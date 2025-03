Projekt Nothing Phone (3a) Community Edition oznámen

Nothing oznámil Nothing Phone (3a) Community Edition, který umožní komunitě společně vyvinout vylepšenou verzi modelu (3a), jenž oživí jejich nápady v oblasti designu hardwaru, designu příslušenství, designu softwaru a také neméně důležité marketingové kampaně.

Built with you, round two.



The Community Edition Project is back for 2025!



Entries are now open; submit your ideas for a new edition of Phone (3a). From hardware to software, accessories to marketing, four winners will work directly with the Nothing team to bring their ideas… pic.twitter.com/qnjZ4MCygV