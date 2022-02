Nečekaný krok Samsungu by mohl výrazně pomoci rozšíření RCS

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

První kusy poslední generace vlajkových lodí od Samsungů se pomalu dostávají do redakcí na testy. Při této příležitosti si redaktoři thenextweb.com povšimli, že jako výchozí aplikace pro obsluhu SMS jsou zde Zprávy od Googlu, nikoli aplikace Samsungu. Může se to zdát jako malý a bezvýznamný detail, ale kdo sleduje vztah Googlu a Samsungu, tomu je jejich přetlačování pomocí aplikací dobře známé. Celý jejich vztah ostatně připomíná situace z komplikovaných mezilidských partnerství, kdy dvojice nemůže být bez sebe, ale ani ne spolu. Poslední měsíce ale vypadají docela „růžově“ a Samsung například svými hodinkami zachraňuje platformu Wear OS, kterou by jinak Google nechal zajít na nedostatek zájmu.

Nasazení jiné aplikace pro SMS není samo o sobě tak důležité jako fakt, že je zde v základu zapnuta podpora funkce RCS. Tento standard by do budoucna mohl nahradit již nevyhovující SMS a MMS a sjednotit dopisování uživatelů na Androidu stejně jednoduchým a elegantním způsobem, jak to funguje u Applu.

Jenže se do toho nikomu moc nechce. Sám Google není moc důkladný v dotahování projektů a jejich nasazování do praxe, operátoři se také nikam nehrnou, asi kvůli ziskům z SMS. A samotní uživatelé také moc přesvědčeni nejsou a raději sáhnou po nějakém komunikátoru, který je „in“. Ve výsledku pak pro dopisování si se čtyřmi lidmi potřebujete mít nainstalovaných alespoň pět aplikací.

To se ale může začít měnit. Samsung je v USA sice až druhý, ale má stabilně větší podíl, že všechny ostatní „androidí“ značky dohromady. A protože je RCS standard zpětně kompatibilní, tedy alespoň pro Androidy s datovým připojením, mohlo by se toto řešení začít prosazovat.

Stop bublinovému rasismu!

Poslední velkou neznámou je, jak se k celé věci postaví Apple. Nedávná aféra s zelenými a modrými bublinami v iMessages se sice na první pohled týká toho, jak vnímáme ostatní podle používaného telefonu, ale v jádru jde o neochotu Applu přijmout RCS standard. S velkou pravděpodobností jde o součást tzv. „vendor locku“, protože pak by bylo pro mnohé snadnější utéct k cenově výhodnější konkurenci.

Ale nepředbíhejme. Globálnější prosazení RCS je něco, co všem rozhodně prospěje. Není to sice ideální řešení, ale alespoň nějaké. Tak doufejme, že jsme právě svědky prvního krůčku.