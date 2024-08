Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Prázdniny se nám překlápí do druhé půli a my se z letních veder osvěžíme technologickými novinkami. A není jich málo – nový telefon představili Nothing i Motorola. Na internet unikají fotografie chystaných iPhonů 16 a Vodafone láká na tarif pro děti. Tak vítejte u mNews.

mNews #248 – Nový Nothing Phone (2a) Plus a úniky iPhone 16

Podcast v audio formě

Nothing Phone (2a) Plus je nový model od společnosti Nothing, nástupce úspěšného modelu Phone (2a). Má průhledná záda, nový čipset MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, vylepšenou fotovýbavu a rychlejší nabíjení. Změny doznala selfie kamera s rozlišením 50 Mpx. Displej je 6,7" AMOLED s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. A zvýšila se také nabíjecí rychlost na 50 W, i když velikost baterie zůstala na kapacitě 5000 mAh. Nothing OS nabízí 3 velké aktualizace OS a 4 let bezpečnostních záplat. Česká cena se odhaduje těsně pod hranicí 10 000 Kč.

Nová Motorola Edge 50 je tenký a odolný smartphone s 6,7" pOLED displejem, 50Mpx hlavním fotoaparátem a 32Mpx selfie kamerou. Má 8GB RAM, 256GB úložiště, 5 000 mAh baterii a podporuje rychlé nabíjení a dokonce i bezdrátové nabíjení. Na první pohled zaujme krásným designem, vysokou odolností IP68 a MIL-STD-810H a také tloušťkou pouze 7,79 milimetru. Na zadní straně přitom vedle hlavního snímače nechybí ultraširokoúhlý a ani teleobjektiv. Telefon bude nabízen v zelené, oranžové a černé variantě na indickém trhu za cenu v přepočtu 9,5 tisíce korun. Cena a dostupnost v Česku zatím nejsou potvrzeny.

Představení řady telefonů iPhone 16 očekáváme tradičně v září, což znamená, že se již na internetu začínají pomalu objevovat úniky informací. Očekávat můžeme spoustu podvrhů, ale téměř vždy se finální podoba telefonů na internet dostane. Často třeba díky výrobcům pouzder. Dnes tu máme fotky, které ukazují na možnou designovou změnu u modelů iPhone 16. Nejde o změnu raketovou, ale všimněte si jiného uspořádání objektivů u základního modelu. Líbí se vám více než současné uspořádání?

Vodafone představuje nový dětský tarif s neomezeným voláním. Je určen pro děti ve věku 6 až 15 let. Nabízí neomezené volání, SMS a 3 GB dat za 324 korun měsíčně. Rodiče mohou nastavit maximální možnou útratu a využít bezplatnou službu Flexistrop. K tarifu lze získat bezdrátová sluchátka AirFlex 3 za jednu korunu. Vodafone také pomáhá uvádět děti bezpečně do digitálního světa s pomocí projektu Digitálního rodičovství a chytrých aplikací. Součástí tarifu je i dotace na mobilní telefony až 3 000 korun. Otázkou však zůstává, zda budou 3 GB dat stačit a zda se tak nevyplatí poohlédnout po tarifu bez omezení věku.

Co na novinky říkáte? Zláká vás některý z dnes ukázaných telefonů? A pořídili byste svému dítěti tarif od Vodafone, nebo máte nějaký výhodnější tarif? Dejte nám vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.