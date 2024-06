Apple iPad Pro 11" (2024)

iPady Pro představují to nejlepší v portfoliu Applu pro ty nejnáročnější, kteří vyžadují maximální přenositelnost a zároveň ultimátní výkon s pokročilými funkcemi. U novinky tomu není jinak. Přestože se k nám na test dostala „jen“ menší 11" varianta, skýtá mnoho zajímavostí i velmi schopnou výbavu.

Po takřka dvou letech od uvedení iPadu Pro s M2 jsme se dočkali ještě o dost výkonnějšího nástupce osazeného zbrusu novým čipsetem M4, kterým se doposud nemohou pochlubit ani MacBooky. Vyšší výkon však ani zdaleka není jedinou inovací. Jak si vedl v testu a skutečně se jedná o schopnou náhradu za MacBook?

Technické parametry Apple iPad Pro (2024) 11 Kompletní specifikace Konstrukce 249,7 × 177,5 × 5,3 mm , 445 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 11" (2 420 × 1 668 px) Fotoaparát 12 Mpx Chipset Apple M4 , Paměť vnitřní paměť: 2 000 GB / 1 000 GB / 512 GB / 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ne Operační systém iPadOS Akumulátor ? mAh , bezdrátové nabíjení: ? Dostupnost květen 2024, 29 990 Kč

Obsah balení: jedině bez adaptéru

Zatímco u předešlého 11" iPadu Pro jsem kritizoval rozkolený přístup, kdy v balení iPhonů adaptér nedodává, ale v krabičce iPadu se (20W) adaptér stále nacházel, tentokrát už je vše dokonale sjednoceno. Pro zákazníka to znamená, že může počítat pouze s kabelem typu USB-C/USB-C.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: tenký a líbivý

Zřejmě nejvíc diskutovanou konstrukční vlastností nových iPadů Pro je tloušťka, která se v případě 11" provedení zastavila na hodnotě 5,3 mm, tablet je tak skutečně velmi tenký. Minimálně u 11" provedení, které jsem testoval, jsem přitom rozhodně nepociťoval jakékoliv obavy z křehkosti či prohnutí, přestože jsem iPad nosil zcela běžně v batohu. Testované stříbrné provedení je pak zcela jistě praktičtější volbou ve srovnání s černou verzí, neboť ta bude citlivější na otisky prstů

Co se týče hardwarových ovládacích prvků, jedná se tradičně o vypínací/zapínací tlačítko a kolébku hlasitosti, která v podstatě není kolébkou, neboť ji tvoří rovněž dvojice tlačítek. Jejich umístění je komfortní a neměl jsem problém tlačítka pohotově najít. Vypínací tlačítko navíc v podstatě (ostatně ani kolébku hlasitosti) není potřeba používat, neboť jsem obrazovku probudil dotykem a následně mě již rozpoznalo biometrické ověření obličeje Face ID. Ačkoliv se může jednat o maličkost, považuji právě Face ID za jeden z důvodů, proč si pořídit iPad Pro ve srovnání s ostatními iPady. Face ID je zkrátka rychlejší a komfortnější způsob odemykání než Touch ID, jež i z tohoto důvodu u iPhonů téměř vymizelo. Podobně jako u iPhonů pak platí, že vás Face ID spolehlivě rozpozná za všech okolností. Rozhodit jej může snad jen velmi ostré světlo zpoza obličeje uživatele, obvykle se však stačí jen mírně pootočit a problém je vyřešen.

iPad Pro a jeho zpracování tedy hodnotím pozitivně, přesto by se zde ale jedno drobné „ale“ našlo. Jak možná již tušíte, týká se zvýšené odolnosti, neboť jihokorejská konkurence nám představila již několik tabletů s regulérní vlajkovou odolností IP68, zatímco Apple toto stále opomíná, což je rozhodně škoda. Snad se tedy dočkáme IP68 u příští generace, která by mohla vzhledem k obřímu výkonu generace aktuální, k němuž se ještě dostanu, v podstatě klidně dorazit opět za dva roky.

Na závěr této kapitoly se pozastavím u vylepšené klávesnice Magic Keyboard a pera Apple Pencil Pro, tedy doplňků, které jsem si mohl s iPadem Pro rovněž vyzkoušet. V tomto ohledu se pokusím rovněž zhodnotit, jak si 11" iPad Pro vede ve srovnání s MacBookem, konkrétně modelem Air, jenž mám doma k dispozici.

Začněme krátkým shrnutím, co nového vlastně Magic Keyboard s cenou necelých 9 tisíc Kč vlastně nabízí. Kromě toho, že samotný design prošel mírnou změnou (klávesnice je tenčí a má hliníkovou dlaňovou opěrku), přibylo 14 funkčních kláves, pomocí nichž si lze například rychle upravovat jas, hlasitost, ovládat přehrávaní multimédií nebo iPad rychle uzamknout. Inovací je rovněž USB-C k průchozímu nabíjení v kloubu klávesnice, která se přichytí k iPadů pomocí magnetů, resp. pinů na zádech.

Bylo by skvělé, kdyby Apple nabízel kromě 11" i 13", 14" a 15" provedení iPadu Pro, i když je jasné, že to se zřejmě jen tak nestane.

Kdybych měl v krátkosti zodpovědět, zda je možné nahradit MacBook, nikoliv. Důvodem však není nedostatečnost klávesnice, co se komfortu či možností týče, neboť ta je skutečně velmi pohodlná, kvalitně zpracovaná, má špičkový touchpad a obsahuje vše, co si lze jen přát, nýbrž samotná velikost. 11 palců je zkrátka pro mě příliš málo pro pohodlnou práci, což říkám jako uživatel 13,5" Surfacu. Kdybych měl k dispozici 13" variantu iPadu Pro, domnívám se, že by se jednalo již o poměrně komfortní pracovní nástroj, bereme-li v potaz čistě ergonomii a obecně to, jak se na iPadu Pro píše a pracuje. Bylo by skvělé, kdyby Apple nabízel kromě 11" i 13", 14" a 15" provedení iPadu Pro, i když je jasné, že to se zřejmě jen tak nestane.

Druhý zmíněný doplněk, tedy pero Apple Pencil Pro, jsem se rovněž snažil používat, ale přiznám se, že ovládaní zařízení pomocí per/stylusů mi nikdy příliš nedávalo smysl a nejsem ani kreativec, který by pomocí pera kreslil nebo jej používal třeba k editaci videí. Navzdory uvedenému jsem byl z Apple Pencil Pro nadšený, neboť je to skutečně velmi pěkný kus hardwaru, u něhož velmi rychle pochopíte, že např. umělecky nadaným uživatelům může velmi usnadnit práci. Parádní je haptická odezva i snímač, pomocí kterého můžete rychle měnit nástroje či barvy během tvoření. Samozřejmostí je rovněž magnetické uchycení k iPadu, během něhož dochází také k nabíjení, či integrace do sítě Find My pro případ, že byste pero někde zapomněli.

Líbilo se nám pohodlné rozpoznávání pomocí Face ID

prémiové zpracování

nízká tloušťka iPadu

velmi povedená Magic Keyboard

špičkové pero Apple Pencil Pro

Nelíbilo se nám bez zvýšené odolnosti

Displej: parádní OLED, navíc s nanotexturou

Kromě konstrukce je dalším velkým tématem samotný displej typu OLED, který výrobce nazývá Ultra Retina XDR. Parametry jsou na poměry tabletů špičkové, ať už se jedná o maximální jas 1 000 nitů na celé ploše obrazovky či úplné maximum 1 600 nitů. Díky nasazení OLED panelu se lze rovněž těšit na pohlcující černou, prakticky nekonečný kontrast či excelentní pozorovací úhly. Ačkoliv jsem měl k dispozici provedení se standardním sklem, zakoupit lze také verzi s nanotexturou, což je možnost dostupná pouze u 1TB a 2TB paměťové varianty za tučný příplatek cca 20 tisíc Kč. Nanotexturu jsem si mohl naživo na chvíli prohlédnout u 13" provedení a na první pohled přitom ani nemusí být zřejmé, že se nejedná o běžný skleněný displej. Nanotextura nicméně působí miniaturní rozostření při skutečně bedlivém pozorování, její výhodou je však například mnohem komfortnější práce na iPadu venku v nepříznivých světelných podmínkách.

Zřejmě není potřeba již dále vyzdvihovat, že použité panely u nových iPadů Pro se řadí k absolutní špičce a jejich používání přináší veškerý možný komfort. Rovněž tloušťka rámečků (okolo displeje) je tak akorát pro pohodlné používání tak, aby bylo iPad možné komfortně držet bez nechtěných dotyků. Samozřejmostí pak zůstává i automatická regulace obnovovací frekvence až do 120 Hz.

Líbilo se nám špičkový OLED panel

k dispozici rovněž provedení s nanotexturou

Zvuk: zvukové orgie

O hlasitou reprodukci se starají celkem čtyři reproduktory, které vykouzlí nadprůměrně hlasitý a vysoce kvalitní zvuk. Ať už si přes iPad budete pouštět hudbu nebo sledovat filmy, budete překvapeni tím, jak tento relativně kompaktní tablet zní. Těšit se můžete na velmi solidní prostorový efekt, hutné basy (s ohledem na velikost zařízení) a nezastřený zvuk i při maximální hlasitosti. Chválit však mohu také kvalitu zvukových nahrávek, o což se stará sestava čtyř mikrofonů.

Líbilo se nám špičkové reproduktory

kvalitní záznam audia

Výkon hardwaru: na dekádu dopředu?

Apple nám letos připravil překvapení, když představil doposud nejvyšší řadu vlastních čipsetů M a nasadil ji právě do iPadů Pro namísto MacBooků, jak jsme byli doposud zvyklí. V každém případě je nový M4 tradičně několikrát lepší než předcházející generace hned v několika různých oblastech, což si můžete snadno dohledat na stránkách výrobce. Z pohledu spíše nenáročného uživatele, tedy takového, který na tabletu nestříhá, nemodeluje ani netvoří grafiku v pokročilých programech, což všechno iPad Pro umožňuje, se tak jedná o jakousi záruku toho, že s tímto tabletem budete limitování v podstatě jen podporou, protože si dovolím tvrdit, že výkon mu snad ani v příští dekádě jen tak nedojde. Naprostou samozřejmostí jsou tak bleskově rychlé reakce za všech okolností a široká nabídka velikostí úložišť s maximem v podobě obřích 2 TB.

Líbilo se nám bezprecedentní výkon

až 2TB úložiště a 16 GB RAM

Výdrž baterie: nezklame

Výrobce do zařízení integroval 31,29Wh lithium‑polymerovou baterii, která na plné nabití zvládne přibližně 10 hodin běžného provozu, což znamená, že v případě náročnějšího střihu videa není problém iPad vyšťavit za podstatně kratší dobu. Osobně jsem iPad připojoval k nabíječce zhruba dvakrát až třikrát během týdne. 30W nabíjení zcela vybitého iPadu Pro trvá přibližně 100 minut, na 50 % se lze dostat za 40 minut.

Líbilo se nám dostatečně dlouhá výdrž

Konektivita: Wi-Fi 6e i Bluetooth 5.3

Nové iPady Pro jsou nabízeny jak čistě ve Wi-Fi konfiguraci, tak s podporou 5G výlučně skrze eSIM. K dispozici je konkrétně Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, digitální kompas či podpora mikrolokalizace iBeacon. 5G verze má navíc také GPS a GLONASS.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Fotoaparát: strčí ostatní do kapsy?

Výrobce letos nasadil 12Mpx senzor s ohniskovou vzdáleností 28 milimetrů, kterému sekunduje LiDAR a nový senzor monitorující okolní osvětlení pro zajištění co nejlepších výsledků během pořizování snímků. S tímto snímačem lze pořizovat velmi obstojné (na poměry tabletů parádní) fotografie s dostatkem detailů, pěknými barvami i správně nastavenou expozicí či natáčet video až ve 4K s 60 FPS. Na čelní straně je pak ultraširokoúhlý objektiv o stejném rozlišení s podporou funkce Center Stage pro plynulé oddalování a přibližování během videohovorů. Kvalita snímků je v tomto případě již o poznání slabší, což je škoda, také video lze zaznamenat maximálně ve Full HD s 30 FPS. Celkově je kvalita snímačů v kategorii tabletů nadprůměrná, zamrzí však absence ultraširokoúhlého objektivu.

Líbilo se nám ultraširokoúhlá selfie kamerka + funkce Center Stage

vysoká kvalita snímků z primárního (zadního) senzoru

Nelíbilo se nám chybí ultraširokoúhlý objektiv

Software: iPadOS nerovná se macOS

Když dojde na lámání chleba při diskuzi o tom, zda dokáže iPad Pro nahradit MacBook, je logické, že pracovní nástroj může být jen tak dobrý, jak dobrý má software. Právě v tomto ohledu lze objektivně konstatovat, že iPady tak docela za 100% náhradu MacBooků v tuto chvíli považovat nelze a zřejmě ani nikdy možné nebude, neboť to příliš nedává smysl z obchodního hlediska pro Apple. iPadOS 17.5 každopádně nabízí několik pěkných multitaskingových vychytávek, jako je funkce Dock a Split Screen pro přetahování a dělení oken s aplikacemi, a zároveň je velmi svižný, tudíž pohodlné práci nic nebrání. Přesto se nelze ubránit dojmu, že na macOS je to všechno tak nějak „lepší“ a promyšlenější z hlediska workflow.

Líbilo se nám svižný chod

nejrůznější vychytávky

Zhodnocení

Nový iPad Pro s čipsetem M4 a zbrusu novým OLED panelem je skvělým tabletem pro náročné, kterým poskytne více než dost výkonu, kvalitní (neustále se zlepšující) software i špičkové příslušenství, jako je Magic Keyboard či Apple Pencil Pro. Jedinou větší výtku mám k absenci zvýšené odolnosti a fotovýbavě, která by mohla být vzhledem k prémiové ceně, přeci jen lepší.

Konkurence

Nároční uživatelé mohou sáhnout po Samsung Galaxy Tabu S9 Ultra s 14,6" 120Hz Dynamic AMOLED 2X displejem, procesorem Snapdragon 8 Gen 2 a lepší fotovýbavou.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 1 TB 5G Rozměry 326,4 × 208,6 × 5,5 mm , 737 g Displej AMOLED, 14,6" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,36 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 100 GB , microSD Akumulátor 11 200 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz