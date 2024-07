Nothing Phone (2a) Plus jako vítaná evoluce. V hlavní roli selfie, nabíjení a výkon

Fotografie: Nothing

Cenově dostupný model Phone (2a) společnosti Nothing způsobil na trhu pořádný poprask, neboť se jednalo o skvěle vybavený smartphone se zajímavým designem, výkonným čipsetem, kvalitním displejem i nadprůměrně dlouhou softwarovou podporou. Podle samotného výrobce se stal právě Nothing Phone (2a) nejprodávanějším modelem v portfoliu a právě na úspěchy prvního „Áčka“ má nyní navázat ještě lepší Nothing Phone (2a) Plus. V čem se liší a kolik si za něj výrobce hodlá účtovat?

Plus jako větší? Nikoliv

Ačkoliv by mohlo označení Plus naznačovat, že se jedná o větší variantu s větším displejem či baterií, není tomu tak. Nothing Phone (2a) Plus si zachovává vzhled modelu Phone (2a), tedy průhledná záda s objektivy fotoaparátů připomínající oči i svítící prvky označované jako Glyph. Novinkou je však barevné provedení Grey (šedá) a upravená Black (černá). Zajímavostí je, že výrobce pro Phone (2a) Plus využívá plastový odpad z výroby sluchátek Ear (2).

Nothing Phone (2a) Plus přináší několik povedených inovací, které zůstávají na první pohled skryté. Jedná se například o nasazení nového čipsetu MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, který má být exkluzivní právě pro společnost Nothing a za jeho produkcí stojí TSMC, jež využívá druhou generaci (tzv. Gen 2) 4nm výroby. Čipset má celkem 8 jader s taktem až 3 GHz, přičemž má být o 10 % rychlejší než čipset u Phonu (2a), a GPU jednotku Mali-G610 MC4 s frekvencí 1,3 GHz, která má být o 30 % rychlejší než GPU u Phonu (2a), což potěší především hráče. V rámci plynulého a svižného chodu se výrobce chlubí také technologií Smart Clean Technology, kterou známe již z předešlých modelů. Ta na pozadí optimalizuje systém a odstraňuje nepoužívané soubory. Pro plynulejší chod výrobce umožňuje také ukousnout RAM z úložiště a vytvořit tak hybridní 20GB RAM.

Nejen více výkonu, ale i lepší selfie a krapet rychlejší nabíjení

Další oblastí, která se dočkala změny, je fotovýbava, i když tentokrát ne na zadní straně. Výrobce se rozhodl, že je pro jeho zákazníky klíčová kvalita selfie, a tak nasadil nový 50Mpx senzor se schopností záznamu videa ve 4K při 30 FPS. Z další výbavy pak neschází to, co již známe z Phonu (2a), tedy 50Mpx primární (f/1.88) s OIS a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv s rozsahem 114 stupňů. Kvalitu snímků má vylepšit i TruLens Engine s AI Vivid Mode či Ultra XDR vyvinuté ve spolupráci s Googlem.

Vítanou změnou oproti modelu Phone (2a) je rovněž navýšení nabíjecího výkonu na rovných 50 W. Nothing slibuje možnost získat dostatek energie na jeden den používání zhruba za 20 minut nabíjení. Ve výsledku se tak novinka má nabíjet o 10 % rychleji než Phone (2a). Baterie o kapacitě 5 000 mAh zůstává zachována, neschází ani garance zachování alespoň 90 % původní kapacity po více než tisíci nabíjecích cyklech.

Kromě výše uvedeného se Nothing Phone (2a) Plus pokusí zabodovat rovněž displejem, který je stejný jako u Nothing Phonu (2a). Těšit se tak můžeme na 6,7" AMOLED s Full HD+ rozlišením, tenkými rámečky a max. jasem až 1 300 nitů. Pro svižný pocit z používání neschází ani 120Hz obnovovací frekvence.

Na závěr stojí za zmínku výhody spojené s Nothing OS, tedy nadstavbou Androidu 14. Zákazníky, kteří chtějí telefon používat co nejdéle, potěší garance 3 velkých aktualizací OS a 4 let bezpečnostních záplat. Všechny pak to, že je systém prostý bloatwaru a je přehledný bez zbytečných kudrlinek.

Cena a dostupnost

Dle jednoduchého přepočtu z domácí (britské) ceny 399 GBP pro verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm lze dojít k české ceně přibližně 12 tisíc Kč. Z předešlých premiér Nothing telefonů lze však usoudit, že česká cena bude nakonec nižší. Nothing Phone (2a) v 256GB provedení se začal prodávat za 9 tisíc Kč (ve Velké Británii 349 GBP), lze tedy očekávat, že se Nothing Phone (2a) Plus udrží cenovku těsně pod hranicí 10 000 Kč. O oficiální ceně vás budeme informovat, jakmile bude odhalena.