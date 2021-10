Pokud vás rozměry okouzlil iPhone mini a něco podobného byste rádi i v případě tabletu, má pro vás Apple připraven zajímavě vybavený iPad mini, který je přitom jen o 50 gramů těžší než iPhone 13 Pro Max. A tady je naše recenze.

Nový iPad mini (2021) byl pro mnohé paradoxně tím nezajímavějším produktem, který byl na letošní Apple keynote představen. Má kompaktní rozměry, velký výkon a na poměry Applu není ani zase až tak drahý. Jaké jsou mé zkušenosti z jeho používání?

Technické parametry Apple iPad mini (2021) 256 GB 5G Kompletní specifikace Konstrukce 195,4 × 134,8 × 6,3 mm , 297 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 8,3" (2 266 × 1 488 px) Fotoaparát 12 Mpx , , autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A15 Bionic , , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém iPadOS Akumulátor ? mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost září 2021, 22 490 Kč

Obsah balení: v celofánu a s adaptérem

iPad mini má navzdory všem environmentálním sloganům Applu v balení stále 20W adaptér a celou krabičku chrání celofán, který již třeba u iPhonů 13 nenajdete.

Líbilo se nám včetně adaptéru

Nelíbilo se nám celofánový obal nekoresponduje s environmentálním přístupem výrobce

Konstrukční zpracování: opravdu mini

Nový iPad mini je opravdu malým zařízením. Pro představu uvedu, že váží jen o 50 gramů víc než iPhone 13 Pro Max, přitom nabídne 8,3palcový displej. Hlavní devízou zařízení je tedy nepochybně právě jeho velikost a také fakt, že jej klidně můžete držet i v jedné ruce. Designově vychází z poslední (nebo předposlední) generace iPhonů a také iPadů Pro. Navíc má stále jako jeden z mála produktů Apple, pomineme-li počítače, USB-C, což je rozhodně krok správným směrem!

Veškeré ovládací prvky najdeme na horní straně (tedy té, kde je selfie kamerka). Ovládání hlasitosti představuje dvojice tlačítek (o kolébku v pravém slova smyslu se tedy nejedná), kousek opodál za dvojicí mřížek reproduktorů najdeme kapacitní čtečku otisků prstů, která je relativně dlouhá a má lesklý povrch. Touch ID funguje skvěle a iPad se odemkne i při letmém přiložení prstu. V mém případě jsem si „zaregistroval“ levý i pravý ukazováček pro možnost pohodlného odemknutí tabletu na výšku i na šířku. Ačkoliv jsem s Touch ID spokojen, domnívám se, že zrovna u iPadu, který většina uživatelů převážně používá doma, jsme se mohli dočkat uživatelsky ještě komfortnějšího Face ID. To se však na iPad mini pravděpodobně nedostalo kvůli úspoře nákladů.

Přepínač zvukových režimů na těle nenajdeme.

Co mi na iPadu mini trochu schází, to je praktický přepínač zvukových režimů, který najdeme na iPhonech a nacházel se i na starších iPadech. Někoho možná zamrzí rovněž absence (oficiální) zvýšené odolnosti. Pravdou však je, že u tabletů se obecně příliš nepočítá s používáním v náročnějších podmínkách.

Líbilo se nám prémiové zpracování

velmi nízká hmotnost

pohodlné držení v jedné ruce

pohotové Touch ID

Nelíbilo se nám bez (oficiální) zvýšené odolnosti

slušelo by mu Face ID

chybí přepínač zvukových režimů

Displej: 3:2 s podporou pera

Výrobce nasadil levnější IPS LCD panel, který nemá žádný výřez, zato jej však obklopují celkem výrazné (avšak symetrické) rámečky. Na druhou stranu je právě u tabletu příjemné, když jej máte za co chytit. Obrazovka má přitom poměr stran 3:2 typický pro zařízení Surface a zcela dostatečnou jemnost 327 pixelů na palec.

Vzhledem k relativně přívětivé ceně nepřekvapí, že ty nejlepší obrazovky si Apple schovává až pro iPady Pro. Panel má jen 60Hz obnovovací frekvenci a nepodporuje HDR, což zamrzí zejména, pokud byste chtěli sledovat HDR obsah. Vzhledem k základní obnovovací frekvenci tedy nelze očekávat nijak extrémně plynulý zážitek z používání jako třeba u iPhonů 13 Pro, a to i navzdory tomu, že jsou animace iPadOS povedené a pěkně plynulé.

Pokud mu však odpustíte zmíněné neduhy, jedná se o vcelku povedený panel, který je pro používání doma i na cestách dostačující. Větší uhlopříčka samozřejmě vybízí ke sledování videí, ale třeba také k hraní her, a to klidně i venku na přímém slunečním světle.

Pro uživatele, kteří si rádi dělají ručně psané poznámky nebo mají umělecké nadání, je zajímavá i podpora pera Apple Pencil 2. generace. Používání tabletu s perem jsem zkoušel jen pár minut a překvapilo mě, že se pomocí pera nemohu vrátit na domovskou obrazovku (svajpnutím zespodu), takže jsem stejně musel kombinovat prst a Apple Pencil, což působí trochu zvláštně.

Líbilo se nám dostatečný maximální jas

symetrické rámečky na všech stranách

Nelíbilo se nám „pouze“ IPS LCD bez podpory HDR

rámečky jsou vcelku výrazné

jen 60Hz obnovovací frekvence

Apple Pencil nepodporuje veškerá gesta dotykové obrazovky

Zvuk: zvukové orgie

O hlasitou reprodukci se starají stereo reproduktory, které vykouzlí nadprůměrně hlasitý, hlavně až nečekaně kvalitní zvuk. Ať už si přes iPad budete pouštět hudbu nebo sledovat filmy, budete příjemně překvapeni. Těšit se můžete na velmi solidní prostorový efekt, hutné basy (s ohledem na velikost zařízení) a nezastřený zvuk i při maximální hlasitosti. Výhodou je také umístění reproduktorů, díky kterému je při práci s tabletem orientovaným na výšku nemáte šanci zakrýt dlaní.

Líbilo se nám špičkové reproduktory

ideální umístění

Výkon hardwaru: na roky dopředu

Zařízení pohání nejnovější 5nm procesor Apple 15 Bionic. Přestože má nižší takt než u iPhonů, rozhodně se nemusíte obávat nedostatku výkonu. Problém jsem nezaznamenal ani z hlediska zahřívání, ke kterému nedocházelo ani při náročných operacích. Moderní USB-C (3.1) nabídne maximální přenosovou rychlost 5 Gb/s, což je sice osmkrát méně než v případě nejnovějšího iPadu Pro, stále však zvládne přenést obraz až ve 4K rozlišení. Škoda jen, že základní úložiště nestartuje na 128 GB podobně jako u iPhonů 13. 64 GB je přeci jen trochu málo (operační systém si přitom ukousne necelých 20 GB) a za 256GB verzi si připlatíte čtyři tisíce korun navíc. V nabídce bych tak raději viděl 128, 256 a 512GB variantu, která by byla zajímavá například pro fotografy.

Líbilo se nám špičkový výkon

moderní USB-C

Nelíbilo se nám v základu jen 64GB úložiště a max. jen 256 GB

Výdrž baterie: je mini, ale nezklame

Apple u výdrže slibuje klasických 10 hodin používání u Wi-Fi verze a 9 hodin u 5G varianty (s připojením na mobilní síti). V mém případě jsem iPad mini nabíjel zhruba jednou za dva dny, rozhodně jsem na něm však „nevisel“ 10 hodin v kuse, ale používal jej v průběhu dne během kratších časových úseků.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Konektivita: k dispozici Wi-Fi 6 i 5G

iPad mini je nabízen jak čistě ve Wi-Fi konfiguraci, tak s podporou 5G. Ve výbavě (u všech verzí) nechybí Wi-Fi 6 či Bluetooth 5.0, digitální kompas či mikrolokalizace iBeacon. Cellular verze má navíc také GPS a GLONASS.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

na výběr mezi Wi-Fi a Wi-Fi + 5G variantou

Fotoaparát: selfie kamerka v hlavní roli

Fotovýbava čítá celkem dva senzory, které sdílejí 12Mpx rozlišení, jinak se však jedná o rozlišné fotoaparáty. Zatímco selfie kamerka je ultraširokoúhlým objektivem s rozsahem až 122 stupňů (ohnisková vzdálenost 14 milimetrů), světelností f/2.4 a podporou Center Stage, zadní fotoaparát má ohnisko 29 milimetrů a clonu f1/.8.

Právě funkce Center Stage je praktická nejen proto, že umožňuje využít v podstatě hned dva snímače, i když se v rámečku fyzicky nachází pouze jeden, ale také se hodí při videokonferencích. Kamerka dokáže zabrat hned několik osob najednou a v reálném čase „sledovat“ toho, kdo mluví, což zadní fotoaparát neumí.

Kvalita pořízených snímků i videa je, jak už to tak u iPadů bývá, špičková a zanechává za sebou v podstatě veškerou konkurenci s Androidem. Fotky mají pěkné barevné podání, správně nastavenou expozici, kontrast i dostatek detailů a za denního světla vypadají zkrátka skvěle. Výsledky ve zhoršeném osvětlení také nezarmoutí a ve světe tabletů jsou stále nadprůměrné. Selfie kamerka dokáže vyfotit parádní ultraširokoúhlé snímky, ale také (softwarově upravené) fotografie s běžným rozsahem. Video na čelní kamerku lze natáčet v maximální Full HD kvalitě s 60 FPS, zadní kamera pak zvládne 60 snímků i ve 4K.

Líbilo se nám skvělá ultraširokoúhlá selfie kamerka

špičková kvalita fotek (na poměry tabletů)

natáčení videa až ve 4K ve 60 FPS

Software: iPadOS nezklamal

iPadOS vychází z iOS, což je na první pohled patrné z vizuálu, ale také z rozložení ovládacích prvků. Nechybí tak například knihovna aplikací, interaktivní widgety nebo ovládací centrum, které vyjede svajpnutím dolů z pravého rohu. Operační systém je velmi rychlý a oproti iPhonům mu nedělá problém zobrazit procento baterie přímo vedle ikonky, což je možné zapnout/vypnout v sekci Baterie – Stav baterie. Chod systému je extrémně svižný a do budoucna lze počítat s dlouhou podporou.

Líbilo se nám svižný chod

nejrůznější vychytávky

Zhodnocení

iPad mini je povedenou evolucí nejmenších tabletů od Applu. Kromě implementace USB-C potěší obrovský výkon, skvělé fotoaparáty a hlavně kompaktní rozměry. Displej by sice mohl nabídnout vyšší obnovovací frekvenci (či kvalitnější OLED technologii), ale to si Apple klasicky schovává až pro vyšší modelovou řadu. Rovněž základní velikost úložiště o 64 GB nemusí vyhovovat každému, proto je vhodné zvážit investici do 256GB varianty.

