Poznáme iPhony 16 na první pohled? Nová fotka naznačuje, že rozhodně ano

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Příchod nových iPhonů se pomalu přibližuje, obvyklým termínem představení bývá září. Letos bychom se měli dočkat vcelku standardních iPhonů 16 a nejednomu z vás možná na mysl vyvstane otázka, zda novinky poznáte od starších kousků. Tentokrát to vypadá, že rozhodně ano. Naznačuje to například nově zveřejněná fotografie iPhonů 16 od Sonnyho Dicksona.

Jak můžete vidět na přiložené fotografii, nové iPhony 16 se zbarví hned do několika barevných odstínů, kdy kromě černé a bílé se dočkáme například modré, zelené a růžové. Jde o poměrně originální odstíny, které na iPhonech zpravidla nebývají vidět, díky čemuž by mohlo jít o skvělé poznávací znamení nových modelů. Současně jste si jistě také všimli nově vyvedeného rozestavení zadních fotoaparátů. V případě iPhonu 16 bude dvojice snímačů přesně pod sebou a nikoliv v úhlopříčném rozestavění. I to snadno pomůže rozpoznat řadu 16 od starších kousků.