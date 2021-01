Nebuďte naivní, co se komunikačních aplikací týče. Podrazí vás všechny

Fotografie: Christian Wiediger, unsplash.com

„Signál, už máš signál?“ To není hláška zoufalého telefonisty z devadesátých let, ale jedno z témat, které v posledních dnech rezonuje světovým internetem. I když se má obecně za to, že pravidla a podmínky používání služeb nikdo nečte, poslední změny u WhatsApp vyvolaly masový exodus jeho uživatelů k alternativám. Má to ale vůbec nějaký smysl?