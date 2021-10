iPhone 13 se profiluje jako cenově dostupnější volba pro ty, kteří si nevystačí s 5,4" displejem verze mini, ale zároveň mají omezený rozpočet. Vyplatí se nákup základního iPhonu 13, nebo byste měli raději připlatit za variantu s přídomkem Pro? Na to odpoví tato recenze.

iPhone 13 Pro si z naší recenze odnesl pochvalu za kvalitní fotovýbavu i povedený 120Hz displej. Jak si ale vedl jeho levnější sourozenec, který převážně zdědil výbavu od loňské generace?

Technické parametry Apple iPhone 13 128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 146,7 × 71,5 × 7,7 mm , 173 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,1" (2 532 × 1 170 px) Fotoaparát 12 Mpx (4 032 × 3 024), LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A15 Bionic , Paměť vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém iOS 15 Akumulátor ? mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2021, 22 990 Kč

Obsah balení: letos bez celofánu

Obsah balení zůstává naprosto identický s předchozí generací, uvnitř se tak dočkáte jen USB-C/Lightning kabelu, nástroje pro vytažení SIM slotu, povinných příruček a jediné nálepky s logem výrobce. Změna se ovšem tentokrát odehrála „na povrchu“. Místo celofánu, do kterého Apple balil krabičky předchozích iPhonů (a stále balí například nový iPad mini), krabičku jistí papírové „pojistky“, jejichž strhnutím se dostanete dovnitř. Ty zároveň indikují, že balení už někdo otevřel, ale hlavně (díky absenci plastové ochrany) šetří přírodu.

Líbilo se nám k přírodě šetrnější balení

Nelíbilo se nám strohý obsah, který je však u Applu běžný

Konstrukční zpracování: věčný boj s otisky

Apple iPhone 13 netřeba dlouho představovat, zejména pokud jste měli příležitost si přečíst mou recenzi na iPhone 13 Pro, neboť má naprosto stejné rozměry, rozmístění ovládacích prvků i ochranu Ceramic Shield a IP68 (voděodolnost do hloubky 6 metrů na dobu 30 minut). Hlavním designovým rozdílem jsou záda, která klasicky zdobí logo výrobce, modul fotoaparátu má však o jeden objektiv méně a také schází otvor pro ToF senzor. Kromě tohoto na první pohled jednoduše viditelného rozdílu si lze při bližším zkoumání všimnout rovněž toho, že fotomodul vystupuje méně než u iPhonu 13 Pro a oproti předchozímu iPhonu 12 má snímače umístěné diagonálně, což mu podle mě sluší více.

Zatímco v recenzi iPhonu 13 Pro jsem telefon kritizoval za lesklé rámečky z nerezové oceli, které jsou magnetem na otisky, zde budu chválit za matné (hliníkové) rámečky a kritiku si schovám pro podstatně větší plochu zad. Ta mají v tomto případě lesklou povrchovou úprav, takže se připravte na velmi časté leštění v případě, že byste se rozhodli nosit iPhone bez pouzdra. Chvalitebná je naopak hmotnost 174 gramů, což je o 30 gramů méně než v případě modelu Pro. Níže přikládám také komentář k absenci USB-C.

Lesklá záda vyžadují časté leštění.

Lightning Apple vymění za USB-C snad u příští generace, když jej nenasadil u iPhonů 13. Pokud máte v domácnosti hned několik zařízení Apple, asi vám přítomnost konektoru Lightning žíly netrhá, ale pokud tomu tak není, bylo by podle mého názoru mnohem praktičtější mít v telefonu USB-C. Drobným příkladem je například Apple CarPlay. Ve voze nemám USB-C, tudíž potřebuji USB-A/Lightning kabel, který se ale s telefonem nedodává (proti čemuž nic nemám). V praxi to však znamená nutnost si takovýto kabel dokoupit. Zkrátka, pokud je iPhone vašim jediným zařízením s konektorem Lightning, může to být trochu otrava. Netvrdím však, že případné dokoupení kabelu či adaptéru s UBS-C představuje velký problém, zvlášť pokud jste zainvestovali více než dvacet tisíc korun do samotného mobilu. Mít v zařízení USB-C by ale rozhodně bylo fajn.

Líbilo se nám relativně kompaktní rozměry

nepříliš vysoká hmotnost

kvalitní zpracování

zvýšená odolnost

voděodolnost až do 6 metrů po dobu 30 minut

praktický posuvný ovladač na boku

Nelíbilo se nám lesklá záda jsou magnetem na otisky

opět bez USB-C

Displej: vše při starém

Pokud jste se těšili, že se nová řada iPhonů 13 dočká kompletního nasazení zobrazovacích panelů s vyšší obnovovací frekvencí, musím vás zklamat. Základní iPhony bohužel zůstaly věrné původním 60 Hz. Situace je tak identická s předchozí generací, nemají například ani (výrobcem udávanou) vyšší maximální svítivost. S viditelností jsem neměl problém ani u předchozí generace, tudíž nijak nepřekvapí, že ani s iPhonem 13 nebudete mít problém si číst nebo prohlížet obsah venku na přímém světle. Potěší také nízký minimální jas, který nepůsobí rušivě. Někoho naopak zamrzí absence Always-On.

Pravděpodobně největší novinkou obrazovky s uhlopříčkou 6,1" a jemností 460 PPI (i podporou HDR10 nebo Dolby Vision) je tak mírně menší výřez, který je tenčí, takže je kolem něj po stranách více místa. Podle výrobce se jedná o 20 % zmenšení. Jestli se Applu povede výřez zmenšit u příští generace alespoň o dalších 20 %, avšak směrem nahoru (smrsknout jej vertikálně), budu to považovat za úspěch. Kamerky a technologie Face ID ukryté pod displejem se totiž podle mého názoru hned tak nedočkáme.

Líbilo se nám vysoký maximální (a nízký minimální) jas

velmi jemné rozlišení

o trochu menší výřez

Nelíbilo se nám pouze 60Hz obnovovací frekvence

někoho zamrzí absence Always-On

Zvuk: konkurenci najde jen stěží

iPhony mají dlouhodobě jedny z nejlepších reproduktorů, které si můžete u smartphonů poslechnout. Jinak tomu není ani u iPhonu 13 se stereo zvukem, který zní zkrátka špičkově. Při poslechu nechybí výraznější basy, pěkně podané výšky i středy a také velmi vysoká maximální hlasitost. iPhone 13 tak v případě nouze klidně nahradí i méně výkonný přenosný reproduktor. Na velmi vysoké úrovni je rovněž kvalita audio záznamu při natáčení videí, hlasových poznámek či v průběhu klasických hovorů.

Líbilo se nám špičkový stereo zvuk

kvalita záznamu audia

Výkon hardwaru: výkonu má na rozdávání

Srdcem iPhonu 13 je 5nm čipset Apple A15 Bionic, který využívá šest jader pro CPU a 4 jader v případě GPU (u modelů Pro 5 jader). Výkon je (jako každý rok) naprosto špičkový. Telefon má však nejen dostatek „hrubé síly“, ale také má povedený tepelný management, takže se zahřívá i při vyšší zátěži jen málokdy. Ačkoliv to u iPhonů nehraje příliš důležitou roli, na rozdíl od Pro verzí se 6 GB RAM doprovází základní iPhony 13 „jen“ 4 GB RAM a také max. 512GB úložiště (k dispozici je i 128 GB a 256 GB), ze kterého si iOS ukousne zhruba 17 GB. Rozdíl mezi plynulostí iPhonu 13 a iPhonu 13 Pro při používání jsem nezpozoroval.

Výsledky iPhonu 13

Výsledky iPhonu 13 Pro

Líbilo se nám brutální výkon na roky dopředu

dobrý tepelný management

Výdrž baterie: i dva dny na jedno nabití

Uvnitř iPhonu 13 je paradoxně ještě o něco větší baterie (3 240 mAh) než v iPhonu 13 Pro (3 095 mAh). Nabití 20W originálním Apple adaptérem z 0 na 75 % přitom trvá zhruba 45 minut, do 100 % pak celkem hodinu a půl. Rychlost nabíjení tedy nijak neoslní, ale pokud se budete udržovat ve zdravém rozmezí cca 20 až 80 %, můžete mobil nabíjet relativně svižně. Podobně jako loni každopádně neschází možnost nabíjet pomocí MagSafe (15 W), případně běžnou nabíjecí podložkou standardu Qi s max. výkonem 7,5 W. Stále však bohužel chybí reverzní bezdrátové nabíjení, které už před více než 2 lety představil stařičký Huawei Mate 20 Pro.

Vzhledem k ještě o něco větší baterii, než má iPhone 13 Pro (který jsem za výdrž chválil), nepřekvapí, že základní iPhone 13 zvládne vydržet na jedno nabití fungovat ještě o trochu déle a i s relativně náročným používáním, které obnáší brouzdání po internetu (Safari i Chrome), focení, natáčení videí, chatování na Telegramu, psaní e-mailů přes aplikaci Gmail a časté připojení na 5G. Takto jsem na jedno nabití používal telefon přibližně dva dny (44 hodin) a při ještě náročnějším používání, kdy jste doslova neustále na mobilu, by neměl být problém zvládnout jeden den.

V systému pak můžete kromě kondice baterie sledovat údaje o využití za posledních 24 hodin/7 dní, případně zapnout režim nízké spotřeby nebo optimalizované nabíjení, kdy se telefon pokusí rozpoznat vaše (nabíjecí) zvyky a baterii udržovat pod 80 % ve chvílích, kdy iPhone nepotřebujete.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

relativně rychlé nabití na 70 % pomocí 20W adaptéru

režim pro šetření kondice baterie

Nelíbilo se nám na nejrychleji se nabíjející smartphony ztrácí

výkon pouze 7,5 W u běžného bezdrátového nabíjení

schází podpora reverzního bezdrátového nabíjení

Konektivita: chytré 5G a detailní vyhledávání díky UWB

Konektivita letošních iPhonů je tradičně bezchybná. Nechybí podpora 5G, přičemž by mělo nové 5G připojení fungovat inteligentněji a šetřit baterku, ale také Wi-Fi 6 nebo UWB, které dokáže přesně vyhledat například klíčenku AirTag. Naprostou samozřejmostí je podpora NFC, GPS, GLONASS, BDS, QZSS nebo Galileo.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: loňské senzory díru do světa neudělají

Letošní řada „základních“ iPhonů 13 má v podstatě fotovýbavu loňských „základních“ iPhonů 12, což znamená kombinaci hlavního a ultraširokoúhlého snímače. Volba fotoaparátů by ani tak nevadila, rozhodně však zamrzí nasazení identických (již vcelku zastaralých) senzorů. Nenechte se však od případného nákupu iPhonu 13 nebo iPhonu 13 mini zcela odradit, díky novému procesoru, tedy i zase o něco lepšímu postprocessingu, jsou výsledky (hlavně za dobrého světla) stále velmi dobré.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.6 f/2.4 Ohnisková délka 26 mm 13 mm Velikost pixelů 1,7 µm ? µm Stabilizace optická s posuvem snímače bez stabilizace Zaostření Dual Pixel PDAF fixní

Zákazníci se mohou těšit na teplejší barevné naladění (pro iPhony typické), které je konstantní jak u hlavního, tak u ultraširokoéhlého objektivu. Za dobrého (ideálně denního) světla lze také na snímcích z hlavního fotoaparátu (který má nyní mírně větší jednotlivé pixely) spatřit vcelku hodně detailů a zpravidla vždy dobře nastavený kontrast, expozici či HDR. U ultraširokoúhlého objektivu je ale situace o poznání horší a pokud chcete opravdu pěkný snímek, musíte mít hodně světla. Jakmile je jen trochu šero, detaily mizí a fotka vypadá možná dobře jen při prohlížení na malém displeji telefonu a ideálně bez zoomování. Snímač má navíc jen fixní ostření, takže jej (na rozdíl od řady Pro) nevyužijete k pořízení makro záběrů. Noční režim, jehož ukázky přikládám níže, funguje automaticky (délku závěrky si telefon zvolí sám) a u daného záběru jej lze manuálně deaktivovat.

V oblasti videa je iPhone 13 i navzdory starším senzorům stále nadprůměrný. iPhony obecně považuji za nejlépe natáčející telefony na trhu a platí to i pro základní verzi. Samozřejmostí je svižné přeostřování, slušná stabilizace i pěkné barvy. Novinkou je také režim Film, na který se zaměříme v budoucím obsahu mobilenet.cz. Ve zkratce umožní plynule přeostřovat mezi obličeji na záběru. Dále nechybí natáčení zpomalených záběrů (120 FPS ve Full HD), focení portrétů či funkce časosběr. Fotoaplikace je extrémně svižná, takže přepínání na kruhovém ovladači mezi objektivy (či max. pětinásobným digitálním zoomem) působí zcela plynule.

Líbilo se nám za dobrého světla kvalitní fotografie

konzistentní podání snímků ze všech senzorů

velmi dobré video

svižná fotoaplikace

Nelíbilo se nám v podstatě identické senzory jako u předchozí generace

ultraširokoúhlá kamerka si nedokáže moc dobře poradit s horším světlem

Software: iOS 15 se vším všudy

Na téma iOS 15 a všech funkcí, které umí nebo se má brzy naučit, vás pravidelně informujeme na mobilenet.cz, proto spíš, než abych rozepisoval všechny jeho možnosti, popíšu, co jsem používal a co se mi nejvíc (ne)líbilo. První skvělou vlastností iOS 15 je celková svižnost systému. V iPhonu doslova nenajedete předinstalovanou aplikaci, kde byste museli zdlouhavě čekat na načítání, i aplikace třetích stran se navíc načítaly rychleji než u těch nejlépe vybavených telefonů s Androidem (konkrétně Call of Duty).

Dalším bodem, který vylepšuje uživatelský zážitek a mohl bych o něm napsat i při popisu konstrukce a zpracování, je haptická odezva, kterou Apple zkrátka zvládá nejlíp ze všech výrobců smartphonů. Na nejrůznější druhy vibrací při používání telefonu si rychle zvyknete a haptika u ostatních výrobců vám následně bude připadat přinejlepším průměrná.

Systém uživatele pečlivě informuje o tom, o jaká oprávnění aplikace žádá.

Nakonec bych rád krátce zmínil pěkně oddělenou roletku s kontrolními prvky (při posunutí prstu dolů z pravého rohu), případně seznam notifikací (při posunutí prstu dolů z levého horního rohu), automaticky generovanou knihovnu aplikací (takže nemusíte manuálně dávat aplikace stejného typu do složek), propracovaný režim soustředění nebo schopnost telefon po určitou dobu vyhledat, i když jej někdo odcizí a vypne se nebo vybije. V neposlední řadě chválím i za to, jak systém informuje uživatele o oprávněních, o které si aplikace žádá – například upozornění na to, že konkrétní aplikace bude sbírat data o uživateli i ve chvílích, kdy samotnou aplikaci nepoužívá, ale například nakupuje na internetu. Samozřejmě tato povolení nemusíte udělit, což se nelíbí Facebooku a dalším. Mezi věci, které se mi nelíbí, řadím například absenci procentuálního ukazatele nabití baterie přímo v ikonce baterie (vpravo nahoře) a pár dalších drobností spíše vizuálního rázu.

Líbilo se nám systém velmi podrobně informuje uživatele o oprávněních, o které si aplikace žádají

velmi svižný chod celého prostředí

možnost vyhledat i vypnutý či vybitý iPhone

Nelíbilo se nám chybějící ukazatel procenta baterie

Zhodnocení

iPhone 13 je sice o 6 tisíc korun levnější (ve stejné paměťové variantě) než iPhone 13 Pro, což je takřka čtvrtina jeho pořizovací ceny, přesto mě nenapadá mnoho důvodů, proč si raději nepřiplatit za iPhone 13 Pro, jenž nabídne nové fotoaparáty (včetně teleobjektivu) i moderní 120Hz displej. Spíše než na iPhone 13 bych v rámci základních modelů (bez přídomku Pro) cílil na iPhone 13 mini, který je ještě menší, výbavu má však (snad až na mírně pomalejší nabíjení MagSafe) shodnou s iPhonem 13 a přitom je levnější. Alternativně bych zvážil nákup staršího (levnějšího) iPhonu 12.

Konkurence

Velikostí i výbavou by mohl iPhonu 13 konkurovat základní Samsung Galaxy S21, který nabídne dedikovaný zoomovací snímač (fotky však pořizuje tzv. metodou croppování), podporu reverzního bezdrátového nabíjení i 120Hz displej. Nenajdete u něj však UWB ani pokročilé rozpoznávání obličeje.

Samsung Galaxy S21 128+8 GB

Zajímavou alternativou je rovněž Google Pixel 5, který sází na dva povedené snímače. Ačkoliv nedisponuje vlajkovým procesorem, je díky skvěle odladěnému systému velmi svižný. Kromě nižší hmotnosti zaujme také kapacitní čtečkou otisků prstů na zádech, pokročilé rozpoznávání obličeje mu však schází.

Google Pixel 5 128 GB

Nabízí se i relativně kompaktní Xperia 5 III, která zaujme fotovýbavou převzatou od Xperie 1 III i 120Hz displejem. Nedisponuje však bezdrátovým nabíjením a pravděpodobně nenabídne ani tak dlouhou softwarovou podporu jako iPhone 13.

Sony Xperia 5 III

