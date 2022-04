Řada Galaxy M od Samsungu stojí vždy poněkud stranou vedle úspěšnější série Galaxy A. Přesto by neměla být opomíjena. Mnohdy totiž láká na velmi dobrou výdrž. Galaxy M52 5G není žádnou novinkou, ale ve střední třídě dokáže zapůsobit zejména 120Hz AMOLED displejem nebo velmi výkonným procesorem Snapdragon 778G.

Galaxy M52 5G byl představen již na podzim loňského roku, přičemž během posledních týdnů roku 2021 se dostal i na český trh. Cestu do naší redakce si musel poněkud proklestit, avšak nyní máme možnost se přesvědčit o tom, jak si Samsung představuje střední třídu s cenou pod hranicí 8 tisíc korun. V prvé řadě je kladen důraz na příjemně tenké rozměry, velký a kvalitní displej, výkon i slušnou sestavu fotoaparátů. Podaří se Samsungu dosáhnout úspěchu, nebo mu to nějaký konkurent překazí?

Technické parametry Samsung Galaxy M52 5G Kompletní specifikace Konstrukce 164,2 × 76,4 × 7,4 mm , 173 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 778G , CPU: 1×2,4 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz , GPU: Adreno 642L Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: 600 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2021, 8 399 Kč

Obsah balení: tradiční klasika

V malém prodejní krabičce naleznete kromě telefonu také vše potřebné, tím myslíme koncovku 15W nabíječky a USB kabel.

Líbilo se nám nic zásadního nechybí

Konstrukční zpracování: tenká klasika

Galaxy M52 5G vzhledem nijak zásadně nevybočuje ze zaběhlého standardu Samsungu. Oválné tvary a tmavý design nenadchne, ale na druhou stranu rozhodně neurazí. Jakmile mobil uchopíte do ruky, získáte zřejmě dva základní dojmy. Konstrukce je plastová a nesnaží se to dokonce ani nijak maskovat, což je trošku škoda. Telefon působí přeci jen poněkud obyčejně a nepřidává tomu ani lesklá zadní strana, která se velmi ochotně přátelí s otisky prstů. Ty naštěstí nejsou na tmavém povrchu tak vidět a lze je prostým setřením snadno odstranit.

Druhá věc už může být pro jednu skupinu uživatelů jistě pozitivní. Galaxy M52 5G má v pase pouze 7,4 mm, což jej směle řadí mezi nejtenčí telefony na trhu. Snadno jej tak dostanete do kapsy, ovšem pozor, do větší kapsy. Nejde o žádného střízlíka, co se týče zbylých rozměrů. Zaoblené boky přispívají k pohodlnému držení a tlačítka jsou dobře po ruce. Mírně překvapí čtečka otisků prstů na pravém boku, protože Samsung ji již zpravidla dává do displeje, avšak tentokrát musíme vzít za vděk obyčejnější verzí. Naštěstí funguje rychle a spolehlivě.

Zpracování je příkladné, smartphone se nijak neprohýbá a ani nic nikde nevrže. Co však opravdu zamrzí, to je chybějící zvýšená odolnost. Ano, konkurence ji také nemá, jenže stájová konkurence z řady Galaxy A již ano. Toto nejasné dělení je ze strany Samsungu matoucí a zbytečné, protože jedna řada téhož výrobce parazituje na další. Řešením by přitom bylo nasnadě – zeštíhlit a tím i zpřehlednit portfolio,

Líbilo se nám velmi tenká konstrukce

dobře se drží

Nelíbilo se nám chybí zvýšená odolnost

přitahuje otisky prstů

Displej: patří ke špičce

Na čelní straně se pod sklíčkem Gorilla Glass 5 nachází 6,7palcový Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Jedná se o jeden z nejlepších panelů, na který můžete ve střední třídě narazit. Je skvěle čitelný a s dostatečně vysokým jasem. Samozřejmostí je nejen automatická regulace jasu, ale taktéž režim Always-On, kdy máte vše důležité neustále na očích.

Líbilo se nám 120Hz Super AMOLED

Always-On

Gorila Glass 5

Zvuk: kde nic, tu nic

Nadšení z displeje se bohužel nedostalo ke zvuku, kde Samsung zrušil vše, co jen mohl. Zapomeňte na stereo reproduktory, opět si nejde nevzpomenout, že cenová konkurence z řady Galaxy A je nabízí. Chybí také 3,5mm jack, což znamená, že jste odkázáni na redukci nebo bezdrátová sluchátka.

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: Samsung frčí

Jihokorejský výrobce tentokrát nasadil skutečně výkonný Snapdragon 778G, který ve spolupráci s 8GB RAM vytváří dostatečně silné duo, které postačí i náročnějším uživatelům. Standardní je pak 128GB úložiště, ze kterého zbývá po prvním zapnutí 111 GB volných. Naštěstí jsou ale podporovány až 1TB paměťovky, o místo tak nouze nebude. Ovšem pozor, slot pro paměťovku je hybridní a lze jej zaplnit sekundární SIM kartou.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostatek výkonu

podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: škoda toho nabíjení

Možná byste čekali, že baterie bude trhat rekordy, jenže kdepak. Galaxy M52 5G má vcelku standardní kapacitu 5 000 mAh. Na každý pád se ale výdrž bezpečně pohybuje kolem 1,5 dne, přičemž dostat se k nabíjení obden není nereálné. Bohužel ani s nabíjením to není kdovíjak růžové a vrcholem je průměrný výkon 25 W, avšak v balení je pouze 15W nabíječka, kterou telefon budete dobíjet 2 hodiny. Bezdrátové nabíjení chybí, avšak to telefonu střední třídy vyloženě vyčítat nelze.

Líbilo se nám solidní výdrž

Nelíbilo se nám delší nabíjení

Konektivita: na vše připraven

Konektivita nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.0 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi s podporou pásem 2,4 i 5 GHz. Samozřejmostí je i mobilní konektivita v sítích 5G, které fungují u všech českých operátorů. Zvládá také pracovat se dvěma nanoSIM, avšak jedná se o hybridní slot. V praxi si tak musíte vybrat, zda dáte přednost dvěma SIM kartám, nebo jedné SIM kartě a paměťovce.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: průměrná čtveřice

Slušně je Galaxy M52 5G vybaven v případě fotoaparátů. Běžné focení zajistí 64megapixelový hlavní snímač, v jehož případě však zamrzí, že chybí optická stabilizace obrazu. Výsledné snímky jsou během dne velmi slušné, a to nejen barevnou věrností, ale i ostrostí. Chybějící stabilizace se projeví večer, v noci a obecně za nedostatku světla, kdy se častěji dočkáte rozmazaného nebo zašuměného snímku.

Dále je připraven 12megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát, kde Samsung zaslouží pochvalu za opravdu vysoké rozlišení, které zajistí, že i snímky z druhého fotoaparátu nijak nezklamou. Snad jen s výjimkou noci, kdy ve tmě nepochodíte.

Ačkoliv v prostředí můžete vidět, že by telefon snad mohl mít teleobjektiv, tedy i možnost přiblížení, jde jen o digitální vábení. Zbylé dva fotoaparáty slouží pro portrétní a makro snímky. Na druhou stranu mají neobvykle vyšší 5megapixelové rozlišení, jsou tak vcelku použitelné.

Videa lze natáčet maximálně ve 4K při 30 FPS s možností aktivace režimu Super stabilní (v takovém případě však jen ve Full HD a 30 FPS). Při natáčení ve 4K lze přepínat mezi hlavním a ultraširokoúhlým fotoaparátem, přechody však zcela plynulé nejsou.

Zbývá doplnit, že čelní kamerka se 32 megapixely je v drobném průstřelu displeje a zvládne pořídit rychle a kvalitně žádané selfíčko.

Líbilo se nám obstojně kvalitní hlavní snímač

povedený ultraširokoúhlý snímač

5Mpx makro kamerka

Nelíbilo se nám chybí OIS u hlavního fotoaparátu

Software: perfektní

Galaxy M52 5G je zářnou ukázkou toho, že v případě aktualizací Samsung spolehlivě přechází od slov k činům a tento model již dostal to nejnovější možné. Těšit se tudíž můžete na Android 12 a nadstavbu One UI 4.1. Prostředí je nadále přehledné, snadno se v něm zorientujete a doslova denně oceníte, že jihokorejský výrobce umí optimalizaci dotáhnout k dokonalosti. Takto si představujeme dobře odladěný telefon střední třídy. Aktualizace zabezpečení vám pak budou chodit pravidelně každé tři měsíce.

Líbilo se nám perfektní optimalizace

pravidelné aktualizace

Zhodnocení

Samsung Galaxy M52 5G se v současnosti na českém trhu prodává za necelých 8 tisíc korun. Za tuto částku obdržíte osvědčený jihokorejský koktejl, který se skládá především ze špičkového displeje a výborně fungujícího prostředí, které zdobí přehlednost a pravidelné aktualizace. Za vyzdvihnutí stojí i výkonný procesor, který vás nebude nijak limitovat. Zklamání přichází ze zbytečně ochuzeného hlavního fotoaparátu, chybějící zvýšené odolnosti a stereo reproduktorů. Jinými slovy, pokud například vlastníte loňské lepší modely řady Galaxy A, není Galaxy M52 5G nic pro vás. Galaxy M52 5G je tak určen středně náročným uživatelům, kteří chtějí spolehlivý Samsung a 8 tisíc korun je pro ně již absolutní strop.

Konkurence

Mezi konkurenty lze zmínit Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, které sice má méně výkonný procesor, ale o něco lepší fotoaparáty a nechybí mu 3,5mm jack. Prodává se také ve více barevných variantách, může tak zaujmout i vzhledem.

Přejít do katalogu Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Rozměry 164,2 × 76,1 × 8,1 mm , 202 g Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť úložiště: ? , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Velké potíže bude Galaxy M52 5G dělat novější Galaxy A33 5G, který je sice o tisícovku dražší, ale pyšní se zvýšenou odolností, lepšími fotoaparáty i zajímavějším vzhledem.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A33 5G Rozměry 159,7 × 74 × 8,1 mm , 186 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1280 , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Zmínit nakonec nemůžeme veskrze povedený Galaxy A52s 5G, který aktuálně vychází o 2 tisíce korun dráže, avšak výhody jsou bohaté. Těšit se můžete na zvýšenou odolnost, fotoaparát s optickou stabilizací i matné tělo nepřitahující otisky prstů. Máte-li si možnost připlatit, neváhejte.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52s 5G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh 8 659 Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz