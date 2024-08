Vodafone představuje nový dětský tarif s neomezeným voláním a sluchátky za korunu

Fotografie: Vodafone

S počátkem srpna spouští Vodafone nový mobilní tarif pro děti ve věku 6 až 15 let, který má být svými parametry nejlepší na trhu. Přináší neomezené volání, SMS i dostatečnou porci dat. Vodafone také rodičům pomáhá uvádět děti bezpečně do digitálního světa. Ohlídat útratu pomůže bezplatná služba Flexistrop a za symbolickou jednu korunu lze k tarifu získat bezdrátová sluchátka AirFlex 3. Pro rodiče, kteří chtějí svým dětem dopřát neomezenou porci dat, má Vodafone nejvýhodnější nabídku tarifů #jetovtobě pro mladé do 26 let.

Většina dětí vlastní mobilní telefon

Více než polovina dětí ve věku 6 až 10 let už má mobilní telefon, u dětí ve skupině 11 až 16 let je to dokonce 91 procent, uvádí výzkum Market Meter agentury g82. U mladší zmíněné skupiny přitom 59 procent dětí, které mají mobil, používá předplacené karty.

„Rodiče mají pocit, že díky předplacené kartě získají přehled o výdajích a dítě neutratí moc. V realitě ale rodič musí i několikrát měsíčně kartu dobíjet, protože i přes úsporu nedovolí, aby ho dítě nakonec kvůli nedostatku kreditu nemohlo kontaktovat. Dětský tarif proto nabízí neomezené volání a dítě tak může rodiči zavolat kdykoli. Tarif nabízí i dostatečný datový balíček, třeba pro sdílení polohy, kde se dítě nachází. Zároveň je možné nastavit maximální možnou útratu, a to zdarma se službou Flexistrop. Tarif tak přináší ideální řešení za dostupnou cenu,“ říká marketingový ředitel Vodafonu Milan Raška.

Tarif pro děti, který Vodafone ode dneška nabízí, obsahuje 3 GB dat, neomezené volání i SMS zprávy a stojí 324 korun měsíčně. „Z našeho výzkumu vyplývá, že porce 3 GB dat je dostačující pro fungování dítěte, a zároveň splňuje přání rodičů, aby objem dat měl limit a dítě s telefonem netrávilo příliš mnoho času,“ dodává Milan Raška. Tarif je pro děti ve věku 6 až 15 let včetně.

Sluchátka za korunu a dotace na telefon až 3 000 korun

K tarifu zájemci dostanou za pouhou jednu korunu bezdrátová sluchátka AirFlex 3, která můžou využít rodiče pro sebe nebo obdarovat děti. Součástí dětského tarifu je i dotace na mobilní telefony až 3 000 korun, to konkrétně u modelu Samsung Galaxy A15 5G, nový 5G telefon tak mohou rodiče koupit dětem jen za 1 477 korun.

Útrata přitom může zůstat pod snadnou kontrolou, a to díky službě Flexistrop, která hlídá měsíční výdaje na telefonním čísle včetně plateb třetím stranám. Nastavit si ji lze v samoobsluze Můj Vodafone. Služba upozorní na dosažení limitu 50, 90 a 100 procent, nastavit si ho lze podle potřeby.

Vodafone vedle toho nabízí neomezené tarify #jetovtobě pro mladé do 26 let včetně, kdy tarify s neomezeným objemem dat, voláním i SMS mladý nebo rodič pořídí za nejvýhodnější ceny na trhu.

Chytré aplikace a Kyberpohádky pro děti i rodiče

Uvádět děti bezpečně a s rozmyslem do digitálního světa pomáhá projekt Digitálního rodičovství, kde jsou zdarma ke čtení a poslechu i Kyberpohádky, třeba Šípková Růženka a chytrý zámek. Dalším pomocníkem je příručka První mobil.

S bezpečným používáním telefonu pomohou rodičům dětí také bezplatné aplikace třetích stran, Vodafone dává i tipy, co využívat. Jde o služby jako Family Link, Samsung Kids nebo Family Sharing/Rodinné sdílení, které umožňují spravovat čas u obrazovky, sdílet polomu nebo zablokovat nežádoucí obsah. V případě potřeby zákazníkům pomohou s nastavením Vodafone experti, stačí se objednat na vybraných prodejnách, služba je zpoplatněna částkou 299 korun za 30 minut. Více najdete na webu Dětského tarifu.