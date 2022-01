Nejnovější řada Pixelů přináší hned několik důležitých změn, ať už jde o procesor, fotoaparáty, výdrž či design. Jak je na tom Google Pixel 6?

Pixely už dávno nejsou „jen“ pouhé referenční smartphony od Googlu. Postupem času si získaly pověst skvělých fotomobilů se slušnou hardwarovou výbavou, přívětivou cenou a dlouhou softwarovou podporou. Jak se povedl cenově dostupnější Pixel 6 a na koho vlastně cílí?

Google Pixel 6 (RECENZE) - Dokonalost má na dosah

Technické parametry Google Pixel 6 128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 158,6 × 74,8 × 8,9 mm , 207 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Chipset Google Tensor , CPU: 2×2,8 GHz + 2×2,25 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 614 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost Q4 2021, 19 990 Kč

Za zapůjčení Google Pixelu 6 děkujeme společnosti Alza.cz, kde si telefon můžete rovněž zakoupit.

Obsah balení: skryté eso v rukávu

V bílé krabičce se po vzoru Applu či Samsungu nenachází adaptér, ale pouze datový/napájecí kabel typu USB-C/USB-C. Google však myslel i na ty, kteří například nemají počítač s moderním USB-C a přibalil praktickou redukci z USB-C na USB-A.

Líbilo se nám praktická redukce

Konstrukční zpracování: s konkurencí si jej nespletete

Pixel 6 si po designové stránce rozhodně nespletete, a to hlavně díky stylovému provedení zad, kde se snoubí hned dvě barvy. U testovaného provedení „Sorta Seafoam“ konkrétně velmi decentně nazelenale bílá a limetková. Ještě výraznější je však modul fotoaparátů, který se táhne po celé délce a navzdory všem trendům různě zaoblených fotomodulů má nahoře i dole ostré hrany. Tajní agenti jej tak mohou používat jako nenápadné sledovací zařízení (viz videorecenze) a všichni ostatní mohou hranu využít jako místo, o které si lze zapřít prst. Barevné vypínací tlačítko, na které jsme byli zvyklí z minulosti, je naopak pryč, chválím však za matné provedení rámečku.

Přiznám se, že jsem zpočátku nebyl velkým fanouškem designu Pixelů 6, ale postupem času mi přirostl k srdci. Mrzí mě tak snad jen dvě věci, a to rozměry a náchylnost k tomu, aby vám telefon sklouzl na zem. Tím nemyslím situaci, kdy by vám vyklouzl z ruky, ale opravdu sklouznutí z nejrůznějších povrchů. Často se mi stalo, že jsem mobil položil na sedačku nebo na nějaké jiné ne 100% rovné místo a po chvíli začal velmi pomalu a nenápadně klouzat dolů až skončil na zemi. Druhá věc jsou rozměry, které oproti Pixelu 5 zásadně povyrostly, stejně jako hmotnost. Už to není ten kompaktní, skvěle vybavený telefon od Googlu, ale vcelku velké zařízení, které se velikostí příliš neliší od Pixelu 6 Pro, a to je podle mě škoda.

Srovnání s Pixelem 5

Co se týče zbývajících prvků výbavy, můžete se těšit na zvýšenou odolnost IP68 i sklíčko Gorilla Glass 6 na zádech. Při namočení zařízení na displeji uvidíte upozornění o tom, že se v konektoru nachází vlhkost a neměli byste jej nějakou chvíli používat. Velkou pochvalu si pak zaslouží haptická odezva, která je jednoznačně mezigeneračně lepší a působí prémiově.

Líbilo se nám skvělá haptická odezva

zvýšená odolnost IP68 a Gorilla Glass 6

originální design

o fotomodul si lze zapřít prst

Nelíbilo se nám oproti Pixelu 5 podstatně větší i těžší

telefon má tendenci pomalu sjíždět z povrchů

Displej: 90Hz a Gorilla Glass Victus

Jedním z rozlišovacích prvků mezi Pixelem 6 Pro a testovaným Pixelem 6 je displej, který má v případě Pixelu 6 „jen“ 90Hz obnovovací frekvenci. Vzhledem k tomu, že se nemá jednat vyloženě o vlajkový model a rozdíl mezi 60 a 90 Hz je propastný, zatímco rozdíl mezi 90 a 120 Hz už tak výrazný není, nemám osobně s použitým panelem problém. Uživatelé se i tak mohou těšit na pěkně svižné animace a nechybí ani Always-On, který lze různě nastavit, viz kapitola o softwaru a přiložené screenshoty. Co je mi na použitém zobrazovači neskutečně sympatické, je umístění čtečky otisků prstů, která není zbytečně nízko, jak je u spousty smartphonů zvykem. Vzhledem k prohození kolébky ovládání hlasitosti a vypínacího tlačítka by umístění čtečky ke spodnímu rámečku bylo velmi odvážné, takto není problém na ni přiložit palec bez nepříjemného natahování a vykrucování.

S čím jsem naopak úplně spokojen nebyl, byla spolehlivost rozpoznání prstu, která nebyla ideální ani s lednovými záplatami, jež měly opravit problematický prosincový update. Nezřídka se stávalo, že čtečka prst nerozpoznala. Nejedná se však o něco, co by vás mělo odradit od případné koupě, jelikož u jiných uživatelů funguje bezproblémově a navíc lze předpokládat, že Google postupem času její funkčnost vylepší/opraví. Chybí také rozpoznávání obličeje, což je trochu škoda vzhledem k tomu, že Pixely 4 na tuto funkci hodně sázely, i když byly samozřejmě vybaveny hardwarem, který Pixelům 6 schází. Výhodou je naopak relativně malý průstřel vycentrovaný u horního rámečku, ve kterém se ukrývá i velmi tenký otvor pro sluchátko/hlasitý reproduktor.

Nakonec zmíním maximální jas, který je zcela dostačující i na používání venku za slunečného dne a prémiové ochranné sklo Gorilla Glass Victus.

Líbilo se nám Gorilla Glass Victus

dostatečný maximální jas

umístění čtečky otisků prstů

Nelíbilo se nám „jen“ 90 Hz, které však většině naprosto postačí

čtečka otisků prstů není 100% spolehlivá (řeší se aktualizacemi)

Zvuk: slušný, ale neoslní

Google Pixel 6 disponuje stereo reproduktory se solidní kvalitou. Při maximální hlasitosti však mohou znít trochu ploše a slušelo by jim i více basů, jako například u podstatně menšího ZenFonu 8. Kvalita vás tedy rozhodně nezklame, ale mohlo by to být i lepší vzhledem k tomu, že Pixely 4 měly opravdu špičkový přednes.

Líbilo se nám solidní kvalita

Nelíbilo se nám předešlé Pixely na tom byly lépe

Výkon hardwaru: tohle se povedlo

Sázka na vývoj vlastního procesoru (ve spolupráci se Samsungem) Google Tensor byla podle mého názoru správnou volbou, Pixel 6 má totiž dostatek výkonu, nijak zvlášť se nezahřívá ani během vyšší zátěže a přitom je relativně energeticky úsporný. Při tvorbě čipu se inženýři hodně soustředili na podporu strojového učení, které je využíváno například při pořizování videí nebo lepšího živého překladu. Společnost použitému čipsetu dělá vždy 8 GB operační paměti, což naprosto dostačuje, a také 128 až 256GB úložiště typu UFS 3.1. Paměťové karty smartphone logicky nepodporuje, můžete však využít cloud od Googlu.

Líbilo se nám dostatečně výkonný i energeticky efektivní procesor

Výdrž baterie: nenechá vás na holičkách

Baterie o kapacitě 4 614 mAh není s ohledem na velikost Pixelu 6 již ničím nevídaným, o to více mě překvapila výdrž na nabití. Nejprve jsem Pixel 6 používal s neustále aktivovaným režimem Always-On, kdy jsem se bez problémů dostal na 24 hodin používání do chvíle, než se Pixel 6 samovolně vypnul. S deaktivovaným Always-On pak nebyl problém se přehoupnout na 1,5 dne a při troše snahy i 2 dny na jedno nabití, což považuji za skvělou hodnotu. Specialitou nových Pixelů je pak dle mých zkušeností velmi malý odběr energie ve chvíli, kdy na telefonu nepracujete. Stejně tak není náchylný na rychlejší vybíjení v mrazivých podmínkách, což jsem měl také možnost několikrát vyzkoušet při procházkách se psem.

Skvělý dojem pak mírně kazí snad jen pomalejší nabíjení, které se nemůže rovnat s některými i podstatně levnějšími smartphony na trhu. Navíc, přestože Google explicitně neuvádí schopnost nabíjet Pixely 6 výkonem až 30 W (doporučuje k nim však originální 30W nabíječku), je podle různých měření nabíjení vcelku pomalé a nejvyšší výkon osciluje okolo 20 W. Na kompatibilní bezdrátové nabíjecí podložce by pak měl být stejný i bezdrátový nabíjecí výkon s maximem 21 W. Neschází ani reverzní bezdrátové nabíjení pro nabití chytrých hodinek či sluchátek.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

podpora bezdrátového i reverzního bezdrátového nabíjení

Nelíbilo se nám rychlost nabíjení neohromí

Konektivita: v ČR bez 5G

Novým smartphonům výrobce Huawei bývá často vytýkána absence 5G, tou však na českém trhu nebudou disponovat ani Pixely 6 (podobně jako předešlé modely), což je rozhodně škoda. Spolehnout se však alespoň můžete na Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC a klasickou sestavu, GPS, GLONASS, QZSS, BDS a Galileo.

Líbilo se nám Wi-Fi 6e i Bluetooth 5.2

Nelíbilo se nám bez podpory 5G

Fotoaparát: čirá radost

Pixely 6 po několika dlouhých letech modernizovaly hlavní snímač, který má nyní rozlišení 50 Mpx a společnost mu u testovaného modelu dělá 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 8Mpx selfie kamerka, viz tabulka specifikací.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx Clona f/1.9 f/2.2 Ohnisko/rozsah 25 mm 17 mm (114˚) Velikost senzoru 1/1.31" ? Velikost pixelu 1,2 µm 1,25 µm Typ ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF Pevné OIS ano ne

Kvalita snímků je na velmi vysoké úrovni, nesmíte však očekávat za všech okolností vždy 100% konzistentní výsledky, to Pixel prozatím nezvládá. Místy se stane, že špatně odhadne, kde končí/začíná focený objekt a pozadí za ním při focení portrétu, jindy se mu zase podaří fotit do zeleného nádechu, v 95 % případů však z telefonu vyjdou krásné fotografie, které mají dostatek detailů, líbivé (ale nikoliv až příliš saturované) barevné podání, skvěle fungující HDR i správně nastavenou expozici. Povedený je také noční režim, který zesvětluje spíše do bílých barevných tónů a dokáže „prosvítit“ i opravdu temné záběry. V neposlední řadě má Pixel přichystané různé režimy, jako třeba možnost zachytit pohybující se objekt a rozmazat pozadí, což se v případě psa občas povede a občas ne, jedná se však zatím stále o beta funkci.

Snímek pořízený čelní kamerkou

Google Pixel 6 ukázka funkce Zlepšení hovoru 1. část

Google Pixel 6 ukázka funkce Zlepšení hovoru 2. část

Google Pixel 6 Full HD 30 FPS ukázka maximálního zoomu

Google Pixel 6 Full HD 30 FPS

Google Pixel 6 časosběr

Google Pixel 6 4K 60 FPS

Výtek nemám ani k fotoaplikaci, která je krásně svižná, asi dvakrát se mi však stalo, že spadla. Zkrátka lze vidět, že Pixely 6 Google ještě stále zbavuje různých menších bugů, na celkovém pozitivním dojmu to však nic neubírá. V oblasti videa potěší možnost natáčet velmi kvalitní záznam ve 4K v 60 FPS, ale třeba také funkce zvýraznění hlasu, když mluvíte na telefon (viz videa). V neposlední řadě pochválím i selfie kamerku, která dokáže pořídit velmi pěkné snímky i za ne zcela ideálních světelných podmínek.

Líbilo se nám vesměs vysoce kvalitní fotografie

špičkové video

povedená fotoaplikace

vyhlášený noční režim

Nelíbilo se nám občasné softwarové bugy

Software: Android 12

O Androidu 12 bylo napsáno již mnoho a na mobilenet.cz jsme pro vás připravili například i krátké video TOP 7 funkcí, které nás na nejnovějším operačním systému s logem zeleného robůtka zaujaly. V případě Pixelu 6 tak zmíním zejména kvalitní softwarovou podporu s příslibem 5 let bezpečnostních aktualizací a alespoň tří velkých softwarových updatů. Dále stojí za pozornost například různé doplňkové funkce, jako je například možnost aktivovat rozpoznávání skladeb, které hrají ve vašem okolí (vše se má odehrávat přímo v telefonu, nikoli v cloudu), nebo odstraňovat předměty z vyfocených snímků. Android 12 jako takový se podle mého názoru povedl a stěžovat si nelze ani na vizuální podobu systému.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

vychytávky související s Androidem 12

Zhodnocení

Google Pixel 6 je skvělou volbou pro všechny vyznavače relativně čistého Androidu (upraveného Pixel launcherem) s dlouhou softwarovou podporu, milovníky „instantních“ fotek, kdy vám telefon vyfotí líbivý snímek takřka za všech okolností, a v neposlední řadě i originálního designu. Nebýt některých softwarových nedostatků a v ČR bohužel i absence 5G sítí, jednalo by se o dokonalý telefon v dané cenové relaci, i takto má však mé doporučení a s jeho nákupem rozhodně chybu neuděláte.

Konkurence

Za cenu okolo 20 tisíc korun lze pořídit i iPhone 12 či iPhone 13 mini, které dokáží rovněž fotit velmi pěkné snímky, mají však pouze 60Hz displej.

Alternativou může být rovněž nedávno představený Samsung Galaxy S21 FE nebo některý z chystaných Galaxy S22.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz