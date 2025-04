Programovatelné tlačítko Essential Key u Nothing Phonů (3a)? Ano, ale ne oficiálně

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z hlavních novinek u nejnovější řady Nothing Phonů (3a) je speciální tlačítko Essential Key, pomocí něhož lze rychle pořizovat screenshoty, případně hlasové poznámky a ukládat je do takzvaného Essential Space. Zde pak telefon průběžně prochází takto zaznamenaný obsah a snaží se k němu vytvořit užitečný kontext s pomocí AI. V některých případech tak například vytvoří odškrtávací seznam, jindy se jedná pouze o popisek screenshotu a v případě analýzy zvukových záznamů je schopen uvést, že se jedná například o zvuk motoru automobilu. Klasický přepis poznámek v českém jazyce však v tuto chvíli dostupný není. Essential Key, respektive Essential Space, tak působí poměrně zajímavě, avšak aktuálně se nejedná o funkci, u níž by byl na první pohled patrný velký přínos pro uživatele. Ostatně i sám výrobce uvádí, že má s tímto prvkem velké plány do budoucna a hodlá jej teprve vylepšovat.

Nothing Phone (3a) Pro je po svém způsobu dokonalý mobil

Jelikož se v případě Essential Key jedná o samostatný ovládací prvek umístěný pod vypínacím tlačítkem na pravém boku, nabízí se přirovnání například k Akčnímu tlačítku u iPhonů. Jedním z rozdílů je možnost programování. Na iPhonech lze přímo v nastavení vybrat několik funkcí, které má Akční tlačítko vykonávat, a skrze Zkratky jej lze naprogramovat téměř k čemukoliv. Může rozdílně reagovat i na to, jak je telefon natočený. V případě Essential Key bohužel nelze tlačítko v tomto ohledu nijak upravit, což je škoda. Spoluzakladatel značky Carl Pei přitom v dřívějším rozhovoru uvedl, že hodlají zákazníky přesvědčit o užitečnosti tohoto prvku, a nepřímo tak vysvětlil, proč není toto tlačítko programovatelné. Poté, co Nothing Phony (3a) dorazily k uživatelům, navíc někteří nadšenci zjistili, že aplikace Essential Space má měsíční limit, o kterém výrobce dříve neinformoval, a který omezuje množství promptů, které lze skrze Essential Key zadat.

Uživatel sociální sítě Reddit nicméně v krátkém videu ukázal, že nic není nemožné, minimálně ne u operačního systému Android. Pomocí ADB (Android Debug Bridge) se mu totiž povedlo deaktivovat obě aplikace Essential Space a následně přemapovat tlačítko pomocí Key Mapperu. V krátkém videu (viz reddit.com) tak ukazuje, že stiskem tlačítka lze aktivovat např. LED přisvícení.