší než u předchůdců. Všechno se dá shrnout do jednoho hlavního poselství, že M4 poskytuje stejný výkon jako M2 při poloviční spotřebě. A výkonu je na rozdávání, nejnovější model má mít 10× větší výkon než úplně první Pro.

Fascinující je, že se to všechno podařilo vměstnat do neuvěřitelně tenkého těla. Apple dokonce tvrdí, že je to jeho vůbec nejtenčí produkt. 11" model má tloušťku 5,3 mm. Tloušťka varianty s 13" úhlopříčkou je dokonce jen 5,1 mm. Je dokonce tenčí než iPad nano.

Tím se dostáváme k tomu, že máte na výběr dvě velikosti 11" a 13". Kromě tloušťky se budou lišit už jen hmotností, která je 445 g, respektive 581 g. Oba iPady také mohou těžit z příslušenství, kterým je inovovaná Magic Keyboard a také Apple Pencil Pro. A samozřejmě ze systému iPadOS, který s každou další verzí přidává novinky zaměřené na lepší produktivitu.

Za něco takového si Apple samozřejmě nechá náležitě zaplatit a na českých stránkách si už můžeme prohlédnout ceny pro zdejší trh. Ty začínají na 30, respektive 40 tisících Kč. To mluvíme o základním úložišti s kapacitou 256 GB, ale jít můžeme až na 2 TB. Sklo s nanotexturou je za příplatek, stejně jako verze s připojením k mobilní síti. Špičkově vybavený model tak může stát i 79 tisíc korun, a to nemluvíme o klávesnici a peru, které lze přikoupit za dalších 14 tisíc Kč.