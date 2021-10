Google Pixel 6 láká na originální design a 90Hz AMOLED displej

Říjen je v posledních letech zaslíbený Googlu, který představuje nové mobilní telefony. Jinými slovy referenční kousky pro Android. Zatímco v několika uplynulých letech jsme se setkávali s větším či menším faceliftem starších modelů, letošek je jiný. Právě nyní Google světu oficiálně představil již dříve poodhalené Pixely 6 a v tomto článku se blíže podíváme na základní Google Pixel 6.

Vzhled je od základu přepracovaný. Na zadní straně Google nasadil výrazný horizontálně orientovaný pruh s fotoaparáty. Konstrukce je hliníková s matným povrchem, který připomíná starší Pixel 5. Pixel 6 si ponechá jinak vcelku běžné tvary, a to včetně ploché čelní strany s 6,4" AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Přímo do displeje se schovala čtečka otisků prstů. O ochranu celé přední strany se stará sklíčko Gorilla Glass Victus.

Na těle najdeme pouze USB-C, což znamená, že 3,5mm jack chybí, avšak to už zájemce o Pixely nijak nepřekvapí. Mobil se může též pochlubit zvýšenou odolností proti prachu a vodě dle IP68. Skrze zmíněné USB-C se bude dobíjet baterie s kapacitou 4 614 mAh. Maximální výkon drátového nabíjení dosahuje 30 W, alternativou je 21W bezdrátové nabíjení.

Zásadní inovaci představuje nasazení procesoru Tensor, který si Google nechal připravit na míru. Má přinášet výrazně vyšší výkon ve srovnání s Pixelem 5, avšak to nebude těžké, neboť Pixel 5 nabízel jen Snapdragon 775G. Procesor má mnohem lépe spolupracovat s umělou inteligencí a softwarem, kdy si Google mohl prvně vyladit vše přesně tak, jak potřeboval. Hardware doplňuje 8GB RAM a 128/256 GB úložiště. Chybějící slot pro paměťové karty patrně málokoho překvapí.

Tradičně silné jsou Pixely v oblasti fotoaparátů. Pixel 6 má v originálním modulu dva snímače. Hlavní fotoaparát povýšil na 50 megapixelů, přičemž v automatickém režimu pořídí výsledný snímek složením 4 fotografií, což znamená, že fotografie bude mít 12,5 megapixelu. Doprovází jej 12megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát. U základní verze se nedostalo na teleobjektiv, ten zůstane výsadou varianty Pro. Výčet fotoaparátů proto uzavírá čelní kamerka s 12 megapixely.

