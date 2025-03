Podívejte se na naši videorecenzi Nothing Phonu (3a) Pro. Přesvědčí vás k nákupu?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nothing Phone (3a) Pro, jehož cenově dostupnější provedení Phone (3a) včera oficiálně vstoupilo do prodeje, je aktuálně jedním z nejzajímavějších smartphonů ve své třídě. Za necelých 12 tisíc korun nabídne originální design, schopný fotoaparát, velmi dlouhou výdrž na nabití a dostatek výkonu. Mezi výhody nepochybně patří také povedený systém s dlouhou softwarovou podporou a nadstavbou Nothing OS. Někoho naopak může zamrzet chybějící bezdrátové nabíjení či ochrana IP64, kdy cenově srovnatelné modely nabídnou IP67 i IP68, ve výsledku však novinku hodnotíme jako velmi povedenou, jak se můžete přesvědčit i v přiloženém videu.

Nothing Phone (3a) Pro je po svém způsobu dokonalý mobil

„Nothing Phone (3a) Pro mi v průběhu používání ve většině oblastech nahradil regulérní (násobně dražší) iPhone 16 Pro a Pixel 9 Pro, což samo o sobě vypovídá o tom, že se novinka skutečně povedla. Namátkou mohu vyzdvihnout parádní teleobjektiv s hlavním snímačem, velmi dlouhou výdrž na nabití, kvalitní displej či výkonný čipset. Samozřejmě nelze opomenout ani podle mého názoru líbivý design s mezigeneračně vyšší odolností a nadprůměrnou haptickou odezvou. Pozitiv je tedy skutečně mnoho a věřím, že absenci bezdrátového nabíjení, vyšší ochrany či kvalitnějšího ultraširokoúhlého objektivu pomůže vynahradit třeba dlouhá softwarová podpora,“ uvádí se v naší recenzi.