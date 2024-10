apple-iphone-16-pro-max

Hledáte smartphone se skutečně velkou obrazovkou, který má výkonu na rozdávání, špičkovou fotovýbavu a perfektní výdrž na nabití? Pak by vás mohl zaujmout iPhone 16 Pro Max, který je tradičně tím ve všech ohledech nejlepším iPhonem, který si aktuálně můžete pořídit. Měli byste uvažovat o jeho nákupu?

S ohledem na současný trend zvětšování obrazovek se Apple rozhodl u letošní řady iPhone 16 Pro nabídnout ještě větší úhlopříčku, která se zvětšila o 0,2", zároveň však nedošlo k výraznému nabobtnání rozměrů. iPhone 16 Pro Max díky tomu představuje dosud největší iPhone v historii, který má nejen největší (6,9") obrazovku, ale také největší baterii.

Obsah balení: klasika od Applu

Podobně jako v minulých letech, i balení iPhonu 16 Pro Max je velmi kompaktní a obsahuje skutečně jen to nezbytné, tedy pletený USB-C/USB-C kabel a legislativou vyžadované manuály. Novinkou je, že výrobce již nepřibalil ikonickou nálepku s logem nakousnutého jablka. Jedinou možností, jak ji k nákupu nového iPhonu získat, je navštívit kamennou prodejnu Apple a zažádat si o ni, což pro českého zákazníka automaticky znamená výlet do zahraničí.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: větší, ale ne o moc

Oproti nedávno testovanému iPhonu 16 je iPhone 16 Pro Max na druhé straně spektra, co se velikosti, displeje, baterie či fotovýbavy týče. Rozdíl pochopitelně najdeme také v použitých materiálech, v tomto případě jde o titan (třídy 5) oproti hliníku u „základní“ dvojice iPhonů. Použití titanu má zajistit vyšší odolnost při zachování relativně přívětivé hmotnosti. Ta je ostatně oproti iPhonu 15 Pro Max jen o 6 gramů vyšší, což je vzhledem k většímu displeji i baterii až překvapivě dobré. Nejzásadnější změnou z pohledu rozměrů je nárůst výšky o 3 milimetry, mobil je také širší o milimetr, avšak tloušťka 8,3 mm zůstává. Ve výsledku tak potenciální zákazníky přecházející z předešlého modelu Pro Max jistě potěší, že novinka není o moc větší.

Po designové stránce iPhone 16 Pro Max příliš neexperimentuje a víceméně vypadá stejně či velmi podobně jako předešlá generace. Minimálně v testovaném provedení označovaném jako „Přírodní titan“ musím pochválit za matné rámečky, na kterých nejsou viditelné otisky. Díky matným skleněným zádům nebudete otisky muset řešit ani na zádech. Zajímavostí je rovněž nasazení nové generace ochranného skla Ceramic Shield, která má být o 50 % odolnější ve srovnání s předešlou verzí, sklo jako má být dvakrát tvrdší než nejodolnější skla u jiných smartphonů. Je veřejným tajemstvím, že za tímto sklem stojí společnost Corning, jejíž skla „Gorilla“ najdeme u telefonů s operačním systémem Android. Samozřejmostí je rovněž ochrana IP68 s odolností do 6 metrů po dobu 30 minut.

Zřejmě největší novinkou u dvojice modelů Pro je pak nasazení tlačítka Ovládání fotoaparátu na pravém boku. Při srovnání s iPhonem 16 jsem si navíc všiml jedné zajímavosti, která bude možná (vzhledem k rozdílným velikostem smartphonů) pro někoho trochu překvapivá. Apple se totiž rozhodl umístit tlačítko ve stejné vzdálenosti od spodní strany, takže ať si koupíte největší Pro Max nebo základní iPhone 16, bude pro vás stejně (ne)snadné jej nahmatat.

Samozřejmostí je špičková haptická odezva.

V předešlé recenzi jsem zmínil, že dám ještě novému ovládacímu prvku šanci a udělám závěr až po dlouhodobějším používání, kdy budou dostupné veškeré funkce. Ani s iPhonem 16 Pro Max jsem však novince nepřišel na chuť. Ovládání fotoaplikace mi tímto způsobem trvá déle a nastavit správnou hodnotu (typicky přiblížení) je obtížnější, neboť se musím více soustředit. Typicky se jedná o případ, kdy fotíte na ultraširokoúhlý objektiv a chcete se vrátit na hlavní snímač, nicméně se vám pomocí tohoto prvku povede navolit například 0,9× či 1,1× přiblížení. V tuto chvíli tlačítko nelze použít ani jako dvojfázovou spoušť, což by se nabízelo, avšak Apple slibuje, že tuto funkci zpřístupní ještě letos. V tomto kontextu je zajímavé zmínit, že tato verze iOS nemá expozici ještě přeloženou do českého jazyka, což je u Applu krajně nezvyklé.

Kromě Ovládání fotoaparátu je k dispozici stále také Akční tlačítko, pomocí něhož lze například rychle spustit svítilnu, změnit zvukový režim nebo aktivovat fotoaparát. Ostatně, pokud chcete, můžete nyní díky dvojici zmíněných fyzických tlačítek spustit fotoaparát u zamknutého telefonu rovnou čtyřmi způsoby, a to podržením tlačítka Ovládání fotoaparátu, stiskem (předem nastaveného) Akčního tlačítka, svajpnutím obrazovky doleva či použitím zkratky ze spodního rohu displeje. Z pohledu podpory SIM karet nechybí slot pro jedno nanoSIM a samozřejmě i možnost do telefonu „nahrát“ modernější eSIM. Samozřejmostí je také špičková haptická odezva, kterou se konkurence stále snaží dotáhnout.

Líbilo se nám matná povrchová úprava rámečků i zad

líbivé barevné provedení

špičková haptická odezva

ochrana IP68 s testem ponoření do 6 metrů

Nelíbilo se nám diskutabilní přínos tlačítka Ovládání fotoaparátu

Displej: 120Hz paráda s tenkými rámečky

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, nový Pro Max není až o tolik větší oproti předešlé generaci, přestože má o 0,2" větší displej. „Kouzlem“, které toto umožnilo, je ztenčení rámečků, jež jsou skutečně extrémně tenké a samozřejmě také symetrické po všech stranách. Novince to dodává na prémiovosti a větší uhlopříčka při zachování stejných či jen nepatrně větších rozměrů je samozřejmě vždy vítaná. Displej je navíc špičkový i ve všech ostatních oblastech, jako je maximální i minimální jas, již zmíněné nasazení nového ochranného skla Ceramic Shield či podpora 120Hz obnovovací frekvence. Díky nasazení LTPO OLED panelu je také možné regulovat obnovovací frekvenci a snížit ji třeba jen na 1 Hz, s čímž se pojí také Always-On, který u „základních“ 60Hz iPhonů nenajdete.

Displej, který Apple označuje jako Super Retina XDR OLED, podporuje Dolby Vision, HDR10 a má jemnost 460 PPI. Kaňkou na kráse by pro někoho mohl být snad jen „průstřel“ Dynamic Island. Šušká se, že by mohl být u příští generace menší, případně Apple senzory postupně skryje přímo pod obrazovku, avšak i v současné podobě si na něj rychle zvyknete a nepůsobí nijak zvlášť rušivě. Biometrické rozpoznávání obličeje Face ID funguje ve všech světelných podmínkách špičkově.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

podpora Dolby Vision i HDR10

Always-On

špičkový OLED panel s vysokým jasem

spolehlivé Face ID

Zvuk: za jedna s hvězdou

Reproduktory jsou ještě o něco lepší než u iPhonu 16 a bez problémů zastanou roli přenosného reproduktoru, s nímž ozvučíte menší pokoj. Kromě špičkové kvality, resp. nezastřeného zvuku, i na nejvyšší hlasitost potěší především velmi solidní basy. Modely Pro jsou rovněž osazeny čtveřicí mikrofonů studiové kvality, které umí (i s pomocí AI) zaznamenat skutečně velmi kvalitní zvuk, viz videoukázky v sekci zaměřené na fotoaparáty.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

4 vysoce kvalitní mikrofony

Výkon hardwaru: naprostá špička

Čipset A18 Pro vyrobený tchajwanskou společností TSMC nabídne oproti modelu A18 vyšší výkon především v oblasti grafických úkonů, jako je například hraní her či obecně aplikace rozšířené reality a 3D rendering. Oproti A18 má také více tranzistorů a celkový výkon je zkrátka vyšší, i když vám rozhodně nebude scházet ani s čipsetem A18. Vzhledem k největšímu displeji v historii iPhonů se rovněž novinka prezentuje jako nejlepší iPhone na hraní, čímž mám na mysli zejména velké AAA tituly, jako je Resident Evil 4 nebo Death Stranding. V tomto ohledu si jednoduše užijete nejlepší možný zážitek, kterého lze dosáhnout při hraní na smartphonu. Spolu se špičkovým výkonem potěší rovněž absence zahřívání. Telefon jsem nechal zkušebně natáčet 4K video se 120 FPS, aniž bych pozoroval výraznější zahřátí. Dodejme, že Xperie od Sony, které rovněž zvládnou záznam ve 4K se 120 FPS, by takto chladné rozhodně nezůstaly.

iPhone 16 Pro Max

Model Pro Max dále disponuje 8 GB RAM, stejně jako všechny ostatní iPhony 16, ale také má jednu výhodu v oblasti úložiště. Jako jediný iPhone totiž startuje rovnou s 256GB úložištěm (iPhone 16 Pro bohužel nikoliv) a náročnější mohou sáhnout po 512 GB či rovnou 1 TB. Platí ale také, že si v Evropě prozatím ještě nějakou dobu počkáme na AI, neboť zde Apple Intelligence, kvůli níž mají všechny nové iPhony 16 rovnou 8 GB RAM, není dostupná. Dodejme, že iPhony 16 Pro jsou rovněž osazeny USB-C 3.0, tudíž není problém v reálném čase ukládat videozáznam rovnou na externí úložiště.

Líbilo se nám špičkový výkon a neexistující zahřívání

nově 8 GB RAM kvůli AI

Výdrž baterie: neúnavný společník

iPhone 16 Pro Max, který má podle výrobce nabízet nejdelší výdrž na nabití v historii iPhonů, je vybaven baterií o kapacitě 4 685 mAh, tedy o 5,5 % větší než u iPhonu 15 Pro Max, přičemž již tento model se chlubil perfektní výdrží. Nepřekvapí proto, že i novinka v tomto ohledu vyloženě exceluje – jedná se o jeden z nejlepších smartphonů na trhu, pokud pro vás výdrž hraje klíčovou roli. Podobně jako u iPhonu 16 jsem i u tohoto modelu primárně nabíjel v autě během krátkých každodenních pojížděk po Praze, kapacita baterie se přitom stále pohybovala okolo 70 % v mém režimu používání. V případě, kdy jsem telefon úmyslně takto nenabíjel, jsem se pak dokázal dostat na hodnotu 2,5 až 3 dnů na jedno nabití, což je excelentní. Například hodinový záznam 4K se 120 FPS si ukousne zhruba 20 % baterie, hraní AAA titulů pak může váš iPhone vyčerpat během 5 až 6 hodin, avšak celková výdrž v rámci standardního používání je skutečně excelentní a u podobně velkých smartphonů (kapacitu baterie pak netřeba vůbec zmiňovat) nemá obdoby.

Kde naopak iPhone 16 Pro Max mnoho nového nepřinesl, to je rychlost nabíjení, která se v maximu pohybuje okolo 30 W. Plné nabití trvá přibližně dvě hodiny, nicméně se můžete za 30 minut dostat přibližně na 50 %, což vám postačí alespoň na jeden den běžného používání. Apple má navíc několik vychytávek pro prodloužení životnosti baterie, například limitaci úrovně nabití na 80, 85, 90 či 95 % její kapacity. Stejně tak je k dispozici optimalizované nabíjení. Jako vždy i tentokrát platí, že schází podpora reverzního bezdrátového nabíjení, bezdrátové nabíjení však nově podporuje až 25 W v případě použití druhé generace MagSafe. K dispozici je také standard Qi2.

Líbilo se nám špičková výdrž na nabití

schopnost limitovat úroveň nabití

podpora Qi2 a rychlejší bezdrátové nabíjení s MagSafe 2. generace

Nelíbilo se nám stále pomalejší nabíjení

Konektivita: se vším všudy

iPhone 16 Pro Max nabízí veškerou konektivitu, kterou byste si jen mohli přát, a to včetně UWB. Dále se jedná o Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC a také navigační služby GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Oproti Samsungům iPhone boduje podporou satelitní konektivity.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: se vším všudy

Největší radost Apple udělal zřejmě zájemcům o kompaktnější iPhone 16 Pro, neboť ten má nyní identickou fotovýbavu s Pro Max, který již u dřívější generace disponoval 5násobným teleobjektivem. Po hardwarové stránce je (kromě nového tlačítka) největší inovací 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv, který je vítaným upgradem, Apple se tak snaží dohnat ultraširokoúhlý objektiv Pixelů.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.8 f/1.9 Velikost snímače 1/1,28" 1/2,55" 1/3,06" 1/3,6" Velikost pixelů 1,22 µm 0,7 µm 1,12 µm ? µm Ohnisková vzdálenost 24 mm 13 mm 120 mm 23 mm Stabilizace optická (stabilizace na senzoru) bez stabilizace optická (stabilizace na senzoru) bez stabilizace Rozsah objektivu ?° 120° ?° ?° Ostření Dual Pixel PDAF PDAF Dual Pixel PDAF PDAF

Kromě zmíněných hardwarových novinek přichází na řadu také tzv. styly, které dokáží změnit výsledný pocit ze snímku, nejedná se přitom o pouhé filtry, jak by se mohlo zdát. Jednotlivé styly nabízí pokročilé možnosti jemných úprav pomocí „kříže“ s možností přesných úprav barev a tónů. Výsledkem mohou být značně personalizované fotografie, kdy si například můžete zvolit určitý „estetický podpis“ typický pro vaše snímky. S tím souvisí pochopitelně i nutnost danému snímku věnovat trochu více času, než jen vytáhnout telefon a „cvaknout“ fotografii. V každém případě i tuto disciplínu ovládá iPhone výtečně. Apple se ostatně chlubí tím, že zachycení snímků je skutečně instantní (tzv. zero shutter lag) a na základě testu to mohu potvrdit. Problém telefonu nedělá zachycení rychle se pohybujících dětí, domácích mazlíčků apod., zkrátka všeho neposedného.

Obecně lze vnímat implementaci Ovládání fotoaparátu i různé softwarové vychytávky jako pokus Applu o to, jak ještě více oslovit náročnější uživatele, kteří si chtějí s nastavením více pohrát a ocení například i záznam ve 4K se 120 FPS. Ačkoliv se to tak možná na první pohled nezdá, iPhony jsou přitom již nyní používány mnoha profesionálními fotografy či tvůrci videí a ani zdaleka se nejedná „jen“ o natáčení videí či focení obsahu na sociální sítě.

V každém případě se můžete těšit na špičkový výkon, ať už se jedná o barevnost snímků (pokud vám vadí teplejší nádech, můžete si jej nyní snadno upravit právě pomocí stylů), množství detailů, nastavení expozice i fungování HDR obecně. Ve zhoršených světelných podmínkách pak oceníte vylepšený ultraširokoúhlý objektiv, který funguje mnohem lépe, stejně tak jsem byl spokojen se selfie kamerkou či již zmiňovanou vysokou kvalitou zvuku.

iPhone 16 Pro Max 4K 60 FPS

Líbilo se nám široké možnosti nastavení stylů

špičkové video i fotografie

větší důraz na pokročilejší úpravy

video ve 4K se 120 FPS

Software: iOS 18 na scéně

Diskutovanou implementaci AI jsem již nakousl, když jsem uvedl, že zatím není jasné, kdy se jí v EU dočkáme, Apple má tak oproti Samsungu, Google či Xiaomi černý puntík, ve zbylých oblastech jej však nemám za co kárat. iOS funguje příkladně, chlubí se (historicky) velmi slušnou délkou podpory a samozřejmě má i velkou výhodu v oblasti vyspělého ekosystému produktů s logem nakousnutého jablka. Mnohé uživatele potěší i takové drobnosti, jako jsou návrhy líbivých tapet telefonem (kompozic z vámi pořízených fotografií) či absence balastu v podobě aplikací, jako je TikTok, Facebook apod.

Líbilo se nám bez balastu

výhody ekosystému

Nelíbilo se nám prozatím bez AI v EU

Zhodnocení

iPhone 16 Pro Max je jasnou volbou pro ty, kteří vyžadují co největší displej, špičkový výkon, ultimátní výdrž i vysoce schopnou fotovýbavu. Pochvalu si zaslouží rovněž za zachování podobných rozměrů jako u předchozí generace navzdory nasazení větší baterie i displeje. Diskutabilní prvek Ovládání fotoaparátu uživatele naštěstí nikdo nenutí používat, tudíž jej nechci vyloženě kritizovat a namísto toho jej celkově zhodnotit až poté, co budou dostupné všechny funkce. Teď z něj však mám rozporuplné pocity. Novinka si zaslouží pochvalu také za to, že má již v základu 256GB úložiště.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz