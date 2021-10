Velký displej, výkonný procesor, reproduktory Harman Kardon a 108Mpx fotoaparát. Jak se povedlo nové Xiaomi 11T Pro, které má hned několik zajímavých trumfů v pomyslném rukávu?

Přestože se Xiaomi postupem času začalo mnohem více soustředit na prémiovější klientelu, nezapomnělo ani na početnou zákaznickou skupinu, která chce za rozumnou cenu co nejvyšší výkon, nejlepší displej i fotovýbavu. Přesně na ty cílí i nové Xiaomi 11T Pro, na které se zaměříme v této recenzi.

Xiaomi 11T Pro (RECENZE) - Brutální rychlost nabíjení

Technické parametry Xiaomi 11T Pro 128+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 164,1 × 76,9 × 8,8 mm , 204 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:17 hodin Dostupnost říjen 2021, 15 999 Kč

Obsah balení: tradičně bohaté

V bílé krabičce najdeme kromě telefonu rovněž ochranné pouzdro, manuály, nástroj pro vytažení SIM slotu, ale hlavně 120W napájecí adaptér spolu s kabelem typu USB-A/USB-C.

Líbilo se nám bohatý obsah balení

Konstrukční zpracování: z davu nevybočí

Xiaomi 11T Pro a Xiaomi 11T od sebe na první pohled takřka nemáte šanci rozeznat. Že se jedná o verzi Pro prozrazuje jen nápis Harman Kardon na horní straně. Výrobce slibuje skvěle hrající reproduktory, ale z praxe víme, že (podobně jako u fotoaparátů) nemusí logo renomované společnosti až tak moc znamenat. Všimnout si zde můžeme rovněž infraportu, který je dnes již poměrně velkou raritou. Veškeré ovládací prvky poté najdeme na pravé straně. Umístění i velikost ovládání hlasitosti + vypínacího tlačítka chválíme. Vypínací tlačítko navíc slouží rovněž jako způsob biometrického rozpoznání uživatele (využít lze také 2D sken obličeje). Ukrývá se v něm totiž čtečka, která funguje bleskurychle a reaguje i na letmé přiložení prstu.

Přestože má mobil skleněná záda i přední stranu a rovněž hliníkové rámečky, působí vcelku tuctově. Matná barva mu sluší, ale jde zkrátka jen o další obyčejnou „placku“. Situaci se snaží zlepšit fotomodul, který je zpracován vcelku zajímavě, a pochválit musím rovněž povrchovou úpravu zad. Otisky sice budete muset často leštit, zažil jsem však už i telefony, které se „upatlaly“ podstatně rychleji. Zvýšená odolnost by měla být (a to spíše jen neoficiálně) IP53. Déšť tedy není problém, ale ponoření do vody byste rozhodně zkoušet neměli. Před nákupem rovněž raději zvažte relativně velké rozměry i nemalou hmotnost (204 gramů).

Líbilo se nám skvěle fungující čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám slušela by mu certifikace IP68

vcelku tuctový design

Displej: 120Hz bestie

V oblasti displeje se výrobce opravdu vytáhl. Na uživatele na přední straně čeká plochý 6,67palcový AMOLED panel schopný zobrazit 1 miliardu barev a využít až 120Hz obnovovací frekvenci. Obrazovka má velmi vysoký maximální jas, široké možnosti nastavení zobrazení, režim Always-On i podporu HDR10+, což oceníte při prohlížení kompatibilního obsahu. Průstřel pro 16Mpx selfie kamerku je přitom relativně malý, stejně jako souměrné rámečky okolo obrazovky. Třešničkou na dortu je ochrana Gorilla Glass Victus, kterou běžně vídáme u podstatně dražších smartphonů. Přímo z výroby je na obrazovce rovněž předinstalovaná fólie.

Během používání mě potěšil také nízký minimální jas i propracovaný režim Always-On, který výrobce prezentuje jako „aktivní displej“. Na něm si můžete nechat zobrazit obrázek, vlastní text nebo třeba hodiny. Na došlé zprávy zase může upozornit probliknutí panelu po stranách. Notifikační dioda schází.

Líbilo se nám 120Hz velký AMOLED panel

ochrana Gorilla Glass Victus

propracovaný režim Alway-On a další možnosti

Zvuk: Harman Kardon

V případě Xiaomi 11T Pro se naštěstí audio sestava skládající se ze spodního a horního reproduktoru vskutku povedla. Zvuk netahá za uši ani nejvyšší hlasitost, má na poměry telefonů pěkné náznaky basů a bez problémů dokáže vyplnit i menší místnost. To vše ale platí jen s aktivovaným Dolby Atmos, jakmile jej vypnete, je zvuk plochý a nezajímavý. Takovému iPhonu 13 Pro, jehož recenzi jsme před několika dny publikovali, se však podle mě ani tak Xiaomi 11T Pro nevyrovná.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: možná až zbytečně mnoho?

Telefon je kromě sledování videí vhodný například i k hraní her, a to díky extrémně výkonnému procesoru Snapdragon 888 v doprovodu 8 GB RAM a 128GB úložiště. Mobil je logicky velmi výkonný, ale také se dokáže zahřát, což je bohužel nešvar všech zařízení s tímto čipsetem. Kdyby byl nasazen například Snapdragon 870, který se zahřívá méně, ale stále má více než dost výkonu, vůbec nic by se podle mě nestalo. Zákazníci Xiaomi však velmi často slyší na čísla a Snapdragon 888 je samozřejmě v tomto ohledu lepší než Snapdragon 870. Obecně vzato je však 11T Pro jeden z méně se zahřívajících smartphonů s tímto procesorem. Při nákupu je potřeba se dobře rozmyslet, do které paměťové varianty zainvestujete, slot pro microSD kartu totiž chybí.

Líbilo se nám extrémní výkon

Nelíbilo se nám procesor se dokáže zahřát

někoho zamrzí absence paměťových karet

Výdrž baterie: nabitý v mžiku oka

Navzdory takto výkonnému procesoru a velkém displeji mě nezklamala výdrž, která se v průměru pohybovala okolo jednoho dne používání. Specialitou 11T Pro je 120W nabíjení přiloženým adaptérem, který zásobuje energií hned dva bateriové články. Díky tomu lépe distribuuje teplo, a zamezí se tak zahřívání smartphonu. Samotný adaptér má o poznání vyšší teplotu než telefon. Deklarovaných 17 minut, během kterých se má telefon nabít z 0 na 100 %, se mi dosáhnout nepodařilo, i mnou naměřených 21 minut je však naprosto fenomenální výsledek. Škoda jen, že v systému není možnost snížit nabíjecí výkon nebo omezit maximální nabití třeba na 80 %, což by z dlouhodobého hlediska prospělo baterii. Bezdrátové nabíjení chybí úplně.

Líbilo se nám extrémně rychlé nabíjení

solidní výdrž

Nelíbilo se nám nabíjecí výkon nelze softwarově omezit, stejně jako max. úroveň nabití

absence bezdrátového nabíjení

Konektivita: 5G k vašim službám

Kromě 5G disponuje 11T Pro rovněž NFC pro rychlé párování/bezkontaktní placení nebo navigačními službami GPS, GLONASS, BDS i Galileo. Nechybí ani Wi-Fi 6, na technologii UWB se však již nedostalo.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: určitě vás nezklame

Fotovýbava čítá hlavní 108Mpx senzor s fázovým ostřením, bohužel však bez optické stabilizace, 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv bez autofocusu a dedikovanou makro kamerku, která zastupuje také teleobjektiv. Ta je ze všech fotoaparátů možná paradoxně nejzajímavější, neboť je s ní možné pořídit velmi pěkné makro snímky, které jsou bohaté na detaily a díky automatickému ostření jsou vždy pěkně ostré a správně zaostřené. Takto by zkrátka měla vypadat makro kamerka, žádné zbytečné snímače s 2Mpx rozlišením a fixním focusem.

108Mpx snímač 5Mpx makro objektiv 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv 16Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.75 f/2.4 f/2.2 f/2.4 Velikost senzoru 1/1,52" 1/5,0" 1/4,0" 1/3,06" Ohnisko 26mm 50mm ?mm (120˚) ?mm Velikost pixelů 0,7 µm 1,12 µm 1,12 µm 1,0 µm Stabilizace bez OIS bez OIS bez OIS bez OIS Typ ostření PDAF autofocus fixní fixní

Hlavní 108Mpx senzor skládá 9 pixelů do jednoho, výsledkem jsou tak 12Mpx fotografie, které mají často spíše studenější nádech. S přihlédnutím k tomu, že telefon stojí podstatně méně než regulérní vlajkové lodě, nefotí vůbec špatně. HDR si občas sice trochu láme hlavu s některými scénami, ale kontrast i expozice jsou zpravidla nastavené správně, barvy jsou líbivé, i když pro někoho možná saturovanější, a snímky mají i dostatek detailů. Zamrzet však může někdy až přílišné umělé doostřování hran, což je viditelné například u budov.

8Mpx ultraširokoúhlý objektiv nefotí překvapivě také vůbec špatně, má dostatek detailů, slušný dynamický rozsah a vcelku obstojně si poradí i s korekcí efektu rybího oka. Silnou disciplínou mu nejsou fotografie za zhoršeného světla, což je však vcelku běžné.

Telefon zvládá pochopitelně také automatický i dedikovaný noční režim, který nezklamal, umí natáčet 8K video a má několik dalších vychytávek v možná trochu zbytečně složité fotoaplikaci. Spuštění makro režimu například nenajdete v poslední možnosti, kde se nachází další fotografické režimy, ale nahoře pod „hamburgerovým“ tlačítkem. Ocenil bych, kdyby byla aplikace navržená jednodušeji.

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

excelentní makro kamerka

8K video a další vychytávky

Nelíbilo se nám chybí OIS

místy zbytečné umělé doostřování

fotoaplikace by mohla být jednodušší

Software: dlouhá podpora a spousta barev

Nadstavba Xiaomi 11T je na můj vkus trochu přeplácaná. Hýří barvami a například stažení notifikací a ovládacího centra funguje identicky jako u iOS (svajpnutím dolů zprava se otevře ovládací centrum, zleva notifikace). V nastavení se neznalý uživatel snadno ztratí, na druhou stranu je potřeba uznat, že možností nastavení (displeje, režimu Always-On, vyzvánění, úsporných režimů apod.) je opravdu mnoho. Zásadní je rovněž příslib hned tří velkých aktualizací systému a čtyř roků bezpečnostních updatů, což hraje při nákupu nového smartphonu důležitou roli.

Líbilo se nám příslib dlouhé softwarové podpory

široké možnosti nastavení

Nelíbilo se nám nadstavba může působit příliš komplikovaně

Zhodnocení

Xiaomi 11T Pro přináší přesně to, po čem fanoušci značky prahnou. Zařízení má povedený 120Hz displej s velkou uhlopříčkou, jeden z nejvýkonnějších procesorů na trhu, pravděpodobně nejrychlejší komerčně dostupné nabíjení současnosti a také solidní fotovýbavu, za kterou se rozhodně nemusí stydět. Kladně hodnotím také povedené stereo reproduktory, ačkoliv je nutné nemít od loga Harman Kardon až přílišné očekávání. Mezi zápory lze zařadit pouze základní zvýšenou odolnost, méně prémiový a nijak zvlášť originální design nebo absenci paměťových karet, což může být se 128GB úložištěm pro některé problém. Neduhy však pravděpodobně dokáže snadno vykompenzovat přívětivá cena 16/17 tisíc korun, kterou se rozhodl výrobce okořenit ještě možností získat robotický vysavač v rámci předobjednávek zdarma.

Konkurence

Za 17 tisíc korun lze zakoupit také OnePlus 9 s 50Mpx širokoúhlým objektivem, rychlým 65W nabíjením, 120Hz AMOLED displejem, ale také s podporu bezdrátového nabíjení.

Přejít do katalogu OnePlus 9 12/256 GB Rozměry 160 × 74,2 × 8,7 mm , 192 g Displej AMOLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Motorola Edge 20 nabízí rovněž velký displej, který má dokonce 144Hz obnovovací frekvenci a nechybí ji ani 108Mpx fotoaparát s trojnásobným teleobjektivem. Hlasitý reproduktor je naneštěstí pouze jeden, zato však nabídne relativně čistý a velmi dobře optimalizovaný Android 11.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 20 Rozměry 163 × 76 × 7 mm , 163 g Displej OLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , 1×2,4 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz