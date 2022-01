Apple vymyslel zcela nový druh rasismu. Štve proti sobě zelené a modré

Ještě dodnes mi leží vzadu v hlavě vzpomínka na konec základní školy, kdy se lidé ve třídě rozdělovali na dvě skupiny: na ty, kteří mají značkové boty (Nike, Adidas...), a na ty ostatní. Dlouho jsem to považoval za příznak doby a místa, konec devadesátých let na předměstí Ostravy skýtal mnoho dalších podivuhodností. Ale postupem času mi dochází, že dělit svět na „nás“ a „ně“, je něco mnohem hlouběji zakořeněného v lidské povaze.

Kupříkladu, když nahlédnete do diskuze pod mnoha články na tomto webu, musíte nabýt dojmu, že svět se dělí na majitele iPhonů a Androidů, kteří spolu už více než dekádu vedou nesmiřitelnou občanskou válku. Naštěstí jen slovně na internetu. Člověk by čekal, že se odpovědní lidé budou snažit napětí mírnit, kde se dá, protože svět je dnes už tak rozdělený. Jenže opak je pravdou: Facebook schválně přilévá oleje do ohně na všech možných frontách a bez poskvrny není ani Apple. A přitom jde o takovou hloupost.

Applovské iMessage mají totiž ve Spojených státech statut hlavní komunikační platformy. Aby o tuto roli nepřišly, dokáží se dorozumět i s uživateli konkurenčního Androidu. Ale aby bylo už od počátku jasné, kdo je kdo, mají „cizáci“ s Androidem zelenou barvu bublin, zatímco Applisti modrou. Máte pocit, že je to rozdíl, který řeší akorát děti na základních školách? Chyba – šikana se podle androidcentral.com vykytuje i na takových místech, jako jsou týmy NBA.

iMessage should not benefit from bullying. Texting should bring us together, and the solution exists. Let’s fix this as one industry. 💚💙 https://t.co/18k8RNGQw4