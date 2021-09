Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Hlavní novinky si pro nás v tomto týdnu připravil Apple. Ale nebojte, vezmeme to rychle a dostane se i na další novinky, třeba Xiaomi s nabíjením, které vám vyrazí dech. Vítejte u mNews.

Novinky od Applu, ale i Xiaomi, které vám vyrazí dech – mNews

iPhone 13 ve 4 provedeních

Úžasný, nejlepší a revoluční. Podle Applu určitě. Ve skutečnosti se však představení nových iPhonů dost drželo při zemi a inovovalo se jen velmi opatrně. I letos přijdou hned čtyři iPhony – 13 mini, základní 13, 13 Pro a největší 13 Pro Max. U všech se vylepšovaly fotoaparáty a i základní modely mají větší snímač a novou stabilizaci. Samozřejmostí je také nový čipset A15, potěší trochu větší baterie a naopak o něco menší „notch“ v displeji. Verze Pro se pak mohou chlubit i 120Hz obnovovací frekvencí. Předprodej startuje už tento pátek a možná vás potěší, že Apple dokonce meziročně zlevnil. Přehled všech cen zjistíte na odkazu.

iPad mini má USB-C a čipset A15

Vedle iPhonů Apple představil i nové Watch 7 a základní iPad, ale nejzajímavěji působí asi nový iPad mini. Díky menším rámečkům se do stejného těla tentokrát vešel 8,3palcový displej. Tím jsme sice přišli o Touch ID, ale čtečka otisků prstů se přesunula na bok zařízení, které se designově podobá ostatním moderním iPadům. Nechybí podpora druhé generace pera Pencil a zásadní je rovněž nasazení USB-C i nejmodernějšího procesoru A15. A cena? Paradoxně ne tak vysoká, za základní verzi zaplatíte 14 490 Kč.

Xiaomi 11T (Pro) má skvělou výbavu

Novinky nepředstavoval pouze Apple. Proti novým iPhonům vyráží Xiaomi se svými modely 11T a 11T Pro. Oba vypadají identicky a liší se jen výbavou. Mají 6,67" AMOLED panel se 120 Hz a Gorilla Glass Victus. První rozdíl je v procesoru. Základní model využije MediaTek Dimensity 1200, u Pro se hraje na jistotu v podobě Snapdragonu 888. Dobrou zprávou je rovněž softwarová podpora v podobě tří velkých aktualizací systému a čtyři roky bezpečnostních záplat. Čtečku otisků však nehledejte v displeji, nýbrž na boku. Na zádech je 108megapixelový fotoaparát, ultraširokoúhlý snímač a nakonec makro, na teleobjektiv tedy zapomeňte. Oba modely mají rychlé nabíjení, ale verze Pro se může pochlubit 120W drátovým nabíjením, kdy do plna dočerpá energii za neuvěřitelných 17 minut. To je docela fičák. Základní model začíná na 13 tisících korunách, verze Pro startuje na 16 tisících Kč.

Soud Epic vs. Apple nemá jasného výherce

O při Epic Games vs. Apple jsme vás informovali dříve. Nyní padlo u soudu rozhodnutí, které vlastně není výhrou ani pro jednu stranu. Podle soudu Apple nedrží monopol a zdánlivě nebude donucen výrazně upravovat své podmínky, na druhou stranu však soud Applu zakázal blokovat možnost platit vývojářům jinak než skrz jím regulované in-app transakce. Dosud takový odkaz na platební bránu mimo aplikaci končil zablokováním aplikace, což by se nyní mělo změnit. Na druhou stranu stále nebude možné obejít transakce skrz Apple přímo v aplikaci. Výsledek je tak někde na půli cesty. Výjimkou je Jižní Korea, kde toto vývojářům garantuje nový zákon. A právě tam se Epic rozhodl vrátit svou hru Fortnite do obchodu App Store.

O nových iPhonech se určitě ještě budeme bavit, ale co říkáte třeba na představené Xiaomi? Brali byste takto rychlé nabíjení? Dejte nám vědět v komentářích.