Nejmenší z nové řady iPhonů nabídne působivý výkon, extrémně nízkou hmotnost i malé rozměry, ale také zůstává v mnoha ohledech věrný své loňské předloze. Jak se povedl nový Apple iPhone 13 mini?

Loňský iPhone 12 mini způsobil pozdvižení na trhu s kompaktními telefony. S hmotností 135 gramů a výškou 131,5 mm se jednalo o nejmenší smartphone s 5G, který jste si mohli koupit. Navzdory tomu, že o něj zákazníci údajně neprojevili až tak velký zájem, přišel i letos Apple s „mini“ zástupcem nejnovější řady iPhonů 13. V čem je jiný oproti předchozí generaci?

Apple iPhone 13 mini – videorecenze

Technické parametry Apple iPhone 13 mini 128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 131,5 × 64,2 × 7,7 mm , 140 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 5,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A15 Bionic , Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém iOS 15 Akumulátor 2 438 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2021, 19 990 Kč

Obsah balení: klasika od Applu

Obsah balení zůstává naprosto identický s předchozí generací i ostatními iPhony 13, uvnitř se tak dočkáte jen USB-C/Lightning kabelu, nástroje pro vytažení SIM slotu, povinných příruček a jediné nálepky s logem výrobce. Malá změna se oproti loňské generaci odehrála „na povrchu“. Místo celofánu, do kterého Apple balil krabičky předchozích iPhonů (a stále balí například nový iPad mini), krabičku jistí papírové „pojistky“, jejichž strhnutím se dostanete dovnitř. Ty zároveň indikují, že balení už někdo otevřel, ale hlavně (díky absenci plastové ochrany) šetří přírodu.

Líbilo se nám nově bez celofánu

Nelíbilo se nám strohý obsah, který je však u Applu běžný

Konstrukční zpracování: velikost je návyková

Telefon si přívlastek „mini“ opravdu zaslouží a vůbec nevadí, že váží oproti iPhonu 12 mini o 6 gramů víc nebo to, že je o 0,3 mm tlustší. Telefon se totiž stále velmi komfortně vejde do dlaně, do kapsy u dámských riflí nebo i menší náprsní kapsy u saka (či košile). Mám-li být naprosto upřímný, po používání takto malého telefonu se mi na cokoliv výrazně většího a těžšího dost obtížně zvyká. Toto je zkrátka ideální velikost a nebýt displeje a fotoaparátů, prohlásil bych mini za nejlepší iPhone z letošní řady.

Jako tradičně iPhonu 13 mini neschází zvýšená odolnost, Ceramic Shield, ale bohužel má také stále lesklá záda. U testovaného „temně inkoustového“ barevného provedení jsou otisky obzvlášť patrné a osobně bych raději sáhl po bílé nebo světlejší modré verzi. Na rozdíl od verzí Pro však máme alespoň matné rámečky. Samozřejmě nechybí ani praktický přepínač zvukových profilů nebo typický design s plochými rámečky. Díky tomu drží iPhone 13 mini balanc, i když jej postavíte na spodní hranu „na stojáka“. Podobně jako u ostatních iPhonů 13 by také potěšilo USB-C namísto Lightningu.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

zvýšená odolnost

voděodolnost až do 6 metrů po dobu 30 minut

praktický posuvný ovladač na boku

Nelíbilo se nám lesklá záda jsou magnetem na otisky

opět bez USB-C

Displej: 60 Hz a vysoký jas

OLED panel má stále 5,4palcovou uhlopříčku a stále je kompletně plochý.... bohužel má však také stále jen 60 Hz a při přechodu z iPhonu 13 Pro byla nižší obnovovací frekvence rozhodně znát. Dobrá zpráva je, že má mezigeneračně vyšší jas, takže si nemusíte dělat hlavu s používáním venku během slunečných dnů. S tím souvisí také velmi plynule a dobře fungující automatická regulace jasu či extrémně nízký minimální jas. Klasickým parametrem je i velmi jemné rozlišení, u iPhonů 13 konkrétně nejjemnější z celé série.

Pravděpodobně bych měl zmínit také mírně menší výřez, kterého si na takto malé obrazovce rozhodně všimnete. Právě mini by proto možná víc slyšela čtečka otisků prstů. Rozpoznávání obličeje je každopádně těžce návykové, škoda jen, že nemají senzory větší záběr, aby zvládly rozpoznat obličej i z většího úhlu, například, když máte telefon položený na stole. Někomu může vadit i absence funkce Always-On.

Líbilo se nám vysoký maximální (a nízký minimální) jas

velmi jemné rozlišení

o trochu menší výřez

Nelíbilo se nám pouze 60Hz obnovovací frekvence

někoho zamrzí absence Always-On

Zvuk: špičkový navzdory rozměrům

iPhony mají dlouhodobě jedny z nejlepších reproduktorů, které si můžete u smartphonů poslechnout. Jinak tomu není ani u iPhonu 13 mini se stereo zvukem, který zní špičkově navzdory kompaktním rozměrům. Při poslechu nechybí výraznější basy, pěkně podané výšky i středy a také velmi vysoká maximální hlasitost. iPhone 13 mini tak v případě nouze klidně nahradí i méně výkonný přenosný reproduktor. Na velmi vysoké úrovni je rovněž kvalita audio záznamu při natáčení videí, hlasových poznámek či v průběhu klasických hovorů.

Líbilo se nám špičkový stereo zvuk

kvalita záznamu audia

Výkon hardwaru: na léta dopředu

„Mozkem“ iPhonu 13 mini je 5nm čipset Apple A15 Bionic, který využívá 6 jader pro CPU a 4 jádra v případě GPU (u modelů Pro 5 jader). Výkon je (jako každý rok) naprosto dostačující, ať se rozhodnete pro základní iPhony 13, nebo verze Pro. Telefon má však nejen dostatek „hrubé síly“, ale také má povedený tepelný management, takže se zahřívá i při vyšší zátěži jen málokdy. Ačkoliv to u iPhonů nehraje příliš důležitou roli, na rozdíl od verzí Pro se 6 GB RAM doprovází základní iPhony 13 „jen“ 4 GB RAM a také max. 512GB úložiště (k dispozici je i 128 GB a 256 GB), ze kterého si iOS ukousne zhruba 17 GB. Rozdíl mezi plynulostí iPhonu 13 mini a iPhonu 13 Pro při používání jsem nezpozoroval.

Líbilo se nám brutální výkon na roky dopředu

dobrý tepelný management

Výdrž baterie: překvapivě dobrá

Důležitým kritériem při nákupu takto malého telefonu je rozhodně výdrž. Nebudeme si nic nalhávat, ve světě zařízení s Androidem by 2 438 mAh působilo komicky, ale v případě iPhonů se nemusí jednat o žádnou katastrofu, což dokazuje i iPhone 13 mini. iPhony excelují zejména v minimálním úbytku energie ve chvíli, kdy na telefonu nepracujete a vzhledem k tomu, že většinu času pracuji z domova a spoustu záležitostí řeším raději přes počítač než na displeji telefonu, dostal jsem jednou i na 2,5 dne na jedno nabití. Na telefonu jsem sice netrávil hodiny hraním her nebo sledováním videí, ale rozhodně jsem ho ani úplně nešetřil – odpovídal jsme na zprávy, brouzdal po internetu, hodně fotil a měl aktivovaný hotspot. I kdybyste dali iPhonu opravdu pořádně zabrat, věřím, že jeden den zvládnete, a to je s ohledem na rozměry a hmotnost opravdu co říct.

Malá baterka má samozřejmě také výhodu v podobě rychlého nabíjení, kdy se můžete z 0 na 50 % dostat už za 26 minut, do plna se pak telefon nabije zhruba za 1 hodinu a 20 minut. Menší novinkou je také schopnost nabíjet iPhone 13 mini výkonem až 15 W přes Magsafe, u iPhonu 12 mini byl maximální výkon pouze 12 W.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

relativně rychlé nabití na 70 % pomocí 20W adaptéru

režim pro šetření kondice baterie

Nelíbilo se nám na nejrychleji se nabíjející smartphony ztrácí

výkon pouze 7,5 W u běžného bezdrátového nabíjení

schází podpora reverzního bezdrátového nabíjení

Konektivita: 5G i UWB

Konektivita letošních iPhonů je tradičně bezchybná. Nechybí 5G, přičemž by mělo nově 5G připojení fungovat inteligentněji a šetřit baterku, ale také Wi-Fi 6 nebo UWB, které dokáže přesně vyhledat například klíčenku AirTag. Naprostou samozřejmostí je podpora NFC, GPS, GLONASS, BDS, QZSS nebo Galileo.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: horší než Pro, ale stále povedené

Fotoaparáty mají nově diagonální umístění, které podle mě vypadá lépe, než když byly pod sebou. Hlavní senzor je nově větší a také má lepší stabilizaci sensor-shift, avšak ultraširokoúhlý objektiv je přesně ten stejný, který byl i v iPhonu 12 mini. Jak jistě víte, výsledná kvalita fotek se podstatně odvíjí od postprocesingu, který je svázán s novým procesorem Apple A15 Bionic, a také softwaru. Pořízené snímky se díky tomu stále řadí k tomu nejlepšímu, s čím se můžeme na trhu mobilních telefonů setkat. Pokud navíc vezmeme v úvahu i rozměry mobilu, pasuje to iPhone 13 mini do role nejlépe fotícího „ultrakompaktního“ smartphonu.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.6 f/2.4 Ohnisková délka 26 mm 13 mm Velikost pixelů 1,7 µm ? µm Stabilizace optická s posuvem snímače bez stabilizace Zaostření Dual Pixel PDAF fixní

Snímky mají konzistentní barevné podání napříč fotoaparáty, pěkně živé barvy (ale ne zase příliš) s mírným nádechem do žluta, dostatek detailů, skvělé HDR a v podstatě bezchybně nastavenou expozici. To platí při focení za dobrého světla. Pokud je světla méně, začne se projevovat ne tak dobře vybavený ultraširokoúhlý objektiv. Fotkám schází detaily, jsou měkké a nemohou se rovnat například s konkurencí od Samsungu, rozsah záběru je na druhou stranu opravdu nadprůměrný a u většiny ultraširokoúhlých objektivů obecně platí, že čím větší rozsah záběru, tím menší kvalita a naopak. I tak se však domnívám, že by mohl mít ultraširokoúhlý objektiv alespoň nově přidaný autofocus, který by umožnil jej používat i pro makro.

Pěkné snímky doplňuje video ve špičkové kvalitě s rychlým ostřením, záznamem stereo zvuku a možností natáčet až ve 4K s 60 FPS na všechny tři kamery, které iPhone 13 mini má (tedy včetně 12Mpx selfie). Na závěr je potřeba vyzdvihnout extrémně svižnou fotoaplikaci, která však automaticky rozhoduje za uživatele, jaké nastavení je nejlepší. Pokud chcete mít bohaté možnosti uživatelského nastavení, zkuste třeba Xperii 5 III.

Apple iPhone 13 mini 4K 30 FPS selfie kamerka

Líbilo se nám za dobrého světla kvalitní fotografie

konzistentní podání snímků ze všech senzorů

velmi dobré video

svižná fotoaplikace

Nelíbilo se nám v podstatě identické senzory jako u předchozí generace

ultraširokoúhlá kamerka si nedokáže moc dobře poradit s horším světlem

Software: na iOS 15 je spoleh

Na téma iOS 15 a všech funkcí, které umí nebo se má brzy naučit, vás pravidelně informujeme na mobilenet.cz, proto spíš, než abych rozepisoval všechny jeho možnosti, popíšu, co jsem používal a co se mi nejvíc (ne)líbilo. První skvělou vlastností iOS 15 je celková svižnost systému. V iPhonu doslova nenajedete předinstalovanou aplikaci, kde byste museli zdlouhavě čekat na načítání, i aplikace třetích stran se navíc načítaly rychleji než u těch nejlépe vybavených telefonů s Androidem (konkrétně Call of Duty).

Dalším bodem, který vylepšuje uživatelský zážitek a mohl bych o něm napsat i při popisu konstrukce a zpracování, je haptická odezva, kterou Apple zkrátka zvládá nejlíp ze všech výrobců smartphonů. Na nejrůznější druhy vibrací při používání telefonu si rychle zvyknete a haptika u ostatních výrobců vám následně bude připadat přinejlepším průměrná.

Systém uživatele pečlivě informuje o tom, o jaká oprávnění aplikace žádá.

Líbilo se nám systém velmi podrobně informuje uživatele o oprávněních, o které si aplikace žádají

velmi svižný chod celého prostředí

možnost vyhledat i vypnutý či vybitý iPhone

Nelíbilo se nám chybějící ukazatel procenta baterie (je však ve widgetu)

Zhodnocení

Nakonec bych rád krátce zmínil pěkně oddělenou roletku s kontrolními prvky (při posunutí prstu dolů z pravého rohu), případně seznam notifikací (při posunutí prstu dolů z levého horního rohu), automaticky generovanou knihovnu aplikací (takže nemusíte manuálně dávat aplikace stejného typu do složek), propracovaný režim soustředění nebo schopnost telefon po určitou dobu vyhledat, i když jej někdo odcizí a vypne se nebo vybije. V neposlední řadě chválím i za to, jak systém informuje uživatele o oprávněních, o které si aplikace žádá – například upozornění na to, že konkrétní aplikace bude sbírat data o uživateli i ve chvílích, kdy samotnou aplikaci nepoužívá, ale například nakupuje na internetu. Samozřejmě tato povolení nemusíte udělit, což se nelíbí Facebooku a dalším. Mezi věci, které se mi nelíbí, řadím například absenci procentuálního ukazatele nabití baterie přímo v ikonce baterie (vpravo nahoře) a pár dalších drobností spíše vizuálního rázu.

iPhone 13 mini na mě udělal dojem (mezigeneračně vylepšenou) výdrží, špičkovou haptickou odezvou, skvělými stereo reproduktory, ale i drobnostmi, jako je praktický přepínač zvukových profilů. Vše zmíněné vylepšuje zážitek z používání. Pokud vám nevadí jen 60Hz displej nebo oproti variantám Pro slabší a méně univerzální fotovýbava, rozhodně mu dejte šanci.

Konkurence

Alternativně můžete také zvážit nákup iPhonu 12 mini, který má podobnou výbavu, avšak slabší výdrž a je o pár tisíc korun levnější.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 12 mini 256 GB Rozměry 131,5 × 64,2 × 7,4 mm , 133 g Displej OLED, 5,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A14 Bionic , Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 2 227 mAh 19 490 Kč

Ze světa Androidů bych rozhodně doporučil povedený ZenFone 8 se 120Hz displejem i stereo reproduktory, kterému však schází podpora bezdrátového nabíjení. Tu však najdete u Pixelu 5 s povedenými fotoaparáty a kapacitní čtečkou otisků na zádech.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi ASUS ZenFone 8 16/256 GB Rozměry 148 × 68,5 × 8,9 mm , 169 g Displej AMOLED, 5,9" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,9 GHz + 3×2,8 GHz + 4×2,2 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh Kč 16 985 Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 5 128 GB Rozměry 144 × 70,4 × 8 mm , 151 g Displej OLED, 6" (2 300 × 1 080 px) Fotoaparát 12,2 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 765G , 1×2,4 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh Kč 18 490 Kč 18 990 Kč

