Tlačítko Essential Key u Nothing Phonů (3a) dostává vylepšení. Co nového umí?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Londýnská společnost Nothing pokračuje v rozšiřování možností svého centra s umělou inteligencí, kterou nazývá Essential Space. Nejnovější aktualizace přináší především vylepšení v oblasti focení, tzv. Camera Capture. V praxi to znamená, že tlačítko Essential Key nacházející se na pravém boku pod vypínacím tlačítkem lze nyní použít také v rámci fotoaplikace a zaznamenat s ním reálný svět krátkým stisknutím pro přidání poznámky nebo dlouhým stisknutím, pomocí něhož se spustí i hlasový záznam. Uživatelé tak budou moci oddělit běžné fotografie v Nothing Galerii od „připomínkových“ fotografií v Essential Space.

Essential Space je k dispozici všem uživatelům zařízení Nothing Phone (3a) a Phone (3a) Pro a nadále se bude rozvíjet. Mezi další funkce, které budou postupně uvedeny v následujících měsících patří: Smart Collections, Focused Search a Flip to Record. Součástí poslední aktualizace systému Nothing OS 3.1 jsou také vylepšení fotoaparátu a vylepšení funkce Always-On displeje. Jako vždy platí, že aktualizace se buď nainstaluje automaticky, nebo je možné ji spustit manuálně v Nastavení > Systém > Aktualizace systému. Nejnovější aktualizace se mezi uživatele šíří postupně, tudíž se u někoho může objevit s menším zpožděním.

„V tuto chvíli vše funguje tak, že zmáčknutím tlačítka zachytíte screenshot obrazovky, který se uloží do zmíněného hubu a telefon se k tomuto snímku pomocí AI pokusí vytvořit nějaký kontext. V mnoha případech zkrátka třeba jen přečte informace patrné ze screenshotu, jindy nabídne dosti obecný popis a někdy vám automaticky navrhne nějakou připomínku, respektive úkol, který si poté můžete odškrtnout. Do hubu lze ukládat také hlasové poznámky, což ale příliš dobře nefunguje. Aktuálně bohužel neumí adekvátně přepsat hlasovou poznámku v českém jazyce. Jindy vám třeba nabídne zajímavou analýzu nějakého zvuku nebo doslova fabuluje. V budoucnu se může jednat o zajímavou záležitost, ale v době testování zkrátka nebylo příliš mnoho o co stát,“ uvádí se v naší podrobné recenzi Nothing Phonu (3a) Pro s trojnásobným teleobjektivem a lepší selfie kamerkou, který je však po stránce hardwaru identický s modelem Nothing Phone (3a).