Soudní pře Applu s Epic Games nemá vítězů ani poražených, s výjimkou jedné země

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Spor mezi společností Epic Games a Applem trvá již několik měsíců, a jak se zdá, stále není zcela u konce. Vše začalo v roce 2020, kdy Apple odstranil Fortnite z virtuálního obchodu App Store, neboť si Epic Games dovolilo uživatelům nabídnout alternativní, přímou metodu platby. To se Applu samozřejmě nelíbilo, jelikož by z takovéto platby neobdržel svých 30 % a toto jednání bylo pochopitelně v rozporu s pravidly virtuálního obchodu. Epic Games s takovýmto postupem nesouhlasil a Apple zažaloval za odstranění Fortnite z virtuálního obchodu, zároveň jej osočil z monopolistických praktik a porušení amerického zákona o ochraně hospodářské soutěže. Podle amerického soudu, který sice souhlasí s tím, že jsou poplatky App Store velmi vysoké a Apple má 55% tržní podíl, to však nestačí k tomu, aby byly splněny podmínky pro porušení daného zákona. Soud tak uvedl, že úspěch Applu není nezákonným a nezákonnost se nedokázalo (alespoň u amerického soudu) prokázat ani Epic Games.

Apple vs. Epic – komentář

Výhra cupertinského giganta však nebyla úplně 100%, neboť soud poukázal na fakt, že postupy Applu uměle navyšují tržní sílu společnosti a Applu zakázal znemožnit vývojářům nabízet i možnost přímé platby (například externím odkazem) v rámci aplikace. Tim Sweeney, CEO Epic Games, k rozhodnutí soudu uvedl, že toto není vítězstvím ani pro vývojáře, ani pro uživatele a Fortnite se do App Store vrátí až ve chvíli, kdy bude systém nastaven zcela férově.

Fortnite will return to the iOS App Store when and where Epic can offer in-app payment in fair competition with Apple in-app payment, passing along the savings to consumers. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 10, 2021

Jiná situace panuje v Jižní Koreji, kde vstoupil v účinnost nový zákon, který Applu nařizuje, aby byla v rámci aplikací v App Store dostupná jak možnost platby přes platební systém Applu, tak možnost zaplatit přímo Epic Games (či jinému vydavateli). Firma Epic Games tak podala žádost, aby Apple obnovil jejich Fortnite účet v App Store. Populární hra se tak pravděpodobně znovu stane dostupnou hráčům v Jižní Koreji.