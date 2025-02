samsung-galaxy-s25-ultra

Říká se, že časy se mění, ale není to v technologickém světě spíš jen iluze? V případě vlajkové řady společnosti Samsung máme tu čest už s pátou generací Galaxy S Ultra a v této recenzi se podíváme na to, jak se ta letošní povedla a kdo by o nákupu Galaxy S25 Ultra vlastně měl uvažovat.

Tenčí tělo i rámečky okolo displeje, nový ultraširokoúhlý objektiv, nižší hmotnost, vyšší výkon a ještě větší důraz na funkce AI, ale také chybějící podpora Bluetooth u S Pen. To vše jsou v médiích aktuálně propírané vlastnosti nejnovější vlajkové lodi jihokorejské společnosti Samsung. K jakým závěrům jsem došel po zhruba dvou týdnech používání?

Obsah balení: takové, jaké jsme čekali

Kapitola o obsahu balení se pomalu, ale jistě stává zbytečnou, neboť na uživatele v útlé krabičce prosté plastu čeká to hlavní v podobě smartphonu a dále už jen USB-C/USB-C kabel + nástroj na vytažení slotu pro SIM.

Líbilo se nám environmentální

Konstrukční zpracování: zaoblený, nikoliv hranatý

Dalo by se říct, že u Galaxy S25 Ultra došlo k několika mezigeneračním změnám. Ne nijak drastickým, ale takovým, které byste mohli přesto ocenit, nebo také ne... Tou, která je viditelná na první pohled, je rozhodně design. Samsung se tentokrát rozhodl, že S25 Ultra bude zkrátka vypadat stejně či velmi podobně jako Galaxy S25+ a Galaxy S25, zatímco v minulém roce se Galaxy S24 Ultra na první pohled lišila tím, jak byla hranatá.

Ačkoliv se mi osobně S24 Ultra líbila, musím říct, že novince to také velmi sluší. Pokud máte v oblibě větší telefony, budete rozhodně spokojeni. Například psaní obouruč je velmi pohodlné, protože je smartphone dostatečně široký na to, abyste si pohodlně zapřeli dlaně o boky zařízení a měli dostatek místa pro palce. Pochopitelně můžete počítat i s parádní haptickou odezvou, ochranou IP68 proti ponoření do vody i prachu a také s něčím, co většina telefonů stále nemá, což je titan, který najdeme v rámečku. Někdo by mohl namítnout, že novinka nemá nejvyšší aktuální odolnost, tj. IP69, avšak pokud nehodláte smartphone ukládat do myčky, nemusí vás to vůbec mrzet.

Pokud jste ještě neviděli různé testy odolnosti, vězte, že novinka působí pevně a jen tak se neprohne. No a pokud chcete odolnost navíc, můžete si pořídit i ochranné pouzdro. Já testuji originální veganskou kůži přímo od Samsungu, která vypadá pěkně a uvnitř má na dotyk příjemný semiš, aby náhodou nedošlo k poškrábání skleněných zad. Když budete telefon nosit bez pouzdra, můžete být v klidu, protože matná povrchová úprava docela dobře odolává otiskům prstů.

Osobně bych si ale určitě koupil raději pouzdro, které v sobě obsahuje magnety, i takové má Samsung v nabídce. Ty totiž pod zády telefonu chybí, což je docela škoda vzhledem k tomu, že podporuje standard Qi 2.1. Pokud se vám zdá celý standard Qi2 zbytečně komplikovaný, jsme na stejné vlně, existuje totiž několik profilů a řada Galaxy S25 nepodporuje ten magnetický, tudíž jej musí zastoupit magnety v pouzdru.

Zajímavé podle mě také bude sledovat, jak se bude vyvíjet situace okolo S Pen. To stále najdeme přímo v těle telefonu, ale nově již nepodporuje Bluetooth, takže vám nebudou fungovat gesta na dálku, která se mohla hodit třeba při prezentování nebo focení. Na druhou stranu, byla to jedna z funkcí, kterou jsem prakticky vůbec nepoužíval, takže já osobně s tím problém nemám. Samsung navíc tvrdí, že funkce nepoužíval skoro nikdo, a právě proto je odstranil. Naopak změna, která je jednoznačně pozitivní, spočívá v zeštíhlovací kúře. Telefon je nyní tenčí a také je o 14 gramů mezigeneračně lehčí, což je skvělá zpráva, stejně jako zachování slotu pro dvě nanoSIM (samozřejmě bez podpory paměťových karet).

Líbilo se nám tenčí a lehčí

povedený design s využitím titanu

vysoká odolnost IP68

kvalitní haptická odezva

Displej: s ještě tenčími rámečky

Skvělou zprávou je pak i zachování velmi povedeného ochranného skla Corning Gorilla Armor, tentokrát druhé generace. Schopnost pohltit odlesky zůstává stejná, sklo by však mělo být odolnější vůči prasknutí, což bylo ale zřejmě vykompenzováno nižší tvrdostí skla. V praxi to znamená, že se snáz poškrábe. Jednou z nevýhod tohoto skvělého skla je pak problém s ochrannými skly, která vám (alespoň prozatím) nenabídnou identické optické vlastnosti jako sklo samotné. Ve výsledku tak zřejmě budete mít displej nechráněný, případně oželíte schopnost odrážet odlesky.

Displej má také tenčí rámečky, v rozích jsou vzhledem ke změně konstrukce zaoblené, což je jeden z malých rozdílů oproti předešlé generaci. Díky tenčím rámečkům máte také nově oficiálně 6,9" úhlopříčku namísto 6,8". Co naopak zůstává, to je maximální rozlišení QHD+, velmi dobře fungující automatická regulace jasu i zcela dostačující maximální jas, i když papírově nabídne konkurence vyšší hodnoty. Za hodně důležité považuji také správné, tedy vyšší, umístění čtečky otisků prstů, která je i tentokrát ultrazvuková, podle všeho ale stejná jako u předešlých verzí. A když jsme u displeje, musím zmínit i absenci Dolby Vision, což ale není proto, že by jej displej jako takový nepodporoval, ale z toho důvodu, že Samsung nehodlá platit za certifikaci.

Po multimediální stránce každopádně ani tak rozhodně strádat nebudete – 120Hz obnovovací frekvence, krásně živé barvy a již zmíněné tenké rámečky – to vše přispívá spolu se skvěle hrajícími hlasitými reproduktory k tomu, že na tomto telefonu je radost sledovat videa nebo například hrát hry.

Líbilo se nám mezigeneračně tenčí rámečky

až 120Hz obnovovací frekvence

spolehlivá ultrazvuková čtečka otisků prstů s praktickým umístěním

ochranné sklo se schopností pohltit odlesky

Zvuk: nahlas a kvalitně

Dvojice hlasitých reproduktorů jako vždy nabídne špičkovou kvalitu s příjemným basovým nádechem, k dispozici je navíc i Dolby Atmos a v nastavení najdete také pěkně zpracovaný ekvalizér s několika presety i možností manuálního nastavení dle potřeb uživatele. Dále neschází funkce posílení dialogu (zvýraznění hlasů ve videích s jiným zvukem na pozadí) nebo Adapt Sound, kde lze upravit přednes dle věku uživatele.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: jak je na tom se zahříváním?

Slovutný Snapdragon 8 Elite for Galaxy je, jak jistě víte, aktuálně nejvýkonnějším čipsetem Qualcommu. V praxi to znamená, že telefon bude pěkně svižný i za několik let. Dostatek, nebo spíše přebytek výkonu, ale dnes nabídne nejen tento čipset, ostatně o výkonu se můžete snadno přesvědčit například v náročném benchmarku od společnosti 3D Mark. Mně osobně proto zajímalo, jak na tom mobil bude se zahříváním. V tomto ohledu je nutné zmínit, že Samsung vylepšil chlazení, které má být nyní o 40 % větší.

V každém případě počítejte s tím, že telefon se dokáže zahřát, ale nikdy není vyloženě rozpálený a nesetkal jsem se se situací, kdy by mi přišel vyloženě horký. Výkon kromě čipsetu zajišťuje také 12 GB RAM a klidně až 1TB úložiště typu UFS 4.0, takže na dostatek prostoru byste si stěžovat neměli. V základu také dostanete rovnou 256 GB, což je podle mě v době, kdy má skoro každý nějaké cloudové úložiště, dostačující.

Líbilo se nám špičkový výkon

větší chladící ústrojí

velké úložiště i RAM

Výdrž baterie: kapacita průměrná, ale co výdrž?

Mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Dobrá je, že došlo ke snížení hmotnosti a ztenčení pasu při zachování stejné kapacity baterie, špatnou zprávou pak je, že kapacita baterie je stále jen 5 000 mAh. Hodnota, která by byla ještě nedávno považována za naprosto „normální“, je v dnešní době smartphonů s křemíkovou baterií zkrátka již trochu málo. Minimálně, pokud budeme novinku srovnávat s konkurencí z Číny, která má v průměru řekl bych minimálně o tisíc mAh více při stejných či podobných rozměrech. Pokud budeme baterii srovnávat s konkurencí, jako jsou iPhony nebo Pixely, je na tom Samsung stále dobře.

Samotná kapacita baterie však ve výsledku nemusí hrát až tak velkou roli. Nebál bych se totiž označit Galaxy S25 Ultra za minimálně 1,5denní mobil, při troše snahy i dvoudenní. Zkrátka taková ta dnešní klasika u smartphonů, jako je tento. Nabíjet tak zřejmě budete v rámci zvyklostí každý den, ale i kdybyste zapomněli, rozhodně se nemusíte obávat. Procenta baterie ubývají pomalu a telefon se postupem času, jak jej používáte, učí z vašich návyků a oproti prvním dnům se výdrž i minimálně pocitově prodlouží. V nastavení se rovněž můžete podívat, kdy byla vaše baterie vyrobena, poprvé aktivována nebo si například nastavit úroveň nabití na 80, 85, 90 či 95 %.

Kromě zmíněného neduhu s absencí magnetů přímo v telefonu by někdo mohl vytknout i 45W nabíjení, které rovněž neoslní. Na druhou stranu, vzhledem k výdrži telefonu mi nabití z 5 na 80 % za půl hodiny přijde naprosto v pohodě, takže se není zbytečně potřeba děsit samotného čísla, přestože samozřejmě stejně platí, že čím vyšší, tím lepší.

Líbilo se nám velmi slušná výdrž

relativně rychlé nabíjení

podpora bezdrátového (reverzního) nabíjení, včetně Qi 2.1

Nelíbilo se nám magnety nejsou pod zády telefonu, je nutné dokoupit pouzdro

kapacita baterie neoslní

Konektivita: UWB i Wi-Fi 7

Novinka podporuje vše, na co si vzpomenete, jmenovitě Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, eSIM i veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, GALILEO a QZSS. Chybět nemůže ani technologie UWB, kterou oceníte například, pokud disponujete kompatibilním vozidlem, kdy může telefon nahradit klíček od auta, případně v propojení s chytrým přívěskem Galaxy SmartTag2.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: je potřeba něco měnit?

Oblastí, kde Samsung nijak moc neexperimentoval, je pak jednoznačně fotovýbava. To je na jednu stranu pochopitelné, protože je i tak variabilní a bezpochyby kvalitní, na stranu druhou musím přiznat, že takový teleobjektiv z Viva X200 Pro bych si rozhodně nechal velmi rád líbit.

200Mpx snímač 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv 10Mpx teleobjektiv (3×) 50Mpx teleobjektiv (5×) 12Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.7 f/1.9 f/2.4 f/3.4 f/2.2 Velikost senzoru 1/1.3" ?" 1/3.52" 1/2,6" ?" Ohnisko/rozsah 24 mm 120 stupňů 70 mm 111 mm 26 mm Velikost pixelů 0,6 µm 0,7 µm 1,12 µm ? µm ? µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření vícesměrové PDAF, Laser AF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF PDAF Dual Pixel PDAF

Těšit se tedy můžete na sestavu dvou teleobjektivů s trojnásobným a pětinásobným zoomem, 200Mpx primární senzor a zbrusu nový 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv, který umí, stejně jako předchůdce, makro snímky. Fotografie zachycené ultraširokoúhlým objektivem jsou pak možná o něco méně detailní, než byste čekali vzhledem k nasazení nového senzoru, ale zklamaní ani tak určitě nebudete. Snímky z různých objektivů jsou navíc barevně pěkně sladěné a spolehnout se můžete na velmi dobrou práci s expozicí, kontrastem i vykreslením detailů. Také fotoaplikace je pozměněná a pracuje se s ní velmi příjemně. Samsung se chlubí také tím, že nově využívá upravenou technologii pro analýzu videa v reálném čase, která dokáže rozpoznávat statické a dynamické objekty a aplikovat různé metody redukce šumu. Výsledkem má být kvalitnější video, především v noci, resp. ve zhoršených světelných podmínkách.

Vyloženě novinkou je pak možnost natáčení v logu nebo například virtuální clona, kterou jsem zkoušel a funguje vcelku obstojně, pouze je docela schovaná v nastavení. Nejprve je nutné aktivovat režim Expert RAW (ten si je předtím nutné stáhnout, neboť se jedná o „doplněk“ fotoaparátu), poté kliknout na ikonku Labs a až poté můžete clonu měnit. 8K video pak nově zvládá kromě primárního snímače a 5násobného teleobjektivu také ultraširokoúhlý objektiv. Pochválit mohu rovněž obecně velmi dobrou optickou stabilizaci u primárního snímače či obecně vysokou kvalitu videozáznamu.

Líbilo se nám kvalitní primární senzor

povedená fotoaplikace

dvojice teleobjektivů

nový ultraširokoúhlý objektiv (s podporou 8K)

Nelíbilo se nám očekávání od ultraširokoúhlého objektivu byla mírně vyšší

Software: AI v hlavní roli, jak jinak

Velkou měrou se na pocitu z výkonu a plynulosti používání telefonu podílí také nadstavba One UI 7, která působí jako povedený refresh. Ti, kteří si stěžovali na méně plynulé, respektive ne tak hezky animované přechody a podobně, se dočkali zlepšení, velkou roli ale pochopitelně hrají také nejrůznější vychytávky umělé inteligence. Tak například už se při odstranění objektu z fotografie nestane, že jej umělá inteligence automaticky nahradí něčím jiným, co si na dané místo domyslí. Nyní můžete nechat objekt skutečně smazat a musím říct, že to funguje velmi dobře, jak se můžete sami přesvědčit třeba na snímcích z restaurace.

Další důležitou vychytávkou má být Now Brief, který vám sesumíruje, co vás během dne čeká na základě různých informací a mění se podle denní doby, a také Now Bar, což je podle mě částečně alternativa Dynamic Islandu, ačkoliv není v oblasti průstřelu. Jedná se o živé oválné dlaždice, kterými se můžete probírat, ovládat skrze ně aplikace, nechat se navigovat a tak podobně. Musím říct, že Now Brief i Now Bar jsem si docela oblíbil. Integrována je i Gemini, v telefonu nechybí Bixby a jak vidíte, ani Copilot.

Skrze Gemini, která je v nové verzi, pak můžete například zadat pokyn, aby telefon vyhledal kavárny s hodnocením alespoň 4 hvězdičky v Google Mapách či udělal seznam a poslal jej vybranému kontaktu. Možností, jak si takto usnadnit život, je skutečně hodně, samozřejmě může pouhým hlasovým pokynem Gemini také měnit hlasitost, dostat se například do menu, odkud lze telefon vypnout/restartovat a zvládá mnoho dalšího.

Samozřejmě nechybí ani různé vychytávky AI, na které jsme byli zvyklí i dříve, jako je třeba přepis textu, sumarizace a tak dále. Hodně povedenou funkcí, se kterou předběhl Samsung iPhony 16 Pro, je pak úprava zvuku, respektive jeho vylepšení. I když tak natáčíte třeba vedle fontány, můžete následně zvuk pomocí AI pěkně vyčistit a výsledek je skutečně moc hezký. Přijde mi jen trochu škoda, že stejnou funkci vylepšení zvuku nenajdete také v aplikaci Diktafon, kde vám AI zajistí pouze přepis a shrnutí. Bez velkého rozmýšlení můžu konstatovat, že Galaxy S25 Ultra je dost možná aktuálně nejlepším smartphonem, pokud vám jde primárně o AI, případně je zhruba na stejné úrovni jako aktuální Pixely, které navíc třeba umí pomocí umělé inteligence také značně vylepšit noční videa. Na závěr zmíním, že sedmiletá softwarová podpora zůstává i u nejnovější série, podle výrobce se tak dočkáte až Androidu 22.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

funkce AI

Zhodnocení

Co říct na závěr? Galaxy S25 Ultra je velmi povedený telefon, jenž osloví především „hračičky“, kteří dokážou ocenit S Pen, všemožné funkce AI, dlouhou výdrž i povedený displej a špičkový výkon. Absence Bluetooth u S Pen, kvůli které se zakládají petice, podle mě není až tak zásadní nedostatek, ale samozřejmě, že pokud je pro vás funkcionalita s tím spojená extrémně důležitá, není nic snazšího, než sáhnout po Galaxy S24 Ultra.

Obecně vzato bych upgrade na novinku doporučil například majitelům Galaxy S22 Ultra či snad starších modelů, protože, a to říkám navzdory tomu, že je Galaxy S25 Ultra jako celek velmi povedený, k žádné skutečně důležité (natož revoluční) změně nedošlo. Nezbývá než doufat, že se v příštím roce dočkáme integrace magnetů přímo do telefonu a také nasazení křemíkové baterie, pak už bude Galaxy S Ultra skutečně obtížné něco zásadního vytknout.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz