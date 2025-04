Dostupný CMF Phone 2 se blíží. Výrobce láká na „netradiční“ fotovýbavu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Nothing zvládla za relativně krátkou dobu vybudovat poměrně velkou fanouškovskou základnu, která zajišťuje odbyt nejen produktům Nothing, ale také podznačce CMF. Loni uvedený CMF Phone 1 (je zajímavé, že zatímco u smartphonů Nothing uvádí výrobce číslovku do závorky, u CMF se jedná o samotné číslo) vyvolal docela velký ohlas, neboť přinesl ve velmi nízké cenové relaci zajímavý a částečně modulární design, kvalitní displej, velmi dlouhou výdrž na nabití i dostatek výkonu. Mírnou kontroverzi pak vyvolala absence NFC, a to i vzhledem k tomu, že novinka cílí především na mladé publikum, pro které je možnost placení telefonem zřejmě důležitější než pro starší generace.

Právě modulární design nicméně otevřel dveře širokým možnostem 3D tisku a pro CMF Phone 1 vzniklo mnoho zajímavého příslušenství. K takové aktivitě ostatně sám výrobce vybízí na komunitních stránkách Nothing (viz nothing.community). Ačkoliv lze předpokládat, že druhá generace CMF Phonu si již absenci NFC nedovolí, již nyní je jisté, že se opět nebude jednat o tuctové zařízení. Tentokrát by důvodem mohla být fotovýbava.

In search of the perfect shot.



Coming soon. pic.twitter.com/tEbBVUB6UX — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 3, 2025



Právě na tu poukazuje sám výrobce na sociálních sítích, kde můžeme zahlédnout pouze jediný fotoaparát. V tomto ohledu by tedy mohla být fotovýbava relativně „netradiční“, protože se automaticky očekává, že CMF Phone 2 bude i v tomto ohledu lepší než CMF Phone 1 (vybavený primárním fotoaparátem a 2Mpx bokeh senzorem) a nabídne více. Velmi často totiž disponují dvojicí fotoaparátů na zadní straně i ty nejlevnější telefony. Na internetu se však také spekuluje o tom, že by novinka mohla mít hned tři fotoaparáty, kromě primárního tedy zřejmě i ultraširokoúhlý objektiv a možná opět senzor pro bokeh či makro. Zajímavé také bude sledovat, s jakou cenou u novinky výrobce přijde. CMF Phone 1 byl na začátku dostupný za cenu necelých 4,5 tisíce Kč, aktuálně jej lze však stále zakoupit za cca 5 tisíc Kč.