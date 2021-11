Strašidelná softwarová chyba: nové Pixely samovolně vytáčejí čísla

Telefony značky Pixel nemusejí být nutně horší než konkurence, ale mají tu nevýhodu, že se na ně jako na etalon soustředí o to větší pozornost. I drobné a jinak vcelku obvyklé chyby tak nabývají v médiích daleko větších rozměrů. Příkladem třeba celkem klasický problém s nazelenalým displejem, na jehož nápravě už Google pracuje. Daleko zajímavější je ale chyba, na kterou hromadně poukazují uživatelé sociální sítě reddit.com.

Její projevy totiž tak trochu zavánějí „duchařinou“, jakou proslavil například seriál Akta X. Google Asistent v těchto telefonech si postavil hlavu a náhodně vytáčí telefonní čísla ze seznamu kontaktů. Někdy povel k vytáčení zamění s jiným příkazem, někdy stačí být potichu a vytáčení začne samovolně.

Here, I just fired up Assistant and said nothing.



After a few sec, it wanted to Call James and even asked me "mobile" or "work." If there was only one number, it'd have called James by now.



This is 💯 it. Something triggers Assistant, then it decides to call someone on its own. pic.twitter.com/mpc50rpBeg