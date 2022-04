Pixel 6 Pro láká kromě originálního designu také na fotovýbavu s čtyřnásobným teleobjektivem, čipset od Googlu či velký displej. Bude to stačit na úspěch, nebo byste se při výběru nového smartphonu raději měli poohlédnout jinde?

Pixel 6 jsem v recenzi pochválil za skvělou fotovýbavu, dlouhou výdrž i originální vzhled. Jak je na tom jeho vybavenější sourozenec Pixel 6 Pro? Dává nákup tohoto smartphonu smysl? To se dozvíte na řádcích níže.

Google Pixel 6 Pro – videorecenze

Technické parametry Google Pixel 6 Pro 128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,9 × 75,9 × 8,9 mm , 210 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Chipset Google Tensor , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 003 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost Q4 2021, Kč

Obsah balení: ať žije hadřík

Krabička Pixelu 6 Pro sice neobsahuje napájecí adaptér, zato v ní najdete USB-C/USB-C kabel, USB-A/USB-C adaptér a také praktický hadřík, který u testované varianty Stormy Black přijde více než vhod.

Líbilo se nám včetně praktického hadříku

Konstrukční zpracování: prostě svůj

Design je možná vcelku odvážný, podle mě se však povedl. Vystupující fotomodul může posloužit doslova jako záchytný bod pro ukazováček během držení a lze tvrdit, že také částečně chrání záda před poškrábáním od menších nečistot, jež nemají problém poškrábat ani Gorilla Glass Victus, které najdeme i na čelní straně. Podobně jako u Pixelu 6 stále platí, že Pixel 6 Pro velmi rád klouže, snadno tak může skončit na zemi.

Co se naopak Googlu opravdu povedlo, to je haptická odezva, která se může (téměř) rovnat iPhonům. Vibrace mají široký rozsah intenzity a jsou opravdu povedené. Tak moc, jak si budete užívat haptickou odezvu, vás však budou trápit věčně uhmataná záda, tedy alespoň v testované variantě Stormy Black. Praktičtější je si tak pořídit jiné barevné provedení nebo si zakoupit pouzdro. Jinak jej totiž můžete leštit skoro bez přestání.

Vlajková loď od Googlu se dále chlubí hliníkovým rámečkem, zvýšenou odolností IP68 a také dvojbarevným provedením zad. Barevně odlišené vypínací tlačítko, které bylo jedním z poznávacích znamení předešlých Pixelů, je bohužel pryč.

Líbilo se nám skvělá haptická odezva

zvýšená odolnost IP68 a Gorilla Glass Victus

originální design

o fotomodul si lze zapřít prst

Nelíbilo se nám telefon má tendenci pomalu sjíždět z povrchů

Displej: 120Hz a zaoblené okraje

Velkou výhodou Pixelu 6 Pro nepochybně je, že ve srovnání s Pixelem 6 není o moc rozměrnější, přesto má o 0,3" větší displej a také se jedná o 120Hz obrazovku s ještě vyšší plynulostí a vyšší jemností. Také displej Pixelu 6 byl velmi povedený, takže se za mě nejedná až o tak velký skok a největší změnou jsou pro mne (alespoň vizuálně) tenčí rámečky. Zobrazovací panel je po stranách mírně zaoblený. Pro někoho možná nevýhoda, pro mne to znamená pohodlnější držení v ruce navzdory větším rozměrům.

S čím naopak stále nejsem úplně spokojen, to je čtečka otisků prstů, která se například na Galaxy S22 Ultra zkrátka nechytá. Čas od času se telefon rozhodne prst nerozpoznat, takže je nutné zadávat kód. Malou cenou útěchy je pak alespoň rozumné umístění – není zbytečně nízko, na čtečku tak pohodlně dosáhnete bez přehmatávání. Příkladný je také maximální jas, podpora HDR10+ či zvýšená odolnost díky Gorilla Glass Victus.

Líbilo se nám tenké rámečky

podpora HDR10+

Gorilla Glass Victus

umístění čtečky otisků prstů

Nelíbilo se nám diskutabilní spolehlivost čtečky otisků prstů

Zvuk: nenechá se zahanbit

Google Pixel 6 Pro spoléhá na dva reproduktory, které hrají zhruba stejně hlasitě – zajistí tak pěkný prostorový efekt. Kvalita navíc nedegraduje ani při nejvyšší hlasitosti, takže telefon je vhodný i jako alternativa k menšímu přenosnému reproduktoru.

Líbilo se nám kvalitní stereo zvuk

Výkon hardwaru: velké úložiště i RAM

Pixel 6 Pro spoléhá na stejný procesor jako Pixel 6, který má dostatek výkonu, nijak zvlášť se nezahřívá ani během vyšší zátěže a přitom je relativně energeticky úsporný. Při tvorbě čipu se inženýři hodně soustředili na podporu strojového učení, které je využíváno například při pořizování videí nebo lepšího živého překladu. Dále je k dispozici 12 GB operační paměti, což je více než dostačující, a také 128/256/512GB úložiště UFS 3.1. Paměťové karty smartphone nepodporuje, můžete však využít cloud od Googlu.

Líbilo se nám velká RAM i úložiště

dostatečně výkonný i energeticky efektivní procesor

Výdrž baterie: dlouhá výdrž přijde vhod

Kvůli vystouplému fotomodulu mohou představovat na podložku nedoléhající záda menší problém při bezdrátovém nabíjení (o max. výkonu 23 W s bezdrátovým nabíjecím stojánkem od Googlu), a to třeba ve voze, kde tak nabíjení může trvat zbytečně déle. Nabíjení obecně navíc rozhodně není silnou disciplínou Pixelu 6 Pro, protože trvá poměrně dlouho i přes kabel a třeba OnePlus 10 Pro s výkonem 80 W (a mnohé další levnější telefony) strčí Pixel 6 Pro hravě do kapsy. Kde však Pixel 6 Pro boduje, to je výdrž, která je i díky velké 5 000mAh baterii, čipsetu Google Tensor a možná i LTPO displeji velmi dobrá. Jeden a půl dne náročnějšího používání není žádný problém a procenta baterie skoro neklesají ani přes noc, když telefon nepoužíváte. Pokud hledáte vlajkový Android s dlouhou výdrží, doporučil bych vám minimálně zvážit nákup Pixelu 6 Pro, a to i přestože budete muset obětovat extrémně rychlé nabíjení a možná si také dokoupit nabíječku. Výrobce dokonce nezapomněl ani na reverzní bezdrátové nabíjení (o nespecifikovaném výkonu).

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

bezdrátové nabíjení včetně reverzního

Nelíbilo se nám pomalé nabíjení

Konektivita: bez 5G, zato s UWB

Pixely 6 (podobně jako předešlé modely) na našem trhu bohužel nepodporují 5G, což je rozhodně škoda. Spolehnout se však můžete alespoň na Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC a klasickou sestavu, GPS, GLONASS, QZSS, BDS a Galileo. Google Pixel 6 Pro je také prvním smartphonem výrobce s podporou technologie UWB, jejíž využití je však prozatím velmi limitované.

Líbilo se nám UWB, Wi-Fi 6e i Bluetooth 5.2

Nelíbilo se nám bez podpory 5G

Fotoaparát: čtyřnásobný teleobjektiv a lepší selfie

Jelikož není extra zásadních rozdílů mezi Pixelem 6 a 6 Pro až tak mnoho, budou se mnozí potenciální zákazníci rozhodovat na základě fotovýbavy. I ta je podobná Pixelu 6, takže počítejte s identickým 50Mpx hlavním snímačem i 12Mpx ultraširokoúhlým objektivem bez automatického ostření. Oba podávají skvělé výsledky ve dne, ale i v noci, kde kvalitou překvapil právě ultraširokoúhlý objektiv. Zatímco jiné (i vlajkové) smartphony nejsou schopny ultraširokoúhlým objektivem zachytit více než tmu, Pixel 6 Pro fotografie pěkně prosvítí. To stejné pochopitelně platí i pro hlavní snímač, který má velmi pohotové ostření a pořizuje také pěkné portréty. Velký podíl na výsledných fotoaparátech mají samozřejmě nejen použité senzory, ale také algoritmy, strojové učení a další softwarové vychytávky, na kterých si Google zakládá.

Google Pixel 6 Pro

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv 4× Teleobjektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 48 Mpx 11,1 Mpx Clona f/1.85 f/2.2 f/3.5 f/2.2 Ohnisko/rozsah 25 mm (82˚) 17 mm (114˚) 104 mm 20 mm Velikost senzoru 1/1.31" ? 1/2" ? Velikost pixelu 1,2 µm 1,25 µm 0,8 µm 1,22 µm Typ ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF Pevné PDAF Pevné OIS ano ne ano ne

Více než na hlavní a ultraširokoúhlý objektiv jsem byl však zvědavý na čtyřnásobný teleobjektiv se 104mm ohniskem, který má fázové ostření a nechybí mu ani optická stabilizace. Snímky z něj rovněž nezklamaly. Povedlo se je vcelku dobře barevně sladit s hlavním snímačem (i když jsou méně saturovanější) a mají stále dobře nastavený kontrast, expozici i HDR. Ve srovnání s hlavním snímačem jsou o něco měkčí a při bližším zkoumání na monitoru dochází ke slévání drobných detailů, což však není nic neobvyklého. Celkově vzato si však nemůžu stěžovat a pro ty, kterým by bylo čtyřnásobné přiblížení až moc, je zde i digitální dvojnásobný zoom, který vyřezává snímek z hlavního snímače a výsledek nevypadá vůbec špatně. V neposlední řadě musím pochválit také fotoaplikaci, která již funguje pěkně svižně (u Pixelu 6 jsem v době testování narazil na pár bugů), je přehledná a snadno se používá.

Rozdílem oproti Pixelu 6 je také selfie kamerka, která má o dost větší rozsah záběru, o něco vyšší rozlišení a zvládne natáčet i ve 4K ve 30 FPS. Ve videorecenzi se můžete podívat na ukázku.

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

špičkový noční režim

vesměs vysoce kvalitní fotografie

povedená fotoaplikace

Nelíbilo se nám ultraširokoúhlý objektiv bez AF

Software: Android 12 s dlouhou podporou

O Androidu 12 bylo napsáno již mnoho a na mobilenet.cz jsme pro vás připravili například i krátké video TOP 7 funkcí, které nás na nejnovějším operačním systému s logem zeleného robůtka zaujaly. V případě Pixelu 6 Pro tak zmíním zejména kvalitní softwarovou podporu s příslibem 5 let bezpečnostních aktualizací a alespoň tří velkých softwarových updatů. Dále stojí za pozornost různé doplňkové funkce, jako je například možnost aktivovat rozpoznávání skladeb, které hrají ve vašem okolí (vše se má odehrávat přímo v telefonu, nikoli v cloudu), nebo schopnost odstraňovat předměty z vyfocených snímků. Android 12 jako takový se podle mého názoru povedl a stěžovat si nelze ani na vizuální podobu. Jedinou kaňkou na kráse je problém s telefonními hovory, na které některé Pixely 6 neupozorní uživatele a další vcelku rušivé bugy. Nutno však dodat, že osobně jsem s ničím takovým nesetkal.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

vychytávky související s Androidem 12

Zhodnocení

Krásný displej, dlouhá výdrž a skvělá fotovýbava. To jsou pro mne asi největší přednosti Pixelu 6 Pro, který na našem trhu zakoupíte zhruba za 25 tisíc korun a při nákupu z Německa (kde se oficiálně prodává) ještě levněji. Doporučit Pixel 6 Pro naopak nemohu těm, kteří se v České republice neobejdou bez 5G, jež Pixel technicky vzato zvládá, ale chybí mu podpora výrobce (a potažmo i operátorů) na našem trhu. Některé by také mohla zamrzet absence rychlého nabíjení, osobně bych však zařadil Pixel 6 Pro i tak do úzkého výběru vlajkových lodí s Androidem.

Konkurence

Za podobné peníze lze zakoupit například OnePlus 10 Pro, které nabídne kvalitnější ultraširokoúhlý objektiv i 80W nabíjení. Chybí mu však certifikace zvýšené odolnosti a ne každému musí vyhovovat nadstavba.

Povedenou alternativou může být i základní Pixel 6, který je levnější, přitom má podobnou fotovýbavu, stejný procesor i design.

Schopným konkurentem je rovněž Samsung Galaxy S22 Ultra s desetinásobným teleobjektivem a spolehlivější ultrazvukovou čtečkou otisků prstů.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz