Nový trend: podvodníci předstírají, že si při odesílání SMS spletli číslo

Fotografie: Astrefolio, unsplash.com

Převážně Spojené státy zasáhla nová vlna spamu spojeného s pokusem o podvod. Její záludností je, že první krok na cestě ke zločinu nevypadá jako zprávy, na které jsme byli zvyklí. Zcela zde chybí nabídky rychlého zbohatnutí i prakticky jakákoli zmínka o penězích. Naopak, vypadají docela nevinně. Obvykle se totiž tváří jako zcela regulérní zpráva, jen odeslaná na jiné číslo. Texty jsou psané dobrou, až formální angličtinou a někdy se omlouvají za zrušenou schůzku, nedorozumění při posledním telefonickém hovoru a tak dále. Další velká skupina je pak zaměřena osobnějším směrem: shánějí se staří kamarádi nebo zprávy vypadají, jako by ve svém pozadí měly nějaké milostné drama.

První krok na cestě k podvodu může vypadat neškodně, třeba jako obvyklá omluva za zpoždění.

Pokud by se vám při přijetí takové zprávy rozblikalo v hlavě červené světýlko, které by zároveň velelo zprávu ignorovat, smazat a zablokovat odesílatele, pak máte naprostou pravdu. Redaktoři substack.com si však dali tu práci zjistit, co se stane, pokud se do konverzace zapojíte, třeba jen ve snaze upozornit odesílatele na omyl. Následuje proces, kterému autoři textu přezdívají „porážka prasete“. Podvod totiž není okamžitý a rychlý, ale protistrana se vás na něj dlouze snaží připravit. Následují tedy dny i týdny konverzací, v němž se neznámý člověk na druhém konci líčí jako úspěšný podnikatel s luxusním životním stylem, který má z nějakého důvodu zájem o váš život. Jakmile je důvěra navázána a dostatečně prohloubena, následují obvykle dva scénáře.

V tom prvním se váš „nový kamarád“ svěří s úžasnou investiční příležitostí, díky které se mu podařilo značně zbohatnout a bude se vás k ní snažit dotlačit. Druhá větev je pak typický „romance scam“, který už známe i z českých seznamek, kde se ve velkém vyskytují „američtí vojenští lékaři na misi v Afghánistánu, kteří mají finanční problémy“.

Společným jmen jmenovatelem je však snaha už od počátku přesvědčit adresáta o svém bohatství. Ten tak hůře odolá „investičním radám“ nebo milostným svodům.

Ve své podstatě se tak nejedná o nic nového a struktura podvodu je stále stejná jako u legendárních nigerijských dopisů. Neobvyklý první krok však umožňuje snáze uniknout antispamovým filtrům a hlavně vyvolat v potencionální oběti zvědavost, kvůli které následně ztratí ostražitost. Současnou vlnu zasahující převážně Severní Ameriku mají na svědomí zločinecké gangy z jihovýchodní Asie. Lze však předpokládat, že časem někdo podobno taktiku zkusí i u nás. Buďte proto obezřetní.