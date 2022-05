Menstruační kalendář v hodinkách či v mobilu už najednou není tak dobrý nápad

Fotografie: George Pagan, unsplash.com

Když se mluví o možnostech zneužití soukromí a dat z našich chytrých zařízení, najde se velká skupina lidí, která nad tím mávne rukou. Získané údaje jsou podle nich nedůležité a maximálně je tak někdo využije k lépe cílené reklamě. Případy z poslední doby ukazují, že vám zdánlivě neškodná funkce může ve výsledku pěkně zavařit.

Chytrým hodinkám se v redakci věnuji pravidelně a prakticky od jejich masivnějšího příchodu na trh. I když je takový genderový stereotyp asi nepřijatelný, nejprve to byla záležitost pro pány. Přeci jen masivní těla prvních modelů by nevypadala na útlých zápěstích úplně nejlépe. Ale postupem času se dočkaly i dámy. A to jak chytrých náramků, tak i elegantních hodinek. Myslelo se i na funkční stránku věci. Obvykle zaujme, proč je v popisu funkcí kulantně uvedeno něco jako „sledování ženského zdraví“ – jako by měl někdo problém napsat menstruační kalendář. Tuto funkci jsem z pochopitelných důvodů blíže netestoval, ale v podstatě jde o digitalizovanou verzi klasického zápisníku, kam uživatelka zaznamenává „kolečka, křížky a srdíčka“ (tak si to pamatuji z hodin sexuální výchovy před 25 lety). Na základě nepravidelností cyklu pak lze usuzovat na změny zdravotního stavu, těhotenství a odvážnější se mohou pokusit počítat plodné a neplodné dny.

Nejde samozřejmě o vynález chytrých hodinek, podobným způsobem funguje řada aplikací, které se objevily záhy po příchodu chytrých telefonů. A už od té doby bezpečnostní experti varují, že na rozdíl od papírového kalendáře v kabelce nemáte moc jistotu nad použitím těchto dat. Až do této chvíle to byla spíše teoretická otázka, například fakt, že by zadavatel reklamy mohl útočit přes emoce v těch fázích cyklu, kdy je tím žena nejvíce ovlivnitelná. Stačí však málo a všechno může být najednou jinak. USA v poslední době hýbe kauza okolo rozhodování Nejvyššího soudu, který by mohl zrušit 50 let starý precedenční rozsudek. To by mohlo otevřít cestu zákonodárcům ve státech jako Texas, Mississippi, Georgia nebo Oklahoma, aby postavili umělé přerušení těhotenství mimo zákon. Pro podobné případy ale nemusíme chodit tak daleko, podobný obrat legislativního paradigmatu proběhl nedávno v Polsku.

Jakou roli v tom hrají hodinky či aplikace vysvětluje CNN. Jakmile začne policie vyšetřovat trestný čin, může si se soudním souhlasem vyžádat data provozovatelů výše zmiňovaných služeb. A takový údaj o tom, že žena pravidelně menstruovala, pak přestala a pak zase začala, jí u soudu nejspíše nepomůže.

A nejde jen o ženy a jejich lékaře. Nejtvrdší návrhy, jako například ten v Oklahomě, počítají s tím, že by byla trestná jakákoliv pomoc v dosažení potratu. Třeba odvézt ženu na letiště. A o tom bude zase existovat záznam v chatovací aplikaci a navigaci.

Nikomu nevěřte

Při vyprávění některých uprchlíků z Ukrajiny se často objevuje zmínka, že před evakuací z válečné zóny raději promazali telefon nebo jej raději vrátili do výchozího stavu. Ruské vojáky totiž mobily hodně zajímaly, respektive obsah v nich. Hledali, jestli daný člověk nemá strategickou hodnotu, z fotek se snažili udělat si povědomí o situaci za frontovou linií.

Na rozdíl od nich Američankám něco takového nepomůže. Jakmile jednou provedou nějaký záznam, putuje okamžitě do cloudu, kde nad ním ztratí kontrolu. Na rozdíl od těch, kteří daná data budou chtít použít proti nim.