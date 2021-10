Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Novinky jsou v tomto týdnu jasné. Google konečně oficiálně uvedl nové Pixely a Apple si pro nás přichystal šok v podobě nových MacBooků Pro. Vítejte u mNews.

Pixel 6 nepřekvapil, MacBook Pro šokoval ústupky – mNews

Pixel 6 ve dvou velikostech

O Pixelech 6 jsme věděli dlouho dopředu a žádné překvapení se nekonalo. Google nakonec oznámil dvě velikosti, které se liší také výbavou. Základní model má plochý 6,4" AMOLED panel s 90 Hz, zatímco model Pro hned zakřivenou 6,7" úhlopříčku, Quad HD rozlišení a k tomu dynamickou 120Hz obnovovací frekvenci. Oba telefony mají vlastní čipset Tensor, který by měl být výkonnější než u minulé generace Pixelů. Nechybí ani voděodolnost IP68. Hlavní fotoaparát má 50 megapixelů a doplněn je 12megapixelovým ultraširokoúhlým snímačem. Pokud byste si brousili zuby na teleobjektiv, musíte zvolit variantu Pro se čtyřnásobným periskopem. Nakonec zmíním slíbenou pětiletou podporu, ale oficiálního prodeje se u nás opět nedočkáme. Odhadem by se cena měla u základního modelu dostat pod 20 tisíc korun a u verze Pro být okolo 25 tisíc Kč, ale je možné, že si kvůli přeprodeji ještě připlatíme.

MacBook Pro ohromí výkonem

Poslední konference Applu se nesla v duchu nových MacBooků Pro. Ty přišly ve dvou velikostech – 14 a 16 palců. Největší novinkou jsou samozřejmě čipsety Apple M1 Pro a M1 Max, které lákají na vysoký výkon, obří přenosové rychlosti a až 64 GB RAM. Největším překvapením je řada ústupků, které Apple udělal. Vrací se větší počet portů, nechybí HDMI ani čtečka SD karet. Někoho možná nadchne i návrat nabíjecího konektoru MagSafe. Pryč je také dotykový TouchBar a vrací se fyzická funkční tlačítka. Displej nabídne až 120Hz obnovovací frekvenci, někoho však možná zarazí přítomnost výřezu pro kamerku. A pokud vás nezarazí tohle, tak to dovede cena, která u menší varianty startuje na 59 tisících Kč a nejnáročnější uživatelé se hravě dostanou na 102 tisíc korun. Nic vám nebrání však přidávat RAM nebo úložiště a cena dále poroste.

AirPods dobijete bezdrátově

Výrazně menší novinkou je nová generace sluchátek Apple AirPods. Výrobce slibuje vylepšený zvuk a podporu prostorového zvuku Spatial Audio. Zapomenout však musíte na potlačení okolního hluku. Nechybí odolnost vůči vodě IPX4 a rozhodně potěší vylepšená výdrž. Na jedno nabití sluchátka vydrží hrát 6 hodin a díky dobíjení z pouzdra s nimi přežijete 30 hodin. Skvělým vylepšením je samo nabíjení, které nyní může probíhat bezdrátově i pomocí MagSafe. Cena je typicky pro Apple vyšší, připravte si 5 tisíc korun. Já bych možná ušetřil a vzal starší generaci.

Galaxy M52 5G na našem trhu

Menší novinku si pro náš trh přichystal i Samsung, který zde začal prodávat Galaxy M52 5G. Plastová záda mají rozhodně konzervativní vzhled, ale hlavním lákadlem bude velký 6,7" AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Snapdragon 778G a 6G RAM ve střední třídě nezklamou a baterie o kapacitě 5 tisíc mAh je rovněž slušná. Nabíjení rychlostí 25 W však nikoho nepřekvapí. Z fotoaparátů nechybí hlavní 64megapixelový, 12megapixelový ultraširokoúhlý a makro snímač má aspoň ucházejících 5 megapixelů. Cena činí 10,5 tisíc korun. Mobil má však velmi podobné specifikace jako jen o tisícikorunu dražší Galaxy A52s a je otázkou, kterému z nich dát přednost. Samsungu, moc nám to neulehčuješ.

Co na nové Pixely říkáte? Zajeli byste si pro ně do Německa? A zvládli byste používat notebook s výřezem? Dejte vědět do komentářů.