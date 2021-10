Výkonný procesor, velký displej a extrémně rychlé nabíjení, nejen tím chce zaujmout nové Xiaomi 11T. Povede se mu zopakovat úspěch modelu 11T Pro?

Nedávno jsme se podívali na nové Xiaomi 11T Pro, které zaujme výkonným procesorem, slušnou fotovýbavou i velkým 120Hz AMOLED displejem. Přitom nestojí o moc víc než podstatně hůře vybavené konkurenční telefony střední třídy. Jak je na tom jeho levnější sourozenec Xiaomi 11T a v čem všem se vlastně liší?

Xiaomi 11T – videorecenze

Technické parametry Xiaomi 11T 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 164,1 × 76,9 × 8,8 mm , 203 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 1200 , CPU: 1×3 GHz + 3×2,6 GHz + 4×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:36 hodin Dostupnost říjen 2021, 13 999 Kč

Obsah balení: myslelo se zkrátka na vše

V bílé krabičce najdeme kromě telefonu rovněž ochranné pouzdro, manuály, nástroj pro vytažení SIM slotu, ale i výkonný napájecí adaptér spolu s kabelem typu USB-A/USB-C.

Líbilo se nám bohatý obsah balení

Konstrukční zpracování: jako vejce vejci

Pochopitelně i v recenzi verze 11T musím zmínit, že Xiaomi 11T Pro a Xiaomi 11T od sebe na první pohled takřka nemáte šanci rozeznat. Že se nejedná o verzi Pro prozradí pouze absence nápisu Harman Kardon na horní straně. Vše ostatní je identické s verzí Pro, ať už jde o ovládací prvky umístěné na pravé straně či svižnou odezvu kapacitní čtečky otisků prstů ukrývající se ve vypínacím tlačítku.

Také u tohoto modelu se nelze ubránit dojmu, že i navzdory přítomnosti skleněných zad působí zařízení vcelku tuctově a pozornost rozhodně nevzbudí. Situaci mírně zachraňuje fotomodul, který je zpracován vcelku zajímavě, pochválit musím rovněž praktickou povrchovou úpravu zad. Otisky sice budete muset leštit, zažil jsem však už i telefony, které se „upatlaly“ podstatně rychleji. Zvýšená odolnost by měla být (a to spíše jen neoficiálně) IP53. Déšť tedy není problém, ale ponoření do vody byste rozhodně zkoušet neměli. Před nákupem rovněž raději zvažte relativně velké rozměry i nemalou hmotnost (203 gramů).

Líbilo se nám skvěle fungující čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám slušela by mu certifikace IP68

nezajímavý design

Displej: jako přes kopírák?

Na přední straně čeká plochý 6,67palcový AMOLED panel schopný zobrazit 1 miliardu barev a využít až 120Hz obnovovací frekvenci, oproti variantě Pro však schází certifikace Dolby Vision. Obrazovka má každopádně stále velmi vysoký maximální jas, široké možnosti nastavení zobrazení, režim Always-On i podporu HDR10+, což oceníte při prohlížení kompatibilního obsahu. Průstřel pro 16Mpx selfie kamerku je přitom relativně malý, stejně jako souměrné rámečky okolo obrazovky. Třešničkou na dortu je ochrana Gorilla Glass Victus, kterou běžně vídáme u podstatně dražších smartphonů. Přímo z výroby je na obrazovce rovněž předinstalovaná fólie.

Během používání mě potěšil také nízký minimální jas i propracovaný režim Always-On, který výrobce prezentuje jako „aktivní displej“. Na něm si můžete nechat zobrazit obrázek, vlastní text nebo třeba hodiny. Na došlé zprávy zase může upozornit probliknutí panelu po stranách. Notifikační dioda schází.

Líbilo se nám 120Hz AMOLED panel

ochrana Gorilla Glass Victus

propracovaný režim Alway-On a další možnosti

Zvuk: komu chybí nápis Harman Kardon?

V případě Xiaomi 11T se stále můžete těšit na audio sestavu skládající se ze spodního a horního reproduktoru, nahoře však tentokrát chybí logo Harman Kardon. Dobrou zprávou je, že i navzdory tomuto „ústupku“ mobil hraje stále velmi dobře. Nechybí tak vysoká maximální hlasitost, menší náznaky basů i schopnost ozvučit slušnou kvalitou menší místnost. Je nasnadě uvést, že skvěle hrajícímu link/model/6668/iPhonu 13 Pro//, jehož recenzi jsme dříve publikovali, se však rozměrově větší Xiaomi 11T nepřiblíží.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: pořád špičkový

Pravděpodobně největším rozdílem mezi 11T a 11T Pro je procesor, kterým je v případě testované verze 6nm MediaTek Dimensity 1200 5G. Přestože se nejedná o až tak výkonný „kus železa“ jako v případě Snapdragonu 888, rozhodně se nemusíte obávat o nedostatek výkonu pro běžné používání nebo hraní náročnějších her na nejvyšší detaily. Příjemným benefitem tohoto procesoru je přitom lépe odvedená práce v oblasti zahřívání, ačkoliv ani 11T Pro nepatřil (z hlediska zahřívání) k těm nejhorším smartphonům se Snapdragonem 888. Podobně jako u 11T Pro můžete i u 11T sehnat verzi se 128 a 256GB úložištěm a 8 GB RAM, slot na paměťové karty i v tomto případě schází.

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Líbilo se nám špičkový výkon

Nelíbilo se nám někoho zamrzí absence paměťových karet

Výdrž baterie: nabitý v mžiku oka

Navzdory takto výkonnému procesoru a velkému displeji nezklamala výdrž, která se v průměru pohybovala okolo jednoho dne používání. V případě 11T je maximální rychlost nabíjení „jen“ 67 W, bezdrátové nabíjení chybí úplně. Nabití přes drát je i přesto velmi rychlé a 5 000mAh baterie se takto nabije zhruba za 40 minut. Výdrž je stále minimálně jeden den, pokud však zpomalíte tempo, můžete se dostat na jeden den a půl.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

solidní výdrž

Nelíbilo se nám nabíjecí výkon nelze softwarově omezit, stejně jako max. úroveň nabití

absence bezdrátového nabíjení

Konektivita: 5G k vašim službám

Kromě 5G disponuje 11T Pro rovněž NFC pro rychlé párování/bezkontaktní placení nebo navigačními službami GPS, GLONASS, BDS i Galileo. Nechybí ani Wi-Fi 6, na technologii UWB se však již nedostalo. Podporována je také funkce Dual SIM.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: určitě vás nezklame

Fotovýbava čítá hlavní 108Mpx senzor s fázovým ostřením, bohužel však bez optické stabilizace, 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv bez autofocusu a dedikovanou makro kamerku, která zastupuje také teleobjektiv. Ta je ze všech fotoaparátů možná paradoxně nejzajímavější, neboť je s ní možné pořídit velmi pěkné makro snímky, které jsou bohaté na detaily a díky automatickému ostření jsou vždy pěkně ostré a správně zaostřené. Takto by zkrátka měla vypadat makro kamerka, žádné zbytečné snímače s 2Mpx rozlišením a fixním focusem.

108Mpx snímač 5Mpx makro objektiv 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv 16Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.75 f/2.4 f/2.2 f/2.4 Velikost senzoru 1/1,52" 1/5,0" 1/4,0" 1/3,06" Ohnisko 26mm 50mm ?mm (120˚) ?mm Velikost pixelů 0,7 µm 1,12 µm 1,12 µm 1,0 µm Stabilizace bez OIS bez OIS bez OIS bez OIS Typ ostření PDAF autofocus fixní fixní

Kvalita snímků je vesměs stejná jako u 11T Pro, paradoxně bych řekl, že možná i mírně lepší. Těšit se můžete na spoustu detailů z hlavního 108MPx snímače, saturovanější barvy a slušný dynamický rozsah. Občas jsou fotky mírně digitálně přeostřené, ale nejedná se o nic hrozného. Stejně tak je k dispozici 2× zoom, který fotí stále velmi slušně. Nezklame ani 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv se slušným rozsahem, s pěknými barvami a dobře fungujícím HDR. Nejvíc působivá je ale 5Mpx makro kamerka s autofocusem, se kterou lze pořídit velmi pěkné a skvěle zaostřené snímky.

Telefon zvládá pochopitelně podporuje i noční režim, který nezklamal, umí natáčet 4K video a má několik dalších vychytávek v možná trochu zbytečně složité fotoaplikaci. Spuštění makro režimu například nenajdete v poslední možnosti, kde se nachází další fotografické režimy, ale nahoře pod „hamburgerovým“ tlačítkem. Ocenil bych, kdyby byla aplikace navržená jednodušeji.

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

excelentní makro kamerka

široká nabídka režimů focení/natáčení

Nelíbilo se nám chybí OIS

místy zbytečné umělé doostřování

fotoaplikace by mohla být jednodušší

Software: dlouhá podpora a spousta barev

Nadstavba Xiaomi 11T je na můj vkus trochu přeplácaná. Hýří barvami a například stažení notifikací a ovládacího centra funguje identicky jako u iOS (svajpnutím dolů zprava se otevře ovládací centrum, zleva notifikace). V nastavení se neznalý uživatel snadno ztratí, na druhou stranu je potřeba uznat, že možností nastavení (displeje, režimu Always-On, vyzvánění, úsporných režimů apod.) je opravdu mnoho. Zásadní je rovněž příslib hned tří velkých aktualizací systému a čtyř roků bezpečnostních updatů, což hraje při nákupu nového smartphonu důležitou roli.

Líbilo se nám příslib dlouhé softwarové podpory

široké možnosti nastavení

Nelíbilo se nám nadstavba může působit příliš komplikovaně

Zhodnocení

Xiaomi 11T je skvělou volbou pro všechny, kteří chtějí skvělý výkon, podporu 5G, velký 120Hz displej, rychlé nabíjení a povedenou fotovýbavu. Osobně bych jej klidně doporučil namísto Xiaomi 11T Pro, jehož 120W nabíjení a Snapdragon 888 může být pro mnoho uživatelů tak trochu „overkill“ a za ušetřené peníze si dokoupil například kvalitní bezdrátová sluchátka.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz