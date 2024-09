S příchodem řady Pixel 9 přešel Google na duální strategii u nejlépe vybavených modelů Pro, které (kromě skládacího Foldu) nabízí ve dvou velikostních provedeních. Google je nijak zásadně neodlišil, což je bezpochyby velmi sympatický přístup. Jak se dvojice Pixelů 9 Pro (ne)liší a čím si mě získala?

Kromě nástupce loňského Pixelu 8 Pro jsme se dočkali také jeho kompaktního provedení, které se kromě gramového rozdílu v hmotnosti rozměrově neliší od „základního“ Pixelu 9. Jak se dvojice povedla? A nevyplatí se ušetřit koupí Pixelu 9?

Technické parametry Google Pixel 9 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 152,8 × 72 × 8,5 mm , 199 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Google Tensor G4 , , GPU: ano Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 024 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 700 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost srpen 2024, 27 990 Kč Technické parametry Google Pixel 9 Pro XL Kompletní specifikace Konstrukce 162,8 × 76,6 × 8,5 mm , 221 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Google Tensor G4 , , GPU: ano Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 024 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 060 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost srpen 2024, 30 490 Kč

Obsah balení: stylové a environmentální

Podobně jako u Pixelu 9 budu chválit krabičku i v případě Pixelů 9 Pro. Ostatně oni se ani nijak neliší, neboť najdeme identický obsah i formu balení u všech Pixelů 9 dostupných na českém trhu. Balení je totiž ve srovnání se skutečně nudnými krabičkami většiny výrobců (čest Motorole a možná několika dalším) velmi pěkně zpracované. Hlavní viditelnou část tvoří papírový „rukáv“, pod nímž již najdeme kompletně recyklovanou/recyklovatelnou krabičku.

Líbí se mi, že je krabička „vyřezána“ přesně na míru danému Pixelu, tedy i nový fotomodul má vlastní ochranou část. Google se navíc chlubí tím, že je krabička výrazně odolnější vůči poškození, což je určitě dobře. V balení bez plastu se můžete těšit na telefon, nástroj k vytažení SIM, příručky a také USB-C/USB-C kabel. Dříve dodávaná redukce mezi USB-A/USB-C již schází, ale popravdě to nevnímám jako ústupek, osobně jsem ji například nikdy nepoužil.

Líbilo se nám stylové balení bez plastů

Konstrukční zpracování: můj brácha má prima bráchu

To, že se Google snaží přicházet s něčím novým (ačkoliv by vlastně ani nemusel), dosvědčuje i letošní modernizovaný design, kde si okamžitě můžeme všimnout proměny na zadní straně. Z protáhlého fotomodulu navázaného na samotné boky zařízení se stal oválný fotomodul, který je relativně vystouplý, ale ničemu to nevadí. Můžete si o něj totiž v případě potřeby zapřít prst a zároveň se nemusíte obávat, že by se kvůli němu telefon viklal na rovných površích.

Navzdory rozdílům v oblasti rozměrů a hmotnosti (viz katalogy) musím zmínit, že se mi držely a používaly dobře oba modely. Osobně bych si určitě vybral menší Pixel 9 Pro, avšak pokud inklinujete k co největší obrazovce, je vaše volba jasná. V obou případech se pak můžete těšit na kombinaci lesklých hliníkových rámečků (avšak oproti mnoha výrobcům se nejedná o výrazně lesklé provedení, ale umírněnější podobu) a matná skleněná záda s ochranou Corning Gorilla Glass Victus 2. Stejně tak vám bude k dispozici ochrana dle IP68 či velmi povedená haptická odezva, která řadí Pixely 9 k naprosté špičce mezi smartphony, jen iPhony mají v této oblasti subjektivně stále malý náskok.

Příznivce Pixelů jistě nepřekvapí ani umístění fyzických ovládacích tlačítek, kdy se vypínací tlačítko nachází nad kolébkou ovládání hlasitosti. Jejich umístění je ideální a neměl jsem problém je snadno a rychle nahmatat ani na jednom z modelů, ačkoliv logicky Pixel 9 Pro padne do dlaně díky kompaktnějším rozměrům o něco lépe. Pozitivně hodnotím také „mřížku“ hlasitého reproduktoru na spodní straně či zachování podpory klasických nanoSIM v kombinaci s eSIM, ačkoliv je podle mě jen otázkou času než výrobci, jako je Google a Apple, začnou i v Evropě spoléhat čistě na eSIM. Podpora paměťových karet, kterou Pixely nikdy nedisponovaly, pak logicky schází i tentokrát.

Google Pixel 9 a Pixel 9 Pro XL

Líbilo se nám parádní haptická odezva

Model Pro ve dvou velikostech

odolnost IP68

líbivý design

praktická záda, na kterých neulpívají otisky

Displej: s vyšším jasem a LTPO

S rozdílnými rozměry logicky přichází i jiné velikosti obrazovek, a to konkrétně 6,3" a 6,8" s jemností 495, resp. 486 PPI. V obou případech byly nasazeny tzv. Super Actua panely, které se vyznačují vyšším jasem oproti Pixelu 9 i podporou technologie LTPO zastropovanou 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas je přitom v rámci přímého srovnání u Pixelů 9 Pro skutečně vyšší, i když jsem byl velmi spokojen i v případě Pixelu 9. Zkrátka se můžete spolehnout na to, že snadno přečtete vše, i když máte sluneční brýle a na displej „praží“ polední sluníčko. 120Hz obnovovací frekvence je rovněž více než dostačující. Je sice pravdou, že někteří výrobci nabídnou i více, ale vlastně je to zbytečné, zejména u ne-herních smartphonů. Podobně jako smartphony Samsung, bohužel Pixely 9 nemají certifikaci Dolby Vision (iPhony se jí mohou pochlubit), nicméně zvládají HDR10+ i Hybrid Log-Gamma.

Na čem by mohl Google trošku zapracovat, to je velikost „průstřelu“, ačkoliv je výrazně menší než Face ID u iPhonů a obsahuje novou 42Mpx selfie kamerku, tudíž lze velmi snadno omluvit. Můžete se aspoň spolehnout na příkladně tenké rámečky po všech stranách, což rozhodně chválím. Druhým bodem, kde by to šlo ještě o trochu lépe, je typ použitého skla. Gorilla Glass Victus 2 reprezentuje to druhé nejlepší v nabídce výrobce Corning, avšak novější Gorilla Glass Armor jej předčí nejen v odolnosti, ale především díky schopnosti absorbovat až 75 % odlesků, což je neskutečně praktické a prozatím toto sklo najdeme pouze u Galaxy S24 Ultra.

Nová ultrazvuková čtečka funguje skvěle.

Kde budu naopak již jen chválit, to je nová možnost biometrického rozpoznání uživatele. Jednou z podle mě zbytečně málo komunikovaných novinek ze strany Googlu je totiž nasazení ultrazvukové čtečky otisků prstů. Předešlé modely se vždy spoléhaly na optické čtečky, a proto se jedná o důležitý upgrade. Ultrazvukovou čtečku otisků prstů navíc najdeme v celé řadě Pixel 9 (s výjimkou Foldu, který ji má z pochopitelných důvodů na boku a jedná se o kapacitní senzor), Google tedy nedělá žádný rozdíl mezi Pro a „ne-Pro“. Použitá ultrazvuková čtečka otisků prstů pochází od Qualcommu, ačkoliv se nejedná o fantastickou čtečku z Viva X80 Pro, výrobce se chlubí tím, že je v současnosti nejbezpečnější a nejrychlejší na trhu.

Vzhledem k ne zcela pozitivní historii čteček u Pixelů jsem byl na tuto novinku velmi zvědavý a v žádném ohledu mě nezklamala. Čtečka je extrémně rychlá, spolehlivá a funguje s mastnými, zpocenými či vyloženě mokrými prsty. Ze zkušeností lze navíc konstatovat, že bude příkladně fungovat i v tuhých mrazech během zimy, kdy bývá (zejména, pokud nenosíte rukavice) s optickou čtečkou občas problém. Na novou čtečku navíc ani není potřeba prst přiložit, stačí se čtečky spíše jen letmo dotknout a je hotovo. Podle některých je dokonce o fous rychlejší než čtečka u nové řady Galaxy S24. Ačkoliv přímé osobní srovnání nemám, vlastně bych se tomu ani nedivil, přestože se jedná o senzory od jednoho výrobce.

Líbilo se nám technologie LTPO

kvalitní zobrazovací panel

ultrazvuková čtečka otisků prstů

tenké rámečky, vysoká jemnost i jas

Nelíbilo se nám bez podpory Dolby Vision

Zvuk: jedna radost

Pixely 9 Pro jsou, stejně jako Pixel 9, osazeny dvojicí reproduktorů, které vás rozhodně nezklamou, neboť hrají pěkně nahlas a neschází jim ani solidní basový nádech či solidní stereo efekt. V nastavení lze pak aktivovat také efekt prostorového zvuku nebo tzv. Čistý zvuk volání, který funguje v zařízení a snižuje hluk v pozadí během hovorů. V průběhu hovorů jsem pak evidoval vždy jasný a zřetelný hlas na obou koncích „linky“. Pro mě velmi oblíbenou funkcí Pixelů je pak „Co to hraje“, kdy telefon identifikuje skladby, jež zazní ve vašem okolí. Tímto způsobem například „analyzuji“ skladby z mé oblíbené stanice Color Music Radio a následně si je přidávám do playlistu v aplikacích, jako je Tidal či YouTube Music. Je sice pravda, že české skladby tato funkce nerozezná, ale osobně jsem se tímto necítil nijak omezován.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory

chytré doprovodné funkce

Výkon hardwaru: nejnovější „Géčko“

Nový Google Tensor G4 má podle výrobce zprostředkovat o 20 % svižnější prohlížení internetu, o 17 % rychlejší spouštění aplikací a celkově lepší energetickou efektivitu v rámci běžných aktivit, jako je focení, natáčení videa či streamování obsahu na YouTube. Ačkoliv se nemůže výkonem srovnávat s tím nejlepším od Applu či Qualcommu, nemohl jsem si během používání modelů Pro (i základního Pixelu 9) stěžovat na nedostatek svižnosti či zvýšené zahřívání. Právě druhá zmíněná oblast je přitom podle mého názoru v běžném provozu důležitější než co nejvyšší „hrubý“ výkon. Zatímco výkonu mají moderní vlajkové smartphony zpravidla více, než reálně potřebují (resp. než kolik jej potřebují uživatelé), zvýšené zahřívání trápí mnoho z nich, Pixelů 9 tomu tak naštěstí není. Z hlediska chlazení je na tom pak logicky nejlépe Pixel 9 Pro XL, který má největší chladící plochu, resp. odpařovací komoru, což mu umožňuje i výkonnější nabíjení ve srovnání se zbytkem řady.

Samozřejmě nelze vyvrátit často používaný argument, že by Pixely 9 zkrátka „ten výkon měly mít“, ale v praxi se rozhodně ochuceni cítit nebudete. Ostatně již u příští generace Pixelů 10 bychom se mohli dočkat zvratu, neboť má výrobu obstarávat tchajwanské TSMC, který je po technologické stránce napřed před Samsungem, jenž obstarává výrobu současných Tensorů.

Oproti Pixelu 9 se pak mohou uživatelé Pixelů 9 Pro těšit rovnou na 16 GB RAM LPDDR5X, avšak velikost úložiště stále startuje jen na 128 GB. Vytýkal jsem to již u Pixelu 9, avšak u Pixelů 9 Pro to platí dvojnásob. Modely Pro by zkrátka měly mít 256 GB již v základu, ostatně i Apple si to alespoň u iPhonu 15 Pro Max uvědomuje, přestože nabízí, stejně jako Google, jednoduché cloudové řešení jako alternativu k fyzickému úložišti. Samotný typ úložiště UFS 3.1 mě pak nijak nelimitoval v průběhu používání, rychlosti sice nejsou tak závratné jako u UFS 4.0, avšak podobně jako v případě výkonu čipsetu si toho vlastně nemáte příliš šanci všimnout, pokud nebudete zkoumat výsledky benchmarků.

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9

Líbilo se nám dostatečný výkon bez zahřívání

16 GB RAM

Nelíbilo se nám Modely Pro by v základu měly mít 256 GB

čipset nenabídne tolik výkonu, kolik by měl/mohl

Výdrž baterie: nejrychlejší nabíjení v historii Pixelů

Zatímco Pixel 9 Pro disponuje baterií o kapacitě 4 700 mAh, Pixel 9 Pro XL nabídne 5 060 mAh, což značí mezigenerační nárůst o 10 mAh. Modelům Pro oproti základnímu Pixelu 9 hraje do karet nasazení LTPO obrazovky, ve výsledku jsem však registroval stejnou výdrž jako v případě Pixelu 9, tedy průměrně 1,5 dne používání s možností se relativně snadno dostat na 2 dny na nabití. Tato hodnota zřejmě nikoho vyloženě neoslní, ovšem ani nezklame, jedná se o solidní výdrž, která většině postačí.

O něco více zvědavý jsem byl na nabíjení. Zatímco v případě Pixelu 9 Pro se dočkáme jen pomalejšího nabíjení v podobě dosažení cca 55 % za 30 minut, u Pixelu 9 Pro XL se má jednat o 70 %, což zhruba odpovídá realitě. V rámci vlastního měření jsem konkrétně naměřil schopnost telefonu se nabít ze 3 na 86 % za 48 minut, do plna pak přibližně za hodinu a čtvrt. Dostat se na 70 % tak skutečně trvá „jen“ půl hodinky. Pochopitelně Pixely 9 stejně jako telefony Samsung či Apple stále drtí čínská konkurence, která nabídne plné nabití třeba jen v rámci 20 minut, ale každý pokrok je pozitivní, Pixel 9 Pro XL si tak určitě zaslouží pochvalu. Kromě 12W bezdrátového nabíjení skrze běžné nabíjecí podložky standardu Qi disponuje rovněž 23W nabíjením (21 W u Pixelu 9 Pro) v případě využití bezdrátového nabíjecího stojánku od Googlu (tzv. Pixel Stand 2. generace). K dispozici je rovněž reverzní bezdrátové nabíjení, avšak možnost limitovat maximální úroveň nabití třeba jen na 80 % schází. Stejně tak mi chybí standard Qi2, který má v jednom ze dvou profilů podporu magnetického uchycení. Podle vyjádření Googlu by tato vychytávka nepřinesla žádný reálný užitek (dovolím si nesouhlasit), avšak v Google Store paradoxně nabízí hned několik pouzder, které MagSafe (či zmíněný profil Qi2) nahradí.

Na závěr dodám, že v nastavení lze dohledat rovněž možnost zjištění informací o tom, kdy byla baterie vyrobena, respektive kdy byla spuštěna do provozu, což se může v budoucnu hodit při prodeji/nákupu použitého telefonu.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

rychlejší nabíjení u Pixelu 9 Pro XL

Nelíbilo se nám schází Qi2

s ohledem na čínskou konkurenci stále pomalejší nabíjení

Konektivita: nově i se satelity

Řada Pixel 9 podporuje nově satelitní konektivitu, která bude alespoň prozatím fungovat pouze na území USA (spuštěna má být do konce roku) a sloužit pouze k přivolání pomoci v případě potřeby. České uživatele tak rozhodně více potěší podpora Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (se dvěma anténami pro lepší kvalitu připojení), NFC či standardní výčet navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Modely Pro kromě toho disponují také čipem UWB, který poslouží například k odemknutí kompatibilního automobilu.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: pětinásobný teleobjektiv, který jinde jen tak nenajdete

Jednou z hlavních předností modelů Pro je fakt, že nabízí shodnou fotovýbavu, což se jen tak nevidí a konkurence v této oblasti přináší vždy menší/větší kompromis. Zejména menší Pixel 9 Pro má tak ambice zaujmout všechny náročnější fotografy, neboť disponuje pětinásobným teleobjektivem, který zkrátka u žádného jiného takto velkého/malého telefonu nenajdete.

Vzhledem k historii Pixelů, úzkému zaměření Googlu právě na oblast fotoaparátů, novému čipsetu a AI se nebojím označit nové Pixely 9 Pro za jedny z nejlépe fotících smartphonů na trhu a v případě Pixelu 9 Pro o nejlépe fotící smartphone v dané velikosti. Pixely 9 jsou také skvělou volbou pro všechny, kteří „zkrátka jen chtějí fotit“ a nechtějí se zabývat přílišným nastavováním, protože to za ně vyřeší již mobil. Pokud tak například ponecháte režim focení v nastavení „Obecné“ a aktivujete pětinásobný teleobjektiv, může se stát, že při zaostření v horších světelných podmínkách či na předmět, který je příliš blízko, budete namísto toho reálně fotit na hlavní snímač. V případě aktivace režimu „Profi“ vám pak již telefon dává kompletní kontrolu nad tím, na který snímač fotíte, včetně možnosti aktivace nativního rozlišení snímače či focení do RAW. Na výběr tedy mají obě skupiny mobilních fotografů.

Fotoaparátům lze jen stěží něco vytknout, avšak nejvíc nadšený jsem právě ze zmíněného pětinásobného teleobjektivu. Pomocí něj se mi povedlo zachytit velmi pěkné snímky objektů v pohybu (dětí), které zaujmou krásným bokeh efektem, špičkovou úrovní detailů i líbivými barvami. Stejných předností si lze všímat i u dalších objektivů a prakticky vám nebude scházet zhola nic, neboť máte kromě již zmíněného teleobjektivu, hlavního snímače a ultraširokoúhlého objektivu také možnost pořizovat makro snímky díky automatickému ostření u ultraširokoúhlého objektivu. V tomto ohledu však zamrzí, že Pixely 9 Pro nejsou vybaveny teleobjektivem, který by byl schopný ostřit z menší vzdálenosti, takové Vivo X100 Pro je v tomto ohledu výrazně lepší alternativou, zejména pokud fotíte rádi makro záběry. Ty z Pixelů 9 se rozhodně řadí k těm lepším, ale na makro záběry z fantastického teleobjektivu zmíněného Viva dost ztrácí.

Google přináší také několik speciálních vychytávek, jako je například vylepšení snímků pořízených 30× zoomem. Nutno dodat, že funkce se na telefonu objevila až ke konci testování a nelze od ní očekávat zázraky. Pomocí AI dojde k zostření snímků, což situaci někdy pomůže, jindy podle mě naopak zhorší. U písma jsem si všiml podivně zdeformovaných znaků, v případě AI zostření obličeje byl však finální výsledek lepší. K dispozici je také funkce „Přidej mě“ pro pořizování skupinových snímků (či vytváření srandovních fotokompilací třeba jen v jednom) nebo „Kouzelný editor“. Právě ten vám může do snímku přidat realisticky vypadající předměty, snímek automaticky orámovat apod. Fantazii se meze nekladou, stačí zadat textový prompt a chvíli čekat. Prompt lze zadat v českém jazyce. Pokud neobsahuje nic závadného (typicky termíny jako krev, vražda atd.), AI váš požadavek splní.

Google Pixdl 9 Pro selfie video 4K 30 FPS

Pixel 9 4K 60 FPS interiér

Pixel 9 4K 60 FPS

Pixel 9 1080p 30 FPS režim stabilizace Aktivní

Pixel 9 4K 30 FPS režim švenkování

Pixel 9 4K 30 FPS režim švenkování

Na závěr zmíním, že neschází podpora 8K videa, které lze zachytit na hlavní snímač a teleobjektiv, či podpora 4K s 60 FPS na všechny fotoaparáty, včetně selfie. Ta potěší líbivými barvami, dostatkem detailů, správným ostřením a v neposlední řadě také nadprůměrným rozsahem.

Líbilo se nám velmi kvalitní fotovýbava

pětinásobný teleobjektiv i u kompaktního Pixelu 9 Pro

nejrůznější funkce AI

povedená selfie kamerka

Nelíbilo se nám teleobjektiv by mohl ostřit z menší vzdálenosti (nezvládá makro)

Software: chce to ještě čas

Pixel 9 Pro (XL) dorazil s velmi dlouhou 7letou softwarovou podporou, což znamená garanci vždy nejnovějších bezpečnostních záplat i nejnovější verze Androidu, ačkoliv je v tomto kontextu trochu škoda, že nebudeme mít „o jeden Android navíc“, neboť v telefonu najdeme stále Android 14. V každém případě se můžete těšit na chvályhodnou absenci balastu v podobě aplikací typu booking.com, TikTok apod. Samozřejmostí je velmi přehledné a jednoduché prostředí, v němž se oproti mnoha čínským značkám rychle zorientujete. Osobně mám rozhraní Pixelu velmi v oblibě a doporučil bych jej třeba i majitelům iPhonů, kteří uvažují o přechodu na Android.

Během uvedení novinek pak Google zcela pochopitelně věnoval velkou část prezentace AI, podobně jako u konkurence se ale prozatím nemůžeme těšit ze všech možností. Telefony jsem testoval ještě před uvedením na trh, tudíž jsem mohl být částečně limitován i tímto, avšak jednoduše nepočítejte s tím, že si alespoň v tuto chvíli budete užívat veškerých vychytávek prezentovaných během uvedení. Oproti testování Pixelu 9 jsem si mohl vyzkoušet například Pixel Screenshots, avšak překvapivě se tato možnost objevila pouze na Pixelu 9 Pro XL (nasazení funkcí je tedy skutečně postupné) a pouze s aktivovanou AJ. Rovněž vylepšování snímků pořízených s 30násobným zoomem se objevilo až ke konci testování. Povídání s Gemini je pak limitováno tím, že spoustu věcí neumí, resp. vám to alespoň bude tvrdit (například, že nemá přístup k různým Google aplikacím), avšak optikou „běžné AI“ funguje bez výtek. Vcelku logicky se prozatím nedočkáme ani funkce Call Notes, která by uměla udělat zápis z telefonních hovorů.

Ve výsledku je tedy potřeba zkrotit vaše očekávání, pokud se nemůžete dočkat všech prezentovaných funkcí AI, ostatně sám Google uvádí, že mnohé k nám dorazí až později a některé třeba vůbec kvůli různým nařízením. To skutečně důležité, za což považuji Gemini či možnosti různě vylepšovat snímky, však budete mít k dispozici již nyní. Zmíním také, že společně s nákupem modelů Pro zdarma získáte rok Gemini Advanced, a to spolu s 2TB úložištěm na cloudu.

Líbilo se nám garance 7leté podpory

víceméně čistý Android

postupné rozšiřování umělé inteligence

Nelíbilo se nám v současnosti jsou funkce AI v ČR omezené

Zhodnocení

Pixely 9 Pro zaujmou skvělou fotovýbavou, kvalitními displeji s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů i dlouhou softwarovou podporou a v neposlední řady i množstvím funkcí AI. V tomto kontextu je ale zároveň vhodné zmínit, že ne všechny kouzla AI už jsou dostupná, v tomto ohledu je tak potřeba se obrnit trpělivostí.

Z nevýhod musím zmínit „startovací“ 128GB úložiště, teleobjektiv bez schopnosti pořizovat makro snímky či absenci velmi praktického skla Gorilla Glass Armor. Pochválit naopak musím nejrychlejší nabíjení v dějinách Pixelů u Pixelu 9 Pro XL, kvalitní dílenské zpracování s originálním designem či parádně hrající hlasité reproduktory.