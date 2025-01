Vivo nás v minulosti ohromilo skvěle vybavenými vlajkovými modely, které leckdy udávaly trend a mnozí se jimi inspirovali. V některých ohledech navíc zůstaly doposud nepřekonány, například ultrazvuková čtečka u Viva X80 Pro. Nejnovější přírůstek do vlajkové série pak tradičně slibuje špičkovou fotovýbavu, výkon i displej. Povedlo se naplnit vysoká očekávání, nebo má novinka i nějaké stinné stránky?

Letošní řada X od Viva přináší hned tři modely, jejichž počet se v budoucnu velmi pravděpodobně ještě rozšíří. Na český trh pak zavítal aktuálně nejlépe vybavený model s označením Pro, který je „plnotučnou“ moderní vlajkovou lodí po stránce výbavy i rozměrů.

Technické parametry Vivo X200 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 162,4 × 76 × 8,5 mm , 228 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP69 Displej AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px) Fotoaparát , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 9400 , CPU: 1×3,63 GHz + 3×3,3 GHz + 4×2,4 GHz , GPU: Immortalis-G925 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost leden 2025, 29 990 Kč

Obsah balení: dle předpisů, nebo ne?

Ačkoliv bylo Vivo jedním z výrobců, kteří vytrvávali do posledního dechu, co se týče obsahu balení, i ono muselo zákonitě podlehnout legislativním nařízením. V balení tak již nově nenajdeme adaptér, avšak kabel nechybí, stejně jako silikonové průhledné pouzdro. To nepůsobí kdovíjak prémiově, ale jako základní ochrana nepochybně poslouží dobře. Navíc je v rámci předobjednávkových bonusů možné získat k telefonu nabíjecí adaptér zdarma (akce má trvání minimálně do 23. února), tudíž ve výsledku zájemci legislativní nařízení ani nemusí pocítit. Jelikož má tento 90W adaptér USB-A, nebudu výjimečně kritizovat ani USB-A/USB-C kabel, přestože by pochopitelně USB-C/USB-C působilo moderněji.

Líbilo se nám včetně pouzdra

aktuálně (alespoň do 23. února) s adaptérem jako bonus

Konstrukční zpracování: líbivý, odolný a prémiový

Vivo X200 Pro je u nás nabízeno v barevném provedení Titanium, které je za mě velmi vydařené a praktické. Otiskům prstů odolávají totiž záda (i rámečky) velmi dobře a použitá bílá/stříbrná barva je univerzální, ne tak nudná jako černá a přitom podle mého názoru stále relativně konzervativní. Někoho by možná mohlo zamrzet, že si nemůžeme pořídit variantu s tolik oblíbenou veganskou kůží, ale osobně považuji z dlouhodobého hlediska skleněná záda za praktičtější, neboť se sklo neochmatá a bude vypadat pořád stejně – samozřejmě za předpokladu, že se vám nepodaří jej prasknout. Výrobce pak neuvádí, které sklo konkrétně použil, avšak lze usuzovat, že bude stejně dobře odolné vůči škrábancům a prasknutí jako skla jiných vlajkových modelů na trhu.

Po designové stránce je novinka věrná vzhledu předešlého modelu, kdy je jasnou dominantou kruhový fotomodul. Pokud tak telefon leží na rovném povrchu a budete na něm jen tak vyťukávat zprávu na klávesnici, telefon se nebude nijak viklat. Na druhou stranu může fotomodul způsobovat i určitý diskomfort při používání telefonu. Nejedná se o to, že by bylo nepohodlné telefon držet, ostatně si lze ukazováček pěkně zapřít o spodní hranu, ale spíše o jistotu úchopu. Během používání jsem byl tak o něco opatrnější při vytahování telefonu z kapsy než u telefonů s rovnějšími zády, kde jistota úchopu o něco lepší. Pochopitelně se nese s velkou skleněnou plochou také větší riziko poškrábání než u jednotlivých objektivů.

Fotomodul je ale velmi pěkný, decentně jej doplňuje logo Zeiss a v rohu telefonu nechybí ani LED přisvícení skládající se ze tří segmentů. Pokud telefon často používáte jako baterku, budete spokojeni, intenzita je skutečně vysoká, řekl bych stejná jako u iPhonu 16 Pro s nastavením svitu na nejvyšší intenzitu. V nastavení systému Viva (a většiny smartphonů s Androidem obecně) ale žádný posuvník nenajdete, můžete to však vyřešit skrze aplikace třetí strany.

Co se mi naopak hodně líbí, to jsou tlustší rámečky, které jsou mimochodem hliníkové, nikoliv titanové, jak by se mohlo na základě označení barevného provedení zdát. Rámečky mají broušenou povrchovou úpravu, kterou najdeme i u tlačítek na pravé straně. Vivo v tomto ohledu nijak neexperimentuje a přináší osvědčené řešení v podobě vypínacího tlačítka umístěného pod kolébkou ovládání hlasitosti.

Oblast, kde by se mohlo Vivo trochu polepšit, je pak haptická odezva. Ta není v žádném ohledu špatná, ale některé vlajkové telefony jsou napřed, a to konkrétně například Pixel 9 Pro či iPhone 16 Pro. Dokonce bych řekl, že i Realme GT 7 Pro má o něco lepší haptiku a vibrování je „rafinovanější“. Naopak na dnešní poměry je nadprůměrem slot (alespoň v této kategorii), který pojme dvě nanoSIM, jenž se nachází na spodní straně. Na závěr zmíním ještě vlajkovou ochranu IP68 pro globální trh. V Číně se novinka dokonce chlubí o krapet vyšší ochranou IP69, reálně je však schopnost odolat tryskající horké vodě pod vysokým tlakem vcelku zbytečná.

Líbilo se nám povedený design

vlajková odolnost

prémiové materiály

slot pro dvě fyzické SIM

Nelíbilo se nám haptika by mohla být ještě o fous lepší

Displej: skvost s milovanou čtečkou

Výrobce nenechal nic náhodě ani v oblasti LTPO OLED displeje, který má uhlopříčku 6,78" a chlubí se až 120Hz obnovovací frekvencí. To by samo o sobě nebylo nikterak nevšední, nebýt toho, že má obrazovka být schopna klesnout až na 0,1 Hz, čímž by měla být ještě šetrnější k baterii. V praxi to však není možné ověřit.

Obrazovka je mírně zakulacená po všech stranách a již z výroby chráněná fólií, která je sekundárním ochranným prvkem nad rámec použitého skla Armor Glass. To má nabídnout 11× větší odolnost oproti sklu použitému u modelu X100 Pro. Právě zaoblení pak přispívá k pohodlnému používání gest a nepochybně potěší i špičková jemnost 452 PPI. Ovšem ani v nižším nastavení s 2 400 × 1 080 px podle mě nebudete strádat a telefon logicky vydrží o něco déle na nabití. Dalším důležitým aspektem je pak maximální jas, který činí až 4 500 nitů, o skvělou čitelnost tak rozhodně není nouze. Velmi působivý je také minimální jas, kdy vás telefon nebude nepříjemně ozařovat v zatemněném pokoji apod. Samotná automatická regulace funguje příkladně. Navíc se nabízí i možnost personalizace jasu. V takovém případě vám telefon bude zobrazovat na malé ploše vodorovné či vertikální linky (případně neurčitý obrazec) a vy budete vybírat z možností, o co se jedná. Poté je automatický jas nastavený přesně na konkrétního uživatele, což považuji za velmi zajímavou a praktickou vychytávku. Stejně tak velmi chválím podporu Dolby Vision i HDR10+, na rozdíl od mnohé konkurence Vivo bylo ochotné připlatit za licenci.

Na závěr si rozhodně zaslouží zmínit ultrazvuková čtečka otisků prstů, se kterou se pojí hned několik předností. Osobně chválím již samotné vyšší umístění, které alespoň pro mě osobně znamená, že můžu odemykat bříškem palce a nemusím prst krčit, abych se dostal níž. Mnohem důležitější je pak, že se jedná o ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Není to sice větší senzor z Viva X80 Pro, avšak i tento snímač funguje špičkově a poradí si i s vlhkými/mokrými prsty, samozřejmě není podsvícený. V rámci nastavení si pak můžete stále vybrat z několika různých animací odemykání a při zhasnutém displeji stačí přiložit prst (bez zapnutého AoD), aby se zařízení odemklo.

Líbilo se nám špičkový LTPO OLED panel

nadprůměrný jas

regulace jasu na míru uživateli

ultrazvuková čtečka otisků prstů

Zvuk: nahlas i kvalitně

V případě zvukového projevu Vivo vsadilo na osvědčenou kombinaci reproduktoru dole a nahoře pro velmi hlasitý a kvalitní poslech se slušným basovým nádechem. V nastavení lze pak dohledat také funkci podobnou ekvalizéru, která může upravit zvukový projev. Ve výchozím nastavení je však nastavena tak, aby se inteligentně přizpůsobovala přehrávanému obsahu. Jack pochopitelně chybí.

Líbilo se nám solidní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: MediaTek válí

Vivo spolupracuje již nějakou dobu se společností MediaTek, která dodala moderní 3nm čipset Dimensity 9400. Za jeho výrobou stojí tchajwanské TSMC a jedná se o jeden z prvních čipsetů s architekturou spoléhající na „velká“ jádra, ačkoliv se jedná už o druhou generaci této architektury Dimensity. Čip je tedy také energeticky efektivní. Doprovází jej navíc štědré 512GB úložiště UFS 4.0 a 16 GB RAM LPDDR5X. Vzhledem k velikosti úložiště pak zřejmě nikoho nebude mrzet absence slotu pro paměťové karty.

Z hlediska hrubého výkonu se můžete podívat na přiložené výsledky benchmarku 3DMark, podle kterých se pochopitelně novinka řadí k těm nejvýkonnějším strojům současnosti. Ovšem ani v rámci běžného používání jsem nedokázal přijít na oblast spojenou s výkonem, kde bych měl k něčemu výtek. Telefon se fakticky nezahřívá (příliš se nezahřeje ani při benchmarcích) a stejně tak se použitý čipset jeví jako velmi schopný, co se týče energetické efektivity.

Líbilo se nám špičkový výkon bez zahřívání

velké úložiště i RAM

Výdrž baterie: dva dny bez zaváhání

Vivo nasadilo moderní křemíkovou baterii s kapacitou 6 000 mAh, kterou lze nabíjet až 90 W drátově a 30 W bezdrátově. Pokud bychom tak nabíjecí výkony porovnali s výkony dřívějších modelů výrobce, jsou mírně nižší, což je daň právě za nový typ baterie, která je v tomto případě pouze jedním článkem. Na druhou stranu, i tak jsou zmíněné výkony více než dostačující a výrazně předčí mnohou konkurenci. Osobně jsem naměřil schopnost se dostat z 1 % na 75 % za velmi pěkných 31 minut a na 90 % za 42 minut. Vzhledem k nadprůměrné kapacitě baterie si tak rozhodně stěžovat nelze, navíc nechybí ani reverzní bezdrátové nabíjení, které (na rozdíl od Pixelů 9) funguje i s připojeným kabelem k telefonu. V rámci nastavení baterie pak můžete sledovat její reálnou kapacitu, nastavit si styl ukazatele nabití či aktivovat rychlé nabíjení, ve výchozím stavu je totiž vypnuté.

Líbilo se nám parádní výdrž

rychlé nabíjení navzdory obří baterii

podpora bezdrátového (reverzního) nabíjení

Konektivita: se vším všudy?

Vzhledem k modernímu čipsetu zřejmě nepřekvapí, že neschází Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, navigační služby GPS, GLONASS, Galileo či BDS i infraport. Oproti některé konkurenci si navíc novinka rozumí s eSIM. Technologie UWB sice schází, avšak vzhledem k její extrémně limitované využitelnosti to nelze považovat za zásadní nedostatek.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: božský teleobjektiv

Parametry fotoaparátů si můžete prohlédnout v přiložené tabulce, ale znalejší vědí, že už X100 Pro excelovalo teleobjektivem. Vlastnosti snímače se sice změnily, stejně jako úroveň přiblížení, teleobjektiv však stále zůstává blízko hodnotě 4násobného zoomu, konkrétně 3,7×.

Hlavní snímač 3,7× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamera Rozlišení 50 Mpx 200 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1,57 f/2,67 f/2,0 f/2,0 Označení snímače Sony LYT-818 ? ? ? Ohnisková vzdálenost 23 mm 85 mm (135 mm pro portréty) 15 mm (úhel záběru 119˚) 20 mm Velikost senzoru 1/1,28" 1/1,4" 1/2,76" ? Druh ostření PDAF, laserové AF vícesměrové PDAF AF fixní Optická stabilizace ano ano ne ne

Senzor o rozlišení 200 Mpx se tak stal mým primárním snímačem. Mnozí již obecně upřednostňují teleobjektivy před hlavním snímačem, nehledě na ultraširokoúhlý objektiv, ovšem zde to platí dvojnásob. Co dělá z tohoto teleobjektivu tak senzační fotoaparát, to je nikoliv samotná úroveň přiblížení, kterou konkurence překoná, ale fantastická kvalita fotografií téměř za všech světelných podmínek. Každý přitom zřejmě ví, že vyfotit něco na teleobjektiv smartphonu za zhoršeného světla je poměrně náročné, případně to telefon automaticky „vzdá“ a preferuje digitální zoom z hlavního senzoru. To však není případ Viva X200 Pro, které sází na velký senzor s clonovým číslem f/2.7, což znamená, že například v noci během pokojového osvětlení můžete zachytit fantastické portréty. Navíc lze tento snímač použít také pro pořizování makro záběrů, které samozřejmě vypadají stejně úžasně. Osobně jsem tak nafotil stovky fotek rodiny, které vypadají skvěle. Ostatně i snímky Martina z Číny, kde byla série představena, o tom vypovídají.

Abych však nezůstal pouze u teleobjektivu, počítat můžete také s vysoce kvalitním primárním senzorem. Ten je mezigeneračně sice menší, avšak výrobce uvádí, že by měl dosahovat stejných kvalit. V kombinaci s optikou Zeiss a naladěním softwaru se přitom můžete těšit rovněž na excelentní záběry plné detailů a pěkných barev. Ultraširokoúhlý objektiv je pak ve srovnání se zbytkem výbavy „nejhorší“, i když rozhodně špatný není. S čím si však neumí až tak dobře poradit, to jsou zhoršené světelné podmínky, kde to konkurence umí již o dost lépe. U příští generace lze tedy předpokládat, že Vivo sáhne po vyspělejším senzoru, alespoň v to doufám.

Selfie kamerka překvapivě rovněž není kdovíjak úžasná a konkurence mnohdy pracuje s lepšími senzory. Na druhou stranu zvládá již od začátku 4K (u modelu X100 Pro k přidání této funkce došlo formou aktualizace) a běžně (ne)náročnému uživateli (mně určitě) postačí. Dámy, které si potrpí na časté pořizování selfies, by však nepochybně našly i vhodnější telefony.

Video lze natáčet až v 8K s 30 FPS (pouze na hlavní snímač), ovšem mnohem důležitější je podle mě zmínit, že nechybí podpora 4K s 120 FPS na primární fotoaparát i teleobjektiv. Takto si můžete následně například pěkný záběr zpomalit, respektive z něj udělat slo-mo video. Kvalita videa je pak velmi slušná, na čemž se podílí také kvalitní stabilizace. Překvapivě dobře funguje rovněž videoportrét, který vám, jak název prozrazuje, natočí portrétní video. Rozhodně doporučuji vyzkoušet minimálně v kombinaci s teleobjektivem.

Vivo X200 Pro Full HD 30 FPS režim Jeviště

Vivo X200 Pro 4K 60 FPS

Vivo X200 Pro 8K 30 FPS

Líbilo se nám fantastický teleobjektiv

úžasné portrétní záběry i makro

překvapivě kvalitní videoportrétní video

kvalitní primární snímač

Nelíbilo se nám slabší ultraširokoúhlý objektiv a selfie

Software: příslib dlouhé garance

V telefonu najdeme Android 15 s nadstavbou Funtouch OS 15, která se mně líbí o dost víc než například nadstavba Xiaomi a přijde mi přehlednější. Do čistého Androidu má sice poměrně daleko, na druhou stranu však máte možnosti různých úprav systému a dalších nastavení, což mnozí ocení. Vivo rovněž nabízí velmi solidní garanci 4 velkých aktualizací OS a 5 let bezpečnostních záplat. Na úplnou špičku tedy nedosáhne, reálně je však podpora dostačující. Stejně tak v systému najdeme různé vychytávky umělé inteligence od Googlu, například Circle to Search nebo asistenta Gemini, který je také ve Zprávách. Pohyb v systému je svižný, pouze bych ocenil, kdyby si výrobce ušetřil předinstalované aplikace, jako je Facebook, Booking.com a TikTok. Naštěstí je však lze alespoň snadno odstranit.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

funkce AI

Nelíbilo se nám balast

Zhodnocení

Vivo X200 Pro je špičkovou vlajkovou lodí, která si vás snadno získá především fantastickým teleobjektivem, úctyhodným výkonem, parádní obrazovkou a také prvky, jako je ultrazvuková čtečka otisků prstů, velká křemíková baterie či rychlé nabíjení. V kontrastu s teleobjektivem sice trochu zamrzí ne tak úchvatná ultraširokoúhlá kamerka či selfie snímač, avšak ve výsledku se stále jedná o skvělou volbu pro nejnáročnější, kteří vyžadují výše uvedené a prémiový design.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz